Форты, доки, причалы, корабли: из Петербурга вы отправитесь к острову в Финском заливе. Прогуляетесь по старым улочкам и площадям — от Адмиралтейства до Морского собора. А я покажу и расскажу, чем славится Кронштадт, познакомлю с морской хроникой города и помогу прочувствовать его характер.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия в пути

По пути на остров (выезжая из центра или северных окраин города) мы проедем по Приморскому шоссе. Увидим вблизи самое высокое здание в Европе — «Лахта-центр», строящуюся самую высокую в мире триумфальную колонну. Я расскажу об истории места, петербургских наводнениях и дамбе, по которой мы будем ехать в Котлин. Отсюда вы увидите панораму Финского залива и форты.

Кронштадт

В самом городе мы проедем по старым улочкам и из окна автомобиля увидим валы Кронштадтской крепости и Кронверкского канала.

От Гостиного Двора начнём пешеходную экскурсию. На берегу Обводного канала отыщем Дерево желаний и осмотрим здание Адмиралтейства. Выйдем к Кронштадтскому футштоку и Итальянскому дворцу, заглянем на Якорную площадь, увидим памятники Петру I и адмиралу Макарову. Вы поймете, чем уникален Петровский док, посетите Морской собор. И, конечно, будет рассказ о военно-морской истории города и знаменитых адмиралах, от Петра I и Меншикова до Светланы Медведевой и Ксении Шойгу.

Летом найдём время для 45-минутной экскурсии на кораблике вокруг фортов в Финском заливе. Зимой это время можем уделить посещению форта Шанец или посиделкам в ресторане “Голландская кухня”, или в кофейне с видом на Белый маяк, проплывающие по фарватеру корабли и базу подводных лодок.

А ещё в Кронштадте доступны для посещения музей маяков, форты Константин или Риф, музей-квартиру Иоанна Кронштадтского, музей подводной археологии. Летом можно прогуляться по заливу на частном катере и доплыть до форта Милютин, ещё ближе рассмотреть форт Александр — копию знаменитого форта Байард.

Расширенная программа

По желанию мы можем посвятить Кронштадту 8-9 часов в рамках полного экскурсионного дня. В таком случае добавится к программе:

Заказник «Западный Котлин»: пройдём по экотропам, выйдем к пляжу, а со смотровой площадки впечатлимся видами залива и острова.

Форт Шанец: здесь вы познакомитесь с основами фортификации и прочувствуете атмосферу старой крепости

Время на обед

Пирс парка «Патриот» и парк «Остров Фортов» — этот парк открыли в 2020 году — мы пройдем по Аллее героев и увидим необычный Маяк памяти, а с набережной полюбуемся видом на форты Пётр I и Александр I (известный также как форт Чумной — я расскажу, откуда это название)

Музей военно-морской славы с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол»

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я заберу вас из вашего отеля или дома и по окончании экскурсии отвезу обратно

Для детей есть два бустера, в багажник легко влезает детская коляска. Единственный запрет — курение в автомобиле

При начале экскурсии до 9 утра или после 21:00 — доплата 1000 ₽

По запросу адаптируем программу для путешественников с детьми

Во время экскурсии мы можем отдохнуть в одном из местных ресторанов, средний чек — 1500-1700 ₽ за чел. В парке «Остров фортов» есть фудкорт, у пирса парка «Патриот» работает кафе, где можно попробовать знаменитые петербургские пышки с чаем/кофе/глинтвейном. А, например, в ресторане «Голландская кухня» отведать ладожского судака, макароны по-флотски или гронингенский суп

Дополнительные опции

Если вас больше 4-х, поедем на минивэне за доплату. Подробности уточняйте в переписке

Без доплаты можем начать из Пулково или от вокзала. Или завершить там же, и вы сэкономите на трансфере. Заберём с собой ваш багаж

При заказе этой экскурсии предлагаем скидку на другие наши маршруты

К поездке в Кронштадт можно присоединить Ораниенбаум, Петергоф или Стрельну. Такая экскурсия продлится 8-9 часов и будет стоить на 6000 ₽ дороже

Расширенный вариант экскурсии стоит 22 000 ₽.