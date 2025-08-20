Санкт-Петербург, известный своей архитектурой и культурным наследием, также имеет богатую и сложную криминальную историю.
Экскурсии по криминальным местам предлагают уникальную возможность узнать о мрачных страницах истории.
Посетив места, связанные с известными преступниками, такими как: Лёнька Пантелеев и Сонька-Золотая ручка, помогут понять, как криминальные элементы влияли на жизнь города и его жителей.
Описание экскурсииСеверная столица, с ее величественной архитектурой и богатым культурным наследием, скрывает в своих тенистых улочках множество мрачных тайн. Этот город, который стал символом искусства и интеллекта, также был ареной для преступлений и бандитских разборок, особенно в бурные 1990-е годы, когда общество переживало глубокие изменения и экономические потрясения. Экскурсия по криминальным местам Петербурга открывает перед вами завесу тайны, позволяя заглянуть в темные уголки его истории. Во время таких туров вы сможете посетить знаковые места, связанные с известными преступниками и их деяниями, и услышать захватывающие истории о преступлениях, которые оставили след в памяти города. Вас познакомят с личностями, такими как Лёнька Пантелеев и Сонька-Золотая ручка, чьи судьбы переплетены с криминальной историей Петербурга. Эти экскурсии не только расскажут о бандитских группировках, действовавших в городе, но и помогут понять, как криминальные элементы влияли на жизнь его жителей, формируя уникальную атмосферу, в которой переплетаются светлые и темные стороны. Погружаясь в эту увлекательную и порой шокирующую историю, вы откроете для себя Санкт-Петербург с новой стороны — как город, где красота и ужас идут рука об руку, создавая неповторимый колорит, который завораживает и притягивает. Важная информация:
- Необходимо иметь с собой документы, подтверждающие льготы (при наличии).
- Организатор может отказать в поездке группам детей более 8 человек по правилам ГИБДД.
- Для вашего удобства по пути следования предусмотрены остановки по 15 минут, где вы сможете сделать фотографии.
- Учтите, что прогулка на автобусе не предполагает входа внутрь достопримечательностей, так как это обзорная экскурсия, ограниченная по времени.
- Маршрут экскурсии и список достопримечательностей могут незначительно меняться на усмотрение организатора.
По вторникам в 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия
Что не входит в цену
- Вход внутрь достопримечательностей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Восстания, 1
Завершение: Площадь Восстания, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Valya
20 авг 2025
М
Марго
12 июл 2025
Е
Екатерина
30 июн 2025
Л
Людмила
25 июн 2025
К
Ксения
21 июн 2025
В
Виталий
8 июн 2025
Было интересно прикоснуться к этой части истории города. Организация экскурсии на пять. Туристы попутчики попались отличные, чувствовался общий настрой на любовь к истории и городу. Нам с женой понравилось 👍
А
Аля
5 июн 2025
Е
Евгения
21 мая 2025
Л
Людмила
14 мая 2025
С
Светлана
2 мая 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
