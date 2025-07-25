Эрмитаж — одно из главных сокровищ Санкт-Петербурга, которое невозможно обойти стороной.
За один день охватить весь музей, конечно, непросто, но вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по его залам.
Я расскажу вам историю Зимнего дворца, и мы откроем для себя великие произведения мастеров Западной Европы, которые хранятся в его коллекции.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭкскурсия станет прекрасным путешествием, впечатлением о котором вам обязательно захочется поделиться с другими. Вы узнаете интересные факты и услышите истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. На экскурсии вы узнаете много интересного о коллекции Эрмитажа и значимых событиях, связанных с Русской историей. Вы увидите: великолепные парадные залы, непревзойдённые по своей красоте личные интерьеры императорской семьи, шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа. Экскурсия проходит в залах Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Нового Эрмитажа, Старого Эрмитажа.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы Зимнего дворца
- Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа
- Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Что включено
- Экскурсия с гидом в мини группе не более 5 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Дворцовая набережная, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
25 июл 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
