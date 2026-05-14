Набережная Мойки открывает не только Мариинский и Юсуповский дворцы, но и множество скрытых жемчужин Петербурга. Мы прогуляемся от Невского проспекта до Матисова острова, поговорим о событиях и людях прошлого, о дуэлях и эмиграции, о театре и ресторанах, о революции и исчезнувших зданиях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы пройдём по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Матисова острова.

Вы увидите все архитектурные шедевры, начиная от дворцов Строгановых и Разумовского и заканчивая больницей Святого Николая Чудотворца на Пряжке.

Я расскажу о зданиях и утраченных объектах, покажу архивные фото, что мне удалось найти.

А ещё мы обсудим:

людей, которые оставили след в отечественной и мировой истории и культуре

драмы высшего общества, интриги и дуэли

связь правящих домов Европы с Петербургом

судьбоносные театральные премьеры и оглушительные провалы

ресторанную культуру, имперскую эстраду и знаменитые романсы

литературные произведения и реальных прототипов их героев

криминал имперского и советского периодов, судьбы эмиграции, клады и конфискации

набережные как функциональный район города

Кому будет интересно

Тем, кто первый раз в Питере, и тем, кто уже много раз бывал или живёт здесь и жаждет новых петербургских впечатлений.

Организационные детали