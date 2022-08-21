Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт

Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»

5
3 отзыва
Приглашаю погрузиться в трехвековую историю Кронштадта и увидеть его знаковые места! Я поделюсь основными вехами развития города и поясню, почему до 1996 года он оставался закрытым. В дополнение к рассказам покажу старинные иллюстрации и фото. Кроме того, мы посетим форт «Великий Князь Константин» и поговорим о происходивших в нем событиях.
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Кронштадт: главные и тайные достопримечательности

Мы осмотрим Морской Никольский собор и посетим кронштадтское Адмиралтейство, которое поможет проникнуться духом судостроения от петровских времен и до наших дней. А еще я покажу интересные места, расположенные в стороне от туристических маршрутов: лютеранский собор Святой Елизаветы, электростанцию, Арсенал, Петербургские ворота, Гостиный двор и чугунную мостовую.

Форт «Великий князь Константин»

Вы побываете в артиллерийском форте «Великий князь Константин». Пройдете по могучим стенам XIX века и рассмотрите в бинокль других морских стражей Северной столицы: форты Петр I, Граф Милютин, Александр I, Кроншлот и Павел I. А я расскажу непохожие друг на друга истории строительства, расцвета и упадка каждого из них.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсия подойдет для взрослых и детей старше семи лет (в машине нет детского кресла)
  • Билеты в форт Константин оплачиваются дополнительно: 150 руб. с человека
  • Экскурсия начинается и заканчивается у м. Автово
  • По запросу возможен трансфер из центральной части города

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Автово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 авг 2022
Индивидуальная экскурсия с Александром в Кронштадт прошла отлично. Александр очень интересный рассказчик, было комфортно на всем протяжении пути, и в машине, и при пеших прогулках. При рассказе Александр использовал в том числе фотоальбом, делился интересными фактами. Со мной на экскурсию ездили мои родители пенсионного возраста. До экскурсии переживала, насколько все пройдет хорошо для них, но мои родители остались очень довольны экскурсией. Рекомендую поездку с Александром.
Е
18 авг 2022
Благодарим Александра за содержательную и интересную экскурсию, которую он провел для нас в Кронштадте. Корректно, спокойно, с достаточным и неутомительным объемом исторической информации, с обзором значимых объектов и рассказами о них. С Александром было удобно и комфортно.
А
15 авг 2022
14.08.2022 была запланирована поездка в Кронштадт, Александр всегда был на связи. На просьбу забрать из центра города согласился без вопросов. Даже провёл экскурсию во время поездки из Санкт-Петербурга в Кронштадт, много рассказывал об истории этих двух городов. Поездкой довольны, рекомендую.

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