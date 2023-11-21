Путешествие во времени: экскурсия по Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге
Вы соприкоснитесь с живой историей астрономии XIX и XX веков в Пулковской обсерватории.
Её коллекция вобрала в себя уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр и многое другое.
Её коллекция вобрала в себя уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр и многое другое.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Астрономический музей
- 26-дюймовый рефрактор (или телескоп-рефрактор Центральной башни Главного здания)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет Соприкоснитесь с живой историей астрономии XIX и XX веков в Пулковской обсерватории. Её коллекция вобрала в себя уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр и многое другое. Вы посетите два зала Астрономического музея, а также 26-дюймовый телескоп-рефрактор Центральной башни. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• входной билет, • услуги аккредитованного экскурсовода, • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Услуги аккредитованного экскурсовода
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Что не входит
- Личные расходы (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любое удобное для туриста место в черте городаЗавершение: Пулковская обсерватория
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
- Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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