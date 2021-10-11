Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом

Исследовать локации острова Котлин и услышать истории города с выходом в море

4.8
28 отзывов
Форты, доки, причалы, корабли: из Петербурга вы отправитесь к острову в Финском заливе.

Пройдете по экотропам заказника и побываете в новом парке, прогуляетесь по старым улочкам и площадям — от Адмиралтейства до Морского собора.

А я покажу и расскажу, чем славится Кронштадт, познакомлю с морской хроникой города и помогу прочувствовать его характер.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом

Что вас ожидает

Остров Котлин

По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке. А на самом острове, помимо города, мы осмотрим несколько любопытных локаций:

  • Заказник «Западный Котлин»: пройдем по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова.
  • Форт Шанец: здесь вы познакомитесь с основами фортификации и прочувствуете атмосферу старой крепости.
  • Парк «Остров Фортов» — этот парк открыли в 2020 году — мы пройдем по Аллее героев и увидим необычный Маяк памяти, а с набережной полюбуемся видом на форты Пётр I и Александр I (известный также как форт Чумной — я расскажу, откуда это название).

Кронштадт

А в самом городе мы проедем по старым улочкам и из окна автомобиля увидим валы в Кронштадтской крепости и Кронверкского канала.

От Гостиного двора начнем пешеходную экскурсию. На берегу Обводного канала отыщем Дерево желаний и осмотрим здание Адмиралтейства. Выйдем к Кронштадскому футштоку и Итальянскому дворцу, заглянем на Якорную площадь. Вы поймете, чем уникален Петровский док, посетите Морской собор. И, конечно, будет рассказ о военно-морской истории города и знаменитых адмиралах.

По желанию мы можем также посетить музей маяков, форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. Или прогуляться по заливу на катере: доплыть до форта Милютин, близко рассмотреть форт Александр — копию знаменитого форта Байард.

Организационные детали

В конце экскурсии мы можем отдохнуть в одном из местных ресторанов, средний чек — 800-1000 руб. /чел.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска.
  • Я заберу вас из вашего отеля или дома и по окончании экскурсии отвезу обратно.
  • Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Единственный запрет — курение в автомобиле.
  • Если выезжаем из центра Петербурга в час пик, то стоит проехать по платной трассе: 400 руб. в одну сторону

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
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28 реальных отзывов от туристов

D
11 окт 2021
Обращаю внимание, что перед заказом поездки лучше связаться с гидом и уточнить - на какой акцент ему обратить внимание: вас интересует скорее военная история и посещение фортов (в Калининграде их много) или вас интересует больше культурно-историческая программа. В базовую программу входит посещение главного морского собора. А дальше по желанию вы можете посетить музей-квартиру Иоанна Кронштадского или поехать на природу, в лесопарковую зону (там форт Штанец и Риф). Отдельно можно договориться о посещении форта Константин. До рифа еще надо будет дойти, но если вам интересна природа, то это будет хороший поход (там много туристических дорожек разной степени живописности). Можно за свои деньги на катере вокруг фортов проплыть. но эти нюансы надо оговорить заранее с гидом. Организация экскурсии хорошая, у нас был просторный туристический минивэн. По любому не рекомендую покупать билеты в парк с военными катерами. Выставлен какой-то странный хлам, а пару военных катеров/корабликов вы и так увидите.
М
9 окт 2021
В общем то экскурсия отвечает всем требованиям, раскрыт весь заложенный в ней смысл. Наверно не хватило изюминки индивидуальной экскурсии - мы ходили по тем же местам, что и большая группа школьников. Нехватило индивидуальности какойто.
I
29 сен 2021
День не задался и экскурсия прошла скомкано и не с тем гидом, с которым первоначально договаривались. Все организационные претензии мы высказали менеджеру из Трипстера и не будем выносить это на публику здесь.
1. автомобиль был легковой и по дороге из окон мало что видно (изначально предлагался паркетник с высокой посадкой и более удобным обзором).
2. Время экскурсии из за обстоятельств было сокращено + дорога + вынужденные отвлечения на рабочие телефонные звонки - поэтому всего анонсированного материала и маршрута у нас не получилось
3. Гид Иван был вполне вежлив и складно излагал материал, жаловаться особо не на что:) Мы благодарны ему за умение подстроиться под обстоятельства и желание донести до нас материал.
4. Парк "патриот" на пирсе в Кронштадте - не стоит 250р за вход с человека. Смотреть не на что - экспонаты ржавые и не вызывают интереса. Надо бы их отреставрировать и уже потом - выставлять. А так - жалкое зрелище. Лучше посетите музей-макет Кронштадтской крепости (кирпичное здание) рядом. В соседнем здании мини кафе и есть платный теплый комфортный туалет:)
5. Наш совет - для такой экскурсии необходимо достаточное время, и чем ближе к Кронштадту начнется ваш маршрут - тем лучше для вас и тем больше времени будет на саму экскурсию.
М
27 сен 2021
Данная оценка гиду Ларисе. Водит машину не уверенно, дорогу знает плохо. о. Котлин историю знает более менее, на вопросы часто ответа нет. Плана экскурсии по острову нет. По городу - в парк не попали, на собор время было ограничено, подняться на верхние ярусы не было возможности, организовали выход в море с местным экскурсоводом. далее дорога домой.
Ожидала большего от индивидуального гида.
Е
19 сен 2021
Весь день пятницы (17 сентября) провели в компании Александра в поездке Санкт-Петербург - Кронштадт - Петергоф - Санкт-Петербург. Если бы меня спросили, каким для меня должен быть идеальный гид, я бы ответила - вот таким, как Александр. Пока мы выезжали из города получили общую информацию о нем. Это никогда нелишне, тем более, что всегда всплывает пара-тройка ранее неизвестных фактов. Александр рассказывал что-то о домах, мимо которых мы проезжали. Путевая информация по дороге до Кронштадта, разумеется, была об этой крепости. На месте посмотрели один из фордов, часть города, знаменитый собор, прогулялись по природному заповеднику "Западный котлин". После вкусного обеда отправились на южную сторону Финского залива. Прогулка по нижнему парку Петергофа была не просто прогулкой, а приятным погружением в историю: детали разработки парка, значение тех или иных исторических личностей для империи, события той эпохи. И все это настолько гармонично и неперегруженно.
Огромное спасибо Александру за это путешествие. Рекомендую всем!
А
12 сен 2021
Экскурсия прошла отлично.
С
22 авг 2021
Здравствуйте! Провели день с Галиной. Очень грамотно построена экскурсия с учётом всех пожеланий и трудностей передвижения одного нашего товарища. Спасибо большое за проведённое время, получили массу впечатлений и удовольствие! Обязательно будем рекомендовать эту команду!
Наталья
19 авг 2021
Сегодня были на экскурсии по Кронштадту. Наш экскурсовод Александр провёл интересную и познавательную экскурсию. Мы узнали много новых исторических фактов, занимателькых историй. Время пролетело незаметно. Благодарим от души. Надеемся на новую встречу.
О
18 авг 2021
Вчера посетили семьей г. Кронштадт вместе с Александром. Интересный рассказ о городе, его истории, фортах, отлично построенный маршрут, прекрасный обед - все было организовано силами Александра! Остались поездкой очень довольны. Захотелось снова вернуться в Санкт-Петербург и вместе с Александром посетить иные прекрасные места данного региона. Спасибо!
Н
15 авг 2021
Сегодня посетили увлекательную экскурсию из Петербурга в Кронштадт. Георгий прекрасный рассказчик и большой профессионал, чувствуется глубокий интерес и погружение в тему, умение выстроить диалог. Отличная по объему экскурсия, рекомендую. После экскурсии остается желание узнавать дальше. Очень полная подача материала с показом фотографий в разные времена.
Экскурсия, которую могу посоветовать всем!
С
9 авг 2021
Экскурсию провела Галина, организовал Александр. Приятный гид, любящая свой город. Пять часов в спокойной дружеской обстановке прошли незаметно. Экскурсия началась сразу после посадки в авто гида. Всем довольны.
Н
8 авг 2021
Спасибо Юле за прекрасное путешествие по Кронштадту, которому не смог помешать даже проливной дождь. Город поразил интересными историческими фактами. Юля увлекательно поведала историю города, рассказала о героях - моряках, ученых и исследователях. Мы остались очень довольны.
С
5 авг 2021
Спасибо большое Георгию за экскурсию. Отлично провели время. Узнали много интересного. Вся информация доводится доступно и с интересными подробностями. Были с детьми 15 и 10, им тоже понравилось. Рекомендуем брать именно индивидуальные экскурсии, а не групповые, потому что всё проходит с комфортом. Ещё Георгий сделал много
Е
1 авг 2021
Спасибо Юле за проведенную экскурсию! Интересно, познавательно, ненавязчиво полное погружение в историю Кронштадта! Рекомендуем данную экскурсию всем.
Е
1 авг 2021
Очаровательная Лариса провела экскурсию замечательно. Все очень понравилось. Спасибо.
Ещё 13 отзывов

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