Что вас ожидает

Остров Котлин

По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке. А на самом острове, помимо города, мы осмотрим несколько любопытных локаций:

Заказник «Западный Котлин»: пройдем по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова.

Форт Шанец: здесь вы познакомитесь с основами фортификации и прочувствуете атмосферу старой крепости.

Парк «Остров Фортов» — этот парк открыли в 2020 году — мы пройдем по Аллее героев и увидим необычный Маяк памяти, а с набережной полюбуемся видом на форты Пётр I и Александр I (известный также как форт Чумной — я расскажу, откуда это название).

Кронштадт

А в самом городе мы проедем по старым улочкам и из окна автомобиля увидим валы в Кронштадтской крепости и Кронверкского канала.

От Гостиного двора начнем пешеходную экскурсию. На берегу Обводного канала отыщем Дерево желаний и осмотрим здание Адмиралтейства. Выйдем к Кронштадскому футштоку и Итальянскому дворцу, заглянем на Якорную площадь. Вы поймете, чем уникален Петровский док, посетите Морской собор. И, конечно, будет рассказ о военно-морской истории города и знаменитых адмиралах.

По желанию мы можем также посетить музей маяков, форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. Или прогуляться по заливу на катере: доплыть до форта Милютин, близко рассмотреть форт Александр — копию знаменитого форта Байард.

Организационные детали

В конце экскурсии мы можем отдохнуть в одном из местных ресторанов, средний чек — 800-1000 руб. /чел.

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на моем автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска.

Я заберу вас из вашего отеля или дома и по окончании экскурсии отвезу обратно.

Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Единственный запрет — курение в автомобиле.

Если выезжаем из центра Петербурга в час пик, то стоит проехать по платной трассе: 400 руб. в одну сторону

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.