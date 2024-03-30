История фонарей в Петербурге

Прогуляться по Северной столице и узнать историю развития уличного освещения в мини-группе
Эта экскурсия даст возможность взрослым и детям по-новому взглянуть на историю Санкт-Петербурга, узнать о научных открытиях и технологиях в области наружного освещения и светодизайна.

Мы изучим фонари у Медного всадника, прогуляемся по Исаакиевской площади, научимся отличать светильники от фонарей и поговорим об особенностях эксплуатации ростральных колонн.
4.5
2 отзыва
История фонарей в Петербурге
История фонарей в Петербурге
История фонарей в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В программе — насыщенная экскурсия с погружением в историю Санкт-Петербурга и этапы развития наружного освещения от простой горелки к современным светильникам. Демонстрация оригинальных образцов фонарей и архитектурно-художественной подсветки тоже будет!

  • Мы пройдём через Исаакиевскую площадь и найдём необходимые для эксплуатации элементы на фонарях
  • В Александровском саду определим отличия светильников от фонарей
  • Подойдём к фонарям у Медного всадника, чтобы узнать, в честь какого события они установлены
  • Выйдем на Дворцовую набережную и поговорим об освещении мостов и истории эксплуатации ростральных колонн
  • Завершим прогулку на Дворцовой площади в поиске прожекторов-невидимок

Организационные детали

  • Маршрут составляет примерно 1,5 км
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет (в финале их ждёт сюрприз за правильные ответы на вопросы)
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

в субботу и воскресенье в 21:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный792 ₽
Дети до 12 лет120 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Ю
30 мар 2024
Всем доброго дня. Впервые воспользовалась tripster, впервые пишу отзыв.
Среди многообразия прогулок по дворам, квартирам, парадным идея Алексея привлекла внимания.
Устраивало:
- время (вечерних предложений не так много, особенно в воскресенье, особенно в
читать дальше

марте),
- мини-группа (искала именно такой вариант, а для нас эта прогулка оказалась индивидуальной, и я удивилась, что не отменили встречу),
- уникальность (похожих тематик не встречала),
- увлеченность, погруженность, индивидуальность автора (обожаю, когда человек умеет сочетать в своей жизни профессиональную, преподавательскую деятельность и творческое увлечение. Физика и лирика не спорят, а сотрудничают. Стихи о Санкт-Петербурских фонарях в ранних сумерках на берегу суровой Невы с видом на всемирноузнаваемые символы города Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Дворцовую набережную - великолепное завершение встречи),
- концентрация на одной теме (поведать об одной теме, но глубоко, а не поверхностно, приветствую фундаментальность знаний. Обзорные быстрые экскурсии конечно нужны для тех, кто впервые знакомится с городом и у кого нет времени на медленные танцы. Но прелесть в таких прогулках, как с Алексеем, - это отсутствие суеты и наличие возможности прочувствовать Петербург - Петроград - Ленинград. Каждый шаг по центру прекрасного города наполнен уникальными историей, архитектурой, искусством, человеческими гением и мощью)
Не называю это экскурсией (Алексей не музейный научный сотрудник), а называю это прогулкой, посвященной истории уличного освещения - важного, но относительно молодого элемента городского благоустройства.
Приятных прогулок по Санкт-Петербургу.

Г
21 янв 2024
Отличная познавательная авторская экскурсия. Алексей приятный собеседник и профессионал своего дела. Рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеНочныеЛетниеМедный всадникПопулярные местаДворцовая площадьДля студентовУникальный опыт

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Северные острова Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Северные острова Петербурга на авто
Вечернее путешествие по историческим островам города в душевной компании
Начало: В Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:30
8 000 за всё до 3 чел.
По главным местам Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
4 отзыва
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
1000850 за человека
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
543 отзыва
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам