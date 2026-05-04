И Ибрагимова отличная экскурсия, была в культурном восторге от знаний экскурсовода Виолетты, столько всего интересного узнала, советую

Д Дарья Интерсная экскурсия, посетить стоит однозначно. экскурсовод понравилась, рассказывала много нестандартных вещей. единственное не было показано все, что указано в описании (большую часть проехали мимо, если уж пишите, наверное стоит хотя бы рядом проехать, а не показать в окошко с другого берега)

Л Людмила Экскурсия понравилась. Единственный момент - хотелось бы больше информации узнать о мистических фактах, которые происходили в Храме Спаса на Крови, ведь в его истории много тайн и загадок. И посмотреть вблизи не получилось. Елена Ответ организатора:

Спасибо за ваш отзыв и ценное замечание. Нам очень приятно, что экскурсия вам понравилась. Мы обязательно поработаем над читать дальше уменьшить тем, чтобы добавить больше загадочных историй о Храме — его тайны действительно завораживают! Жаль, что не удалось рассмотреть всё вблизи, но мы всегда ищем способы сделать экскурсию ещё интереснее. Будем ждать вас снова! Добрый день, Людмила!Спасибо за ваш отзыв и ценное замечание. Нам очень приятно, что экскурсия вам понравилась. Мы обязательно поработаем над

С Светлана Неоднозначные впечатления,если бы в другое время,не час пик и пробки и с другим экскурсоводом наверное было бы все по другому Елена Ответ организатора:

Благодарим вас за обратную связь. Нам очень жаль, что впечатления от экскурсии оказались неоднозначными.

Мы понимаем, что час пик читать дальше уменьшить и дорожные пробки могут создавать определённый дискомфорт. К сожалению, эти факторы не всегда зависят от нас, но мы всегда стараемся выбирать оптимальные маршруты и время выезда, чтобы минимизировать подобные неудобства.

Также мы обратили внимание на ваше замечание о работе экскурсовода. Для нас это очень важный сигнал. Подскажите, какого числа вы ездили на экскурсию, чтоб мы могли понять о каком гиде идет речь?

Будем рады видеть вас снова и надеемся, что следующая поездка оставит только положительные эмоции. Добрый день, Светлана!Благодарим вас за обратную связь. Нам очень жаль, что впечатления от экскурсии оказались неоднозначными.Мы понимаем, что час пик

С Сергей Очень понравилось!

Экскурсовод большая молодец! Не смотря на свою простуду, на все вопросы отвечала, подробно рассказывала, не халтурила)

Рекомендую всем. Елена Ответ организатора: Добрый день, Сергей!

Большое спасибо за отзыв и рекомендацию! Мы очень рады, что экскурсия вам понравилась.

Ваши слова о работе экскурсовода — лучшая награда для нас. Обязательно передадим ей вашу благодарность. Приезжайте к нам снова!

Татьяна читать дальше уменьшить чуть легенд, чуточку юмора, - придает экскурсии лёгкость, ненавязчивый подход экскурсовода. Понравилось,что начали ясным днём, а закончили темным вечером, - это очень здорово! Дневной и ночной Питер "в одном флаконе"! Много остановок с с посещением объектов. Жаль, что не попали в Павловский замок- прям перед носом закрыли врата за 20 минут до официального закрытия.

Вообщем, спасибо всем кто причастен к организации экскурсии!!!! Здравствуйте. Больше спасибо Ольге и водителю Алексею за интересную и безопасную экскурсию по городу Санкт Петербург. Хороший минимальный обзор с элементами мистики всего происходящего в нашем историческом царстве-госудорстве. Чуть истории, Елена Ответ организатора:

Благодарим Вас за столь теплые слова и высокую оценку нашей работы! Нам невероятно приятно, что Вы по достоинству читать дальше уменьшить оценили труд нашего экскурсовода Ольги и водителя Алексея. Их профессионализм и искренняя любовь к Санкт-Петербургу позволяют каждой экскурсии стать по-настоящему незабываемой. Мы рады, что смогли подарить Вам яркие впечатления от знакомства с городом. Искренне ценим Ваше доверие и будем рады видеть Вас снова в числе наших гостей, чтобы открыть новые грани прекрасного Санкт-Петербурга и его окрестностей. Добрый день, Татьяна.Благодарим Вас за столь теплые слова и высокую оценку нашей работы! Нам невероятно приятно, что Вы по достоинству

С Сергей Интересно было узнать город и с этой стороны. Идеальное место для съёмки русской версии фильма "Охотники за привидениями" 😊. Елена Ответ организатора: Добрый день, Сергей.

Спасибо за обратную связь. Возможно, Вам будут интересны и другие необычные ракурсы нашего города и его пригородов? Мы всегда рады поделиться интересными фактами и локациями!

Н Наталья Очень насыщенная экскурсия была, мне очень понравилось. Великолепная работа экскурсовода и водителя, чувствуется профессионализм обоих. Минуя вечерние пробки, мы увидели очень много всего. Экскурсовод не грузил информацией, бы интересно слушать всякие байки про этот прекрасный город. Приятного отметить, что был большой автобус хотя группа собралась небольшая Елена Ответ организатора: Добрый день, Наталья.

Благодарим Вас за такой замечательный отзыв о нашей экскурсии! Мы очень рады, что вы остались довольны программой и получили массу положительных впечатлений.

Будем рады видеть Вас снова среди наших гостей!