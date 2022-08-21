Приглашаю погрузиться в трехвековую историю Кронштадта и увидеть его знаковые места! Я поделюсь основными вехами развития города и поясню, почему до 1996 года он оставался закрытым. В дополнение к рассказам покажу старинные иллюстрации и фото. Кроме того, мы посетим форт «Великий Князь Константин» и поговорим о происходивших в нем событиях.

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Описание

Что вас ожидает

Кронштадт: главные и тайные достопримечательности

Мы осмотрим Морской Никольский собор и посетим кронштадтское Адмиралтейство, которое поможет проникнуться духом судостроения от петровских времен и до наших дней. А еще я покажу интересные места, расположенные в стороне от туристических маршрутов: лютеранский собор Святой Елизаветы, электростанцию, Арсенал, Петербургские ворота, Гостиный двор и чугунную мостовую.

Форт «Великий князь Константин»

Вы побываете в артиллерийском форте «Великий князь Константин». Пройдете по могучим стенам XIX века и рассмотрите в бинокль других морских стражей Северной столицы: форты Петр I, Граф Милютин, Александр I, Кроншлот и Павел I. А я расскажу непохожие друг на друга истории строительства, расцвета и упадка каждого из них.

Организационные детали