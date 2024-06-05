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10%
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250₽ за человека
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900₽ за человека
скидка
15%
Групповая
6 часов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 700₽ за человека
скидка
30%
Групповая
5 часов
Кронштадт: автобусная экскурсия в город-крепость
История и главные памятники 300-летнего стража Петербурга - в путешествии группой до 50 человек
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
15001 050₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900₽ за человека
Групповая
4.5 часа
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
Проехать по знаковым местам города и увидеть развод мостов на групповой экскурсии
Начало: от Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 22:30
Завтра в 22:30
9 июня в 22:30
2 200₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200₽ за человека
Групповая
4.5 часа
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе
Начало: Около Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - коронный город
Групповая поездка из Санкт-Петербурга к главным достопримечательностям острова-цитадели
Начало: на площади Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 288₽ за человека
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990₽ за человека
Групповая
8 часов
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
Прогуляться по главным достопримечательностям города и памятнику фортификационного искусства
Начало: на площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ААнастасия4 июня 2024Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
- ААльбина4 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
- ЮЮлия4 июня 2024Добрый день, были на экскурсии в Кронштадте с Александрой. Очень эрудированный гид, профессионал своего дела! Однозначно туда надо ехать с гидом. У нас все прошло замечательно, комфортная поездка на авто, мини группа 3 человека.
- AArtem3 июня 2024Хорошо организовано: без задержек. Минивэн отдичный. Экскурсовод не навязчивый
- ППолина2 июня 2024Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории
- ННаталья1 июня 2024Порадовало то, что несмотря на малочисленную группу всего 4 чел, экскурсия состоялась. Очень комфортабельный минивэн Мерседес и опытный водитель. Спасибо Ирине за проведенную экскурсию и своевременное прибытие в Санкт-Петербург. Не первый раз пользуюсь услугами данной фирмы, все четко организовано.
- ММария31 мая 2024Чудесная экскурсия. Гид Виктория - профессионал своено дела. Рассказывает с душой, но структурированно, без воды, по делу, с азартом и
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кронштадт на автобусе»
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