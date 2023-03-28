История и главные памятники 300-летнего стража Петербурга - в путешествии группой до 50 человек
Приглашаем посетить один из немногих в мире островных городов и важнейший военно-морской центр страны. Вместе с гидом пролистаете книгу кронштадской жизни, останавливаясь на ключевых главах. Осмотрите крепостные постройки, доки и главный храм российского флота. Узнаете о великих адмиралах и знаковых сражениях. А также откроете научную историю Кронштадта.
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Описание
Что вас ожидает
Путевая экскурсия
По дороге из Петербурга вы познакомитесь с историей острова Котлин и самого Кронштадта. Узнаете о строительстве и устройстве петербургского комплекса защитных сооружений от наводнений. А также увидите форты северной группы. Путь займёт около часа.
Знакомьтесь, Кронштадт!
- Вы исследуете крепостные сооружения и башни, а также оборонительные казармы 19 века.
- На Соборной площади выясните, почему это особое памятное место. Рассмотрите необычные скульптуры: Дерево желаний и котелок в Андреевском саду, а попутно услышите легенды об острове.
- В сердце Кронштадта вы посетите Якорную площадь и главный символ города — Морской собор. Возле памятников Макарову, Ушакову, Беллинсгаузену речь пойдёт о великих мореплавателях и адмиралах.
- Не обойдём вниманием и особые кронштадтские мостовые, покрытые чугунными шашками.
- Кроме того, в программе Обводный канал, Доковый овраг и мосты: Макаровский, Советский, Доковый, Пеньковый, Синий.
- В Петровском парке, у памятника Петру I поговорим об основателе Кронштадта. А с Петровской пристани вам откроется вид на военные корабли в Средней гавани и маяк 18 века.
- Немного прогулявшись по набережной, вы дойдёте до памятного знака героям Цусимского морского сражения, где услышите о финальном эпизоде первой русско-японской войны.
- Осмотрим первые каменные дома на Макаровской улице и Итальянский дворец — резиденцию Меншикова. Возле дома Миниха вы откроете историю великих научных открытий в Кронштадте и увидите бюст изобретателя радио Попова. А также оцените монументальность дока Петра Великого, построенного в первой половине 18 века.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 50 человек
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Санкт-Петербурге
Наше экскурсионное агентство успешно работает в сфере внутреннего туризма более 15 лет. Мы проводим экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, гарантируем высокое качество и отличные цены. Будем рады быть вам полезными!
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