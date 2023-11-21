Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории

Путешествие во времени: экскурсия по Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге

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Вы соприкоснитесь с живой историей астрономии XIX и XX веков в Пулковской обсерватории.

Её коллекция вобрала в себя уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр и многое другое.
Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории
Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории
Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории
Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории
Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории
Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории
Красота и секреты Вселенной: прогулка по Пулковской обсерватории
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает:

  • Астрономический музей
  • 26-дюймовый рефрактор (или телескоп-рефрактор Центральной башни Главного здания)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет Соприкоснитесь с живой историей астрономии XIX и XX веков в Пулковской обсерватории. Её коллекция вобрала в себя уникальные астрономические и геодезические инструменты, макеты телескопов, старинные часы, копии старинных гравюр и многое другое. Вы посетите два зала Астрономического музея, а также 26-дюймовый телескоп-рефрактор Центральной башни. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• входной билет, • услуги аккредитованного экскурсовода, • транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для туриста место в черте города
Завершение: Пулковская обсерватория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
  • Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные

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