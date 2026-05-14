Набережная Мойки открывает не только Мариинский и Юсуповский дворцы, но и множество скрытых жемчужин Петербурга.
Мы прогуляемся от Невского проспекта до Матисова острова, поговорим о событиях и людях прошлого, о дуэлях и эмиграции, о театре и ресторанах, о революции и исчезнувших зданиях.
Описание экскурсии
Мы пройдём по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Матисова острова.
Вы увидите все архитектурные шедевры, начиная от дворцов Строгановых и Разумовского и заканчивая больницей Святого Николая Чудотворца на Пряжке.
Я расскажу о зданиях и утраченных объектах, покажу архивные фото, что мне удалось найти.
А ещё мы обсудим:
- людей, которые оставили след в отечественной и мировой истории и культуре
- драмы высшего общества, интриги и дуэли
- связь правящих домов Европы с Петербургом
- судьбоносные театральные премьеры и оглушительные провалы
- ресторанную культуру, имперскую эстраду и знаменитые романсы
- литературные произведения и реальных прототипов их героев
- криминал имперского и советского периодов, судьбы эмиграции, клады и конфискации
- набережные как функциональный район города
Кому будет интересно
Тем, кто первый раз в Питере, и тем, кто уже много раз бывал или живёт здесь и жаждет новых петербургских впечатлений.
Организационные детали
- По желанию будет делать перерывы на чай и кофе — напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия длится 3–3,5 ч
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 398 туристов
Петербуржец. Образование высшее техническое. Хобби с детства — история Европы и России, мировая военная история.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Спасибо Дмитрию! Экскурсия очень понравилась! Очень много новой информации. Обязательно вернёмся снова.
