Мои заказы

Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом в город-крепость

Исследовать локации острова Котлин и услышать истории города с выходом в море
Форты, доки, причалы, корабли: из Петербурга вы отправитесь к острову в Финском заливе. Прогуляетесь по старым улочкам и площадям — от Адмиралтейства до Морского собора.

А я покажу и расскажу, чем славится Кронштадт, познакомлю с морской хроникой города и помогу прочувствовать его характер.
5
218 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом в город-крепость
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом в город-крепость
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом в город-крепость

Описание экскурсии

Экскурсия в пути

По пути на остров (выезжая из центра или северных окраин города) мы проедем по Приморскому шоссе. Увидим вблизи самое высокое здание в Европе — «Лахта-центр», строящуюся самую высокую в мире триумфальную колонну. Я расскажу об истории места, петербургских наводнениях и дамбе, по которой мы будем ехать в Котлин. Отсюда вы увидите панораму Финского залива и форты.

Кронштадт

В самом городе мы проедем по старым улочкам и из окна автомобиля увидим валы Кронштадтской крепости и Кронверкского канала.

От Гостиного Двора начнём пешеходную экскурсию. На берегу Обводного канала отыщем Дерево желаний и осмотрим здание Адмиралтейства. Выйдем к Кронштадтскому футштоку и Итальянскому дворцу, заглянем на Якорную площадь, увидим памятники Петру I и адмиралу Макарову. Вы поймете, чем уникален Петровский док, посетите Морской собор. И, конечно, будет рассказ о военно-морской истории города и знаменитых адмиралах, от Петра I и Меншикова до Светланы Медведевой и Ксении Шойгу.

Летом найдём время для 45-минутной экскурсии на кораблике вокруг фортов в Финском заливе. Зимой это время можем уделить посещению форта Шанец или посиделкам в ресторане “Голландская кухня”, или в кофейне с видом на Белый маяк, проплывающие по фарватеру корабли и базу подводных лодок.

А ещё в Кронштадте доступны для посещения музей маяков, форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского, музей подводной археологии. Летом можно прогуляться по заливу на частном катере и доплыть до форта Милютин, ещё ближе рассмотреть форт Александр — копию знаменитого форта Байард.

Расширенная программа

По желанию мы можем посвятить Кронштадту 8-9 часов в рамках полного экскурсионного дня. В таком случае добавится к программе:

  • Заказник «Западный Котлин»: пройдём по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова.
  • Форт Шанец: здесь вы познакомитесь с основами фортификации и прочувствуете атмосферу старой крепости
  • Время на обед
  • Пирс парка «Патриот» и парк «Остров Фортов» — этот парк открыли в 2020 году — мы пройдем по Аллее героев и увидим необычный Маяк памяти, а с набережной полюбуемся видом на форты Пётр I и Александр I (известный также как форт Чумной — я расскажу, откуда это название)
  • Музей военно-морской славы с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол»

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из вашего отеля или дома и по окончании экскурсии отвезу обратно
  • Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Единственный запрет — курение в автомобиле
  • При начале экскурсии до 9 утра или после 21:00 — доплата 1000 ₽
  • По запросу адаптируем программу для путешественников с детьми
  • Во время экскурсии мы можем отдохнуть в одном из местных ресторанов, средний чек — 1500-1700 ₽ за чел. В парке «Остров фортов» есть фудкорт, у пирса парка «Патриот» работает кафе, где можно попробовать знаменитые петербургские пышки с чаем/кофе/глинтвейном. А, например, в ресторане «Голландская кухня» отведать ладожского судака, макароны по-флотски или гронингенский суп

Дополнительные опции

  • Если вас больше 4-х, поедем на минивэне за доплату. Подробности уточняйте в переписке
  • Без доплаты можем начать из Пулково или от вокзала. Или завершить там же, и вы сэкономите на трансфере. Заберём с собой ваш багаж
  • При заказе этой экскурсии предлагаем скидку на другие наши маршруты
  • К поездке в Кронштадт можно присоединить Ораниенбаум, Петергоф или Стрельну. Такая экскурсия продлится 8-9 часов и будет стоить на 6000 ₽ дороже

Расширенный вариант экскурсии стоит 22 000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля, вокзала, аэропорта, где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7243 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 218 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
196
4
9
3
5
2
4
1
4
Екатерина
очень интересный и познавательный рассказ во время экскурсии, комфортно и без спешки. очень классно провели время
очень интересный и познавательный рассказ во время экскурсии, комфортно и без спешки. очень классно провели время
очень интересный и познавательный рассказ во время экскурсии, комфортно и без спешки. очень классно провели время
очень интересный и познавательный рассказ во время экскурсии, комфортно и без спешки. очень классно провели время
очень интересный и познавательный рассказ во время экскурсии, комфортно и без спешки. очень классно провели время
очень интересный и познавательный рассказ во время экскурсии, комфортно и без спешки. очень классно провели время
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Гидом в поездке был Александр. На этапе планирования поездки предложил оптимальный формат по времени. Обсудили, что будем делать,если вдруг будут задержки рейсов. Во время поездки рассказал и показал много чего
читать дальшеуменьшить

интересного, обсудили и Петербург, и Кронштадт разных эпох. Предложил прогулку вокруг Фортов на комфортном кораблике. Посоветовал простое заведение с хорошей кухней. В нашей компании все остались довольны. При возможности посетил и другие экскурсии Александра!

Гидом в поездке был Александр. На этапе планирования поездки предложил оптимальный формат по времени. Обсудили, что
Гидом в поездке был Александр. На этапе планирования поездки предложил оптимальный формат по времени. Обсудили, что
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Большое спасибо за экскурсию. Всё прошло отлично. Узнали много интересного, получили приятные впечатления. Экскурсию взяли на целый день и не пожалели. Всё было просто замечательно.
Большое спасибо за экскурсию. Всё прошло отлично. Узнали много интересного, получили приятные впечатления. Экскурсию взяли на
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
25 июля мы посетили несколько мест с нашим экскурсоводом Евгением.
сначала мы поехали в парк Ориенбаум, затем в Форт Константин, затем в Кронштадт.
Поездка была очень интересной и комфортной. мы узнали очень-очень много нового!
Благодарим Евгения за великолепное путешествие! Однозначно рекомендуем!
Евгений, до новых встреч! Благодаря вашей великолепной работе наша поездка стала столь запоминающейся! СПАСИБО!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Доброго дня всем Были на экскурсии с Александром.
Всё очень понравилось.
Александр забрал нас от дома и с комфортом доставил до Кронштадта. По дороге рассказывал много интересного и увлекательного о Питере и истории Кронштадта. По прибытию на место познакомил нас с достопримечательностями. Организовал прогул на катере, которая нам очень, понравилась. Мы остались крайне довольны экскурсией.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и информативно. Познакомились с городом, посетили главный морской Собор и музей, и по подводной лодке
читать дальшеуменьшить

прошлись. Потом ещё и вкусно пообедали в ресторане голландской кухни, очень рекомендуем. Это было хорошее начало для путешествия по Санкт-Петербургу.
Спасибо Александру за экскурсию и внимание проявленное к нам. Рекомендуем эту комфортную и информативную экскурсию, Александр очень деликатный внимательный гид.

Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и
Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и
Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и
Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и
Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и
Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и
Сразу по прилёту мы отправились и в город Кронштадт, экскурсия с Александром прошла очень интересно и
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом в город-крепость»

Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
На автобусе
6.5 часов
25 отзывов
Групповая
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
Сквозь гладь Финского залива - туда, где творилась морская история России
Начало: На площади Восстания
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2200 ₽ за человека
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
На машине
6 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Погрузитесь в историю Кронштадта и осмотрите его знаковые места. Экскурсия включает посещение форта «Великий князь Константин» и Морского Никольского собора
Начало: У м. Нарвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сап-прогулка к островам Петербурга
SUP-прогулки
2 часа
-
15%
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Сап-прогулка к островам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу зелёных островов Петербурга на сапах. Прекрасный маршрут для всех, кто хочет увидеть город с новой стороны и сделать яркие фото
Начало: На Каменном острове
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
2550 ₽3000 ₽ за человека
Из Петербурга - в Кронштадт: 4 топ-локации за 1 день
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в Кронштадт: 4 топ-локации за 1 день
Посетить Морской собор, музей ВМС, парк «Остров фортов» и погулять по Старому городу
Начало: В центре Петербурга
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от 19 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 17 000 ₽ за экскурсию