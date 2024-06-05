Кронштадт на автобусе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 17 экскурсий в категории «Кронштадт на автобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 1 050 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
Погрузитесь в историю Кронштадта и насладитесь видами парка Остров фортов. Теплоходная прогулка по Финскому заливу с гидом оставит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25002 250 за человека
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
54 отзыва
Весь Кронштадт, форт Константин и теплоходная прогулка
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Начало: От Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
3 300 за человека
Старый и новый Кронштадт
Групповая
7 часов
11 отзывов
Старый и новый Кронштадт
Посетить исторический центр и современный Музей военно-морской славы России на групповой экскурсии
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:30
4 900 за человека
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
6 часов
25 отзывов
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
Начало: в районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
21001 785 за человека
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
6.5 часов
167 отзывов
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 700 за человека
Кронштадт: автобусная экскурсия в город-крепость
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
5 часов
8 отзывов
Кронштадт: автобусная экскурсия в город-крепость
История и главные памятники 300-летнего стража Петербурга - в путешествии группой до 50 человек
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
15001 050 за человека
Кронштадт: город маяков и моряков
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900 за человека
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4.5 часа
200 отзывов
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
Проехать по знаковым местам города и увидеть развод мостов на групповой экскурсии
Начало: от Гостиного Двора
Расписание: ежедневно в 22:30
Завтра в 22:30
9 июня в 22:30
2 200 за человека
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200 за человека
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе
Начало: Около Казанского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Кронштадт - коронный город
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - коронный город
Групповая поездка из Санкт-Петербурга к главным достопримечательностям острова-цитадели
Начало: на площади Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 288 за человека
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990 за человека
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
Прогуляться по главным достопримечательностям города и памятнику фортификационного искусства
Начало: на площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Всё интересно и познавательно!! Елена с душой подходит к своему делу. Очень понравился экскурсовод и подача материала!
  • А
    Альбина
    4 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Были на экскурсии 4 июня. Оксана и Ашот - вы лучшие 😍очень интересно рассказали и очень аккуратно довезли 👍
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
    Добрый день, были на экскурсии в Кронштадте с Александрой. Очень эрудированный гид, профессионал своего дела! Однозначно туда надо ехать с гидом. У нас все прошло замечательно, комфортная поездка на авто, мини группа 3 человека.
  • A
    Artem
    3 июня 2024
    Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
    Хорошо организовано: без задержек. Минивэн отдичный. Экскурсовод не навязчивый
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
    Остались очень довольны от экскурсии. Нас встретила замечательный гид Юлия которая на пути в Кронштадт рассказала много всего интересного об истории
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    города. Об ее бесконечной любви к городу и с такими трепетными историями влюбились в Санкт- Петербург еще сильнее(обязательно приедем вновь). Нас поразила церковь, парк Фортов и сама теплоходная экскурсия на которую хочется возвращаться вновь и вновь:) Передавайте наши теплые пожелания гиду Юлии, пусть радует и дальше рассказами о городе и вдохновляет всех туристов на дальнейшие путешествия в этот ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД!!! Спасибо огромное😀🌷

    Остались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсииОстались очень довольны от экскурсии
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
    Порадовало то, что несмотря на малочисленную группу всего 4 чел, экскурсия состоялась. Очень комфортабельный минивэн Мерседес и опытный водитель. Спасибо Ирине за проведенную экскурсию и своевременное прибытие в Санкт-Петербург. Не первый раз пользуюсь услугами данной фирмы, все четко организовано.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
    Чудесная экскурсия. Гид Виктория - профессионал своено дела. Рассказывает с душой, но структурированно, без воды, по делу, с азартом и
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    искоркой в глазах. Маршрут грамотно выстроен, тайминг четко соблюдается, отбытие и прибытие вовремя, без опозданий. По организационной части тоже все схвачено. Четко и удобно. Удобный чат для общения, Акрам - прекрасный, позитивный водитель. Очень повезло с такой командой🔥🔥🔥Получила оочень положительный заряд эмоций и вдохновения☀️👏Виктория - воплощение образцового гида, солнечная и воодушевленная девушка с горящими глазами и интересным, багажом знаний. Рассказы увлекательные, динамичные, нескучные. Ребята, спасибо вашей у команде за непростой труд и любовь, которую вы вкладываете в свое дело! 🔝

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кронштадт на автобусе»

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  1. Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе + теплоходная прогулка
  2. Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
  3. Петергоф и Кронштадт: два города за один день
  4. Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
  5. Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
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