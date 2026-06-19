А я покажу и расскажу, чем славится Кронштадт, познакомлю с морской хроникой города и помогу прочувствовать его характер.
Описание экскурсии
Экскурсия в пути
По пути на остров (выезжая из центра или северных окраин города) мы проедем по Приморскому шоссе. Увидим вблизи самое высокое здание в Европе — «Лахта-центр», строящуюся самую высокую в мире триумфальную колонну. Я расскажу об истории места, петербургских наводнениях и дамбе, по которой мы будем ехать в Котлин. Отсюда вы увидите панораму Финского залива и форты.
Кронштадт
В самом городе мы проедем по старым улочкам и из окна автомобиля увидим валы Кронштадтской крепости и Кронверкского канала.
От Гостиного Двора начнём пешеходную экскурсию. На берегу Обводного канала отыщем Дерево желаний и осмотрим здание Адмиралтейства. Выйдем к Кронштадтскому футштоку и Итальянскому дворцу, заглянем на Якорную площадь, увидим памятники Петру I и адмиралу Макарову. Вы поймете, чем уникален Петровский док, посетите Морской собор. И, конечно, будет рассказ о военно-морской истории города и знаменитых адмиралах, от Петра I и Меншикова до Светланы Медведевой и Ксении Шойгу.
Летом найдём время для 45-минутной экскурсии на кораблике вокруг фортов в Финском заливе. Зимой это время можем уделить посещению форта Шанец или посиделкам в ресторане “Голландская кухня”, или в кофейне с видом на Белый маяк, проплывающие по фарватеру корабли и базу подводных лодок.
А ещё в Кронштадте доступны для посещения музей маяков, форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского, музей подводной археологии. Летом можно прогуляться по заливу на частном катере и доплыть до форта Милютин, ещё ближе рассмотреть форт Александр — копию знаменитого форта Байард.
Расширенная программа
По желанию мы можем посвятить Кронштадту 8-9 часов в рамках полного экскурсионного дня. В таком случае добавится к программе:
- Заказник «Западный Котлин»: пройдём по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова.
- Форт Шанец: здесь вы познакомитесь с основами фортификации и прочувствуете атмосферу старой крепости
- Время на обед
- Пирс парка «Патриот» и парк «Остров Фортов» — этот парк открыли в 2020 году — мы пройдем по Аллее героев и увидим необычный Маяк памяти, а с набережной полюбуемся видом на форты Пётр I и Александр I (известный также как форт Чумной — я расскажу, откуда это название)
- Музей военно-морской славы с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол»
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Я заберу вас из вашего отеля или дома и по окончании экскурсии отвезу обратно
- Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Единственный запрет — курение в автомобиле
- При начале экскурсии до 9 утра или после 21:00 — доплата 1000 ₽
- По запросу адаптируем программу для путешественников с детьми
- Во время экскурсии мы можем отдохнуть в одном из местных ресторанов, средний чек — 1500-1700 ₽ за чел. В парке «Остров фортов» есть фудкорт, у пирса парка «Патриот» работает кафе, где можно попробовать знаменитые петербургские пышки с чаем/кофе/глинтвейном. А, например, в ресторане «Голландская кухня» отведать ладожского судака, макароны по-флотски или гронингенский суп
Дополнительные опции
- Если вас больше 4-х, поедем на минивэне за доплату. Подробности уточняйте в переписке
- Без доплаты можем начать из Пулково или от вокзала. Или завершить там же, и вы сэкономите на трансфере. Заберём с собой ваш багаж
- При заказе этой экскурсии предлагаем скидку на другие наши маршруты
- К поездке в Кронштадт можно присоединить Ораниенбаум, Петергоф или Стрельну. Такая экскурсия продлится 8-9 часов и будет стоить на 6000 ₽ дороже
Расширенный вариант экскурсии стоит 22 000 ₽.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
сначала мы поехали в парк Ориенбаум, затем в Форт Константин, затем в Кронштадт.
Поездка была очень интересной и комфортной. мы узнали очень-очень много нового!
Благодарим Евгения за великолепное путешествие! Однозначно рекомендуем!
Евгений, до новых встреч! Благодаря вашей великолепной работе наша поездка стала столь запоминающейся! СПАСИБО!
Всё очень понравилось.
Александр забрал нас от дома и с комфортом доставил до Кронштадта. По дороге рассказывал много интересного и увлекательного о Питере и истории Кронштадта. По прибытию на место познакомил нас с достопримечательностями. Организовал прогул на катере, которая нам очень, понравилась. Мы остались крайне довольны экскурсией.