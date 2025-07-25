Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эрмитаж — одно из главных сокровищ Санкт-Петербурга, которое невозможно обойти стороной.



За один день охватить весь музей, конечно, непросто, но вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по его залам.



Я расскажу вам историю Зимнего дворца, и мы откроем для себя великие произведения мастеров Западной Европы, которые хранятся в его коллекции. 5 1 оценка

Описание экскурсии Экскурсия станет прекрасным путешествием, впечатлением о котором вам обязательно захочется поделиться с другими. Вы узнаете интересные факты и услышите истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. На экскурсии вы узнаете много интересного о коллекции Эрмитажа и значимых событиях, связанных с Русской историей. Вы увидите: великолепные парадные залы, непревзойдённые по своей красоте личные интерьеры императорской семьи, шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа. Экскурсия проходит в залах Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Нового Эрмитажа, Старого Эрмитажа.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парадные залы Зимнего дворца

Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа

Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа Что включено Экскурсия с гидом в мини группе не более 5 человек Что не входит в цену Личные расходы

Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты Где начинаем и завершаем? Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна Завершение: Дворцовая набережная, 34 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.