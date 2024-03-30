Эта экскурсия даст возможность взрослым и детям по-новому взглянуть на историю Санкт-Петербурга, узнать о научных открытиях и технологиях в области наружного освещения и светодизайна.
Мы изучим фонари у Медного всадника, прогуляемся по Исаакиевской площади, научимся отличать светильники от фонарей и поговорим об особенностях эксплуатации ростральных колонн.
Мы изучим фонари у Медного всадника, прогуляемся по Исаакиевской площади, научимся отличать светильники от фонарей и поговорим об особенностях эксплуатации ростральных колонн.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В программе — насыщенная экскурсия с погружением в историю Санкт-Петербурга и этапы развития наружного освещения от простой горелки к современным светильникам. Демонстрация оригинальных образцов фонарей и архитектурно-художественной подсветки тоже будет!
- Мы пройдём через Исаакиевскую площадь и найдём необходимые для эксплуатации элементы на фонарях
- В Александровском саду определим отличия светильников от фонарей
- Подойдём к фонарям у Медного всадника, чтобы узнать, в честь какого события они установлены
- Выйдем на Дворцовую набережную и поговорим об освещении мостов и истории эксплуатации ростральных колонн
- Завершим прогулку на Дворцовой площади в поиске прожекторов-невидимок
Организационные детали
- Маршрут составляет примерно 1,5 км
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет (в финале их ждёт сюрприз за правильные ответы на вопросы)
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
в субботу и воскресенье в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|792 ₽
|Дети до 12 лет
|120 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 748 туристов
Алексей, 52 года. Провожу экскурсии, которые запомнятся навсегда. Будет, что рассказать близким и друзьям. Я аттестованный гид. Грамотная речь, красивый слог, пишу стихи. Увлекаюсь историей наружного освещения. Работаю в светотехническойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
30 мар 2024
Всем доброго дня. Впервые воспользовалась tripster, впервые пишу отзыв.
Среди многообразия прогулок по дворам, квартирам, парадным идея Алексея привлекла внимания.
Устраивало:
- время (вечерних предложений не так много, особенно в воскресенье, особенно в
Среди многообразия прогулок по дворам, квартирам, парадным идея Алексея привлекла внимания.
Устраивало:
- время (вечерних предложений не так много, особенно в воскресенье, особенно в
Г
Геннадий
21 янв 2024
Отличная познавательная авторская экскурсия. Алексей приятный собеседник и профессионал своего дела. Рекомендую!
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