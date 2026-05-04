Мистический Петербург: загадки Северной столицы

Автобусная экскурсия по самым таинственным местам города
С момента основания Петербург окружает множество мистических историй.

Приглашаем вас погрузиться в загадочную атмосферу Северной Венеции и увидеть места, связанные с городскими легендами. И услышать о секретах, которые знаменитые петербуржцы унесли с собой в вечность.
4.9
8 отзывов
Описание экскурсии

На нашем маршруте: Михайловский замок — Смольный собор — Кресты — Сфинксы на Университетской набережной — Новая Голландия — Семимостье — Исаакиевский собор — Невский проспект.

Вы увидите:

  • мистические места царского Петербурга
  • древнейших существ города — загадочных сфинксов
  • локации и объекты, окутанные тайнами и преданиями

Вы узнаете:

  • какие загадки скрывают знаменитые петербургские локации
  • истории о необъяснимых событиях и мистических явлениях
  • тайны, связанные с известными личностями города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Маршрут может меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 7 лет600 ₽
Пенсионеры1200 ₽
Школьники900 ₽
Студенты1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Невский проспект, 35, метро Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 302 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Кроме того, с нами вы сможете побывать в таких жемчужинах русской истории и культуры, как Псков, Великий Новгород, Валаамский монастырь, города Золотого Кольца и на острове Соловки. И даже в Беларуси!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
отличная экскурсия, была в культурном восторге от знаний экскурсовода Виолетты, столько всего интересного узнала, советую
Д
Интерсная экскурсия, посетить стоит однозначно. экскурсовод понравилась, рассказывала много нестандартных вещей. единственное не было показано все, что указано в описании (большую часть проехали мимо, если уж пишите, наверное стоит хотя бы рядом проехать, а не показать в окошко с другого берега)
Л
Экскурсия понравилась. Единственный момент - хотелось бы больше информации узнать о мистических фактах, которые происходили в Храме Спаса на Крови, ведь в его истории много тайн и загадок. И посмотреть вблизи не получилось.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Людмила!
Спасибо за ваш отзыв и ценное замечание. Нам очень приятно, что экскурсия вам понравилась. Мы обязательно поработаем над
тем, чтобы добавить больше загадочных историй о Храме — его тайны действительно завораживают! Жаль, что не удалось рассмотреть всё вблизи, но мы всегда ищем способы сделать экскурсию ещё интереснее. Будем ждать вас снова!

С
Неоднозначные впечатления,если бы в другое время,не час пик и пробки и с другим экскурсоводом наверное было бы все по другому
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Светлана!
Благодарим вас за обратную связь. Нам очень жаль, что впечатления от экскурсии оказались неоднозначными.
Мы понимаем, что час пик
и дорожные пробки могут создавать определённый дискомфорт. К сожалению, эти факторы не всегда зависят от нас, но мы всегда стараемся выбирать оптимальные маршруты и время выезда, чтобы минимизировать подобные неудобства.
Также мы обратили внимание на ваше замечание о работе экскурсовода. Для нас это очень важный сигнал. Подскажите, какого числа вы ездили на экскурсию, чтоб мы могли понять о каком гиде идет речь?
Будем рады видеть вас снова и надеемся, что следующая поездка оставит только положительные эмоции.

С
Очень понравилось!
Экскурсовод большая молодец! Не смотря на свою простуду, на все вопросы отвечала, подробно рассказывала, не халтурила)
Рекомендую всем.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Сергей!
Большое спасибо за отзыв и рекомендацию! Мы очень рады, что экскурсия вам понравилась.
Ваши слова о работе экскурсовода — лучшая награда для нас. Обязательно передадим ей вашу благодарность. Приезжайте к нам снова!
Татьяна
Здравствуйте. Больше спасибо Ольге и водителю Алексею за интересную и безопасную экскурсию по городу Санкт Петербург. Хороший минимальный обзор с элементами мистики всего происходящего в нашем историческом царстве-госудорстве. Чуть истории,
чуть легенд, чуточку юмора, - придает экскурсии лёгкость, ненавязчивый подход экскурсовода. Понравилось,что начали ясным днём, а закончили темным вечером, - это очень здорово! Дневной и ночной Питер "в одном флаконе"! Много остановок с с посещением объектов. Жаль, что не попали в Павловский замок- прям перед носом закрыли врата за 20 минут до официального закрытия.
Вообщем, спасибо всем кто причастен к организации экскурсии!!!!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна.
Благодарим Вас за столь теплые слова и высокую оценку нашей работы! Нам невероятно приятно, что Вы по достоинству
оценили труд нашего экскурсовода Ольги и водителя Алексея. Их профессионализм и искренняя любовь к Санкт-Петербургу позволяют каждой экскурсии стать по-настоящему незабываемой. Мы рады, что смогли подарить Вам яркие впечатления от знакомства с городом. Искренне ценим Ваше доверие и будем рады видеть Вас снова в числе наших гостей, чтобы открыть новые грани прекрасного Санкт-Петербурга и его окрестностей.

С
Интересно было узнать город и с этой стороны. Идеальное место для съёмки русской версии фильма "Охотники за привидениями" 😊.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Сергей.
Спасибо за обратную связь. Возможно, Вам будут интересны и другие необычные ракурсы нашего города и его пригородов? Мы всегда рады поделиться интересными фактами и локациями!
Н
Очень насыщенная экскурсия была, мне очень понравилось. Великолепная работа экскурсовода и водителя, чувствуется профессионализм обоих. Минуя вечерние пробки, мы увидели очень много всего. Экскурсовод не грузил информацией, бы интересно слушать всякие байки про этот прекрасный город. Приятного отметить, что был большой автобус хотя группа собралась небольшая
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Наталья.
Благодарим Вас за такой замечательный отзыв о нашей экскурсии! Мы очень рады, что вы остались довольны программой и получили массу положительных впечатлений.
Будем рады видеть Вас снова среди наших гостей!
М
Экскурсия "Мифы и мистика Петербурга" очень понравилась. Три часа пролетели незаметно, на одном дыхании. Экскурсовод Влада - это профессионал своего дела, очень хочется отметить её работу. Узнала очень много нового и интересного о хорошо знакомых достопримечательностях. Автобус новый и очень комфортабельный, водитель - большой молодец. Провез нас практически без пробок. Очень рекомендую эту экскурсию и фирму "Эклектика-Гид"
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день, Марина.
Мы безмерно рады получить Ваш восторженный отзыв о нашей экскурсии. Благодарим Вас за то, что нашли время поделиться своими впечатлениями. Надеемся увидеть Вас снова в числе наших довольных клиентов!

