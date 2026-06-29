Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта и посетите его знаковые места.
Экскурсия включает осмотр Морского Никольского собора и кронштадтского Адмиралтейства, а также посещение форта «Великий князь Константин».
Узнайте, почему Кронштадт оставался закрытым до
Экскурсия включает осмотр Морского Никольского собора и кронштадтского Адмиралтейства, а также посещение форта «Великий князь Константин».
Узнайте, почему Кронштадт оставался закрытым до
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная экскурсия
- 🏰 Посещение форта «Великий князь Константин»
- 📜 Исторические рассказы и иллюстрации
- 🛳️ Морской Никольский собор
- 🎒 Подходит для взрослых и детей старше семи лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для автомобильного путешествия из Петербурга в Кронштадт - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться видами без дождя и холода. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие может быть менее комфортным из-за погодных условий, но при должной подготовке и в это время можно получить удовольствие от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морской Никольский собор
- Кронштадтское Адмиралтейство
- Лютеранский собор Святой Елизаветы
- Электростанция
- Арсенал
- Петербургские ворота
- Гостиный двор
- Чугунная мостовая
- Форт «Великий князь Константин»
- Форт Петр I
- Форт Граф Милютин
- Форт Александр I
- Форт Кроншлот
- Форт Павел I
Описание экскурсии
Кронштадт: главные и тайные достопримечательности
Мы осмотрим Морской Никольский собор и посетим кронштадтское Адмиралтейство, которое поможет проникнуться духом судостроения от петровских времен и до наших дней. А ещё я покажу интересные места, расположенные в стороне от туристических маршрутов: лютеранский собор Святой Елизаветы, электростанцию, Арсенал, Петербургские ворота, Гостиный Двор и чугунную мостовую.
Форт «Великий князь Константин»
Вы побываете в артиллерийском форте «Великий князь Константин». Пройдете по могучим стенам XIX века и рассмотрите в бинокль других морских стражей Северной столицы: форты Петр I, Граф Милютин, Александр I, Кроншлот и Павел I. А я расскажу непохожие друг на друга истории строительства, расцвета и упадка каждого из них.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле Mazda 6 включён в стоимость
- Экскурсия подойдет для взрослых и детей старше семи лет (в машине нет детского кресла)
- Билеты в форт Константин оплачиваются дополнительно: 200 ₽ с человека
- Экскурсия начинается и заканчивается у м. Нарвская
- По запросу возможен трансфер из центральной части города
- Билеты на АПЛ «Ленинский комсомол» необходимо приобрести самостоятельно на сайте МВМС (ознакомление с комплексом входит в программу экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Нарвская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 542 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, я интересуюсь историей Санкт-Петербурга и его городов-спутников. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
27 июня путешествовали в Кронштадт с гидом Александром, на его личном автомобиле.
Восторг! В компании были кто был впервые, так и те кто были ранее, и всем было интересно.
1. Машина- удобно,
Восторг! В компании были кто был впервые, так и те кто были ранее, и всем было интересно.
1. Машина- удобно,
+2
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А
Пишу отзыв спустя практически 2 года после экскурсии. Были в Санкт Петербурге 24 октября 2024 года. Очень запомнилась экскурсия хорошим отношением организатора, интересным рассказом и наполненностью путешествия. Дети 7 и 13 лет остались в полном восторге от увиденного и услышанного. Огромное спасибо за эмоции полученные солнечным, но ветреным осенним днем!)))
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П
спасибо Александру за великолепный день! маршрут отличный, локации красивые, никуда не спешили, в спокойном темпе под интересные факты и истории бродили по историческим местам. я в восторге!
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Экскурсия -путешествие очень понравилось! Спасибо большое Александру!
Кроме интересного наполнения, подробного рассказа и посещения огромного количества мест, хочу отдельно отметить аккуратное, спокойное вождение, соблюдение всех правил. Было очень комфортно.
Впечатление о Кронштадте и о Петре Первом в моей голове стало более цельное.
Поездка получилась шикарная, всем рекомендую.
Кроме интересного наполнения, подробного рассказа и посещения огромного количества мест, хочу отдельно отметить аккуратное, спокойное вождение, соблюдение всех правил. Было очень комфортно.
Впечатление о Кронштадте и о Петре Первом в моей голове стало более цельное.
Поездка получилась шикарная, всем рекомендую.
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Автомобильная прогулка в Кронштадт, с Александром была интересна, занимательна. В автомобиле очень комфортно. Александр профессионально совмещает управление автомобилем и ненавязчиво повествует о городе, о фортах, дамбе, о исторических событиях. В
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С
Спасибо Александру за незабываемое путешествие в город воинской славы Кронштадт! Экскурсия очень понравилась! Посмотрели все, что хотели. Александр очень подробно и интересно рассказал и показал город и окрестности, все основные достопримечательности. Большое человеческое спасибо за прекрасно проведённый день! Обязательно обратимся снова!
+2
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