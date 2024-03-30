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марте),

- мини-группа (искала именно такой вариант, а для нас эта прогулка оказалась индивидуальной, и я удивилась, что не отменили встречу),

- уникальность (похожих тематик не встречала),

- увлеченность, погруженность, индивидуальность автора (обожаю, когда человек умеет сочетать в своей жизни профессиональную, преподавательскую деятельность и творческое увлечение. Физика и лирика не спорят, а сотрудничают. Стихи о Санкт-Петербурских фонарях в ранних сумерках на берегу суровой Невы с видом на всемирноузнаваемые символы города Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Дворцовую набережную - великолепное завершение встречи),

- концентрация на одной теме (поведать об одной теме, но глубоко, а не поверхностно, приветствую фундаментальность знаний. Обзорные быстрые экскурсии конечно нужны для тех, кто впервые знакомится с городом и у кого нет времени на медленные танцы. Но прелесть в таких прогулках, как с Алексеем, - это отсутствие суеты и наличие возможности прочувствовать Петербург - Петроград - Ленинград. Каждый шаг по центру прекрасного города наполнен уникальными историей, архитектурой, искусством, человеческими гением и мощью)

Не называю это экскурсией (Алексей не музейный научный сотрудник), а называю это прогулкой, посвященной истории уличного освещения - важного, но относительно молодого элемента городского благоустройства.

Приятных прогулок по Санкт-Петербургу.