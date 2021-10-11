По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке. А на самом острове, помимо города, мы осмотрим несколько любопытных локаций:
А в самом городе мы проедем по старым улочкам и из окна автомобиля увидим валы в Кронштадтской крепости и Кронверкского канала.
От Гостиного двора начнем пешеходную экскурсию. На берегу Обводного канала отыщем Дерево желаний и осмотрим здание Адмиралтейства. Выйдем к Кронштадскому футштоку и Итальянскому дворцу, заглянем на Якорную площадь. Вы поймете, чем уникален Петровский док, посетите Морской собор. И, конечно, будет рассказ о военно-морской истории города и знаменитых адмиралах.
По желанию мы можем также посетить музей маяков, форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. Или прогуляться по заливу на катере: доплыть до форта Милютин, близко рассмотреть форт Александр — копию знаменитого форта Байард.
В конце экскурсии мы можем отдохнуть в одном из местных ресторанов, средний чек — 800-1000 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.