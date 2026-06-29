Погрузитесь в трехвековую историю Кронштадта и посетите его знаковые места.Экскурсия включает осмотр Морского Никольского собора и кронштадтского Адмиралтейства, а также посещение форта «Великий князь Константин».Узнайте, почему Кронштадт оставался закрытым до

1996 года, и насладитесь старинными иллюстрациями и фотографиями. Экскурсия начинается и заканчивается у м. Автово, транспорт включен в стоимость. Подходит для взрослых и детей старше семи лет. Билеты в форт оплачиваются дополнительно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для автомобильного путешествия из Петербурга в Кронштадт - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться видами без дождя и холода. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие может быть менее комфортным из-за погодных условий, но при должной подготовке и в это время можно получить удовольствие от поездки.

Сейчас август — это идеальное время.