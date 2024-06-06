1 чел.
По популярности
скидка
45%
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса
Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Групповая
5 часов
Кронштадт: автобусная экскурсия в город-крепость
История и главные памятники 300-летнего стража Петербурга - в путешествии группой до 50 человек
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
15001 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место согласовывается с гостями
13 июня в 12:00
17 июня в 14:00
17 340₽ за всё до 6 чел.
Квест
5 часов
Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга
Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города
Начало: В районе метро Невский Проспект/Гостиный двор
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
37003 330₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
2 700₽ за человека
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
Осмотреть город-крепость и весь остров от киля до клотика
Начало: У вашего отеля или дома
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
Увидеть город, исследовать форт и по желанию прокатиться на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
3 999₽ за человека
Групповая
8 часов
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
Прогуляться по главным достопримечательностям города и памятнику фортификационного искусства
Начало: на площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Изучить достопримечательности города, посетить аутентичные батареи и погулять в природном заказнике
12 июня в 15:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKhatuna6 июня 2024Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- ССветлана5 июня 2024Выражаем благодарность Владимиру за экскурсию в Крондштат. Это было очень комфортное, увлекательное путешествие. Владимир очень эрудированный человек, хороший экскурсовод и интересный рассказчик. Рекомендуем выбирать экскурсии с Владимиром!
- ТТатьяна5 июня 2024Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ИИрина5 июня 2024Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ЮЮлия4 июня 2024Добрый день, были на экскурсии в Кронштадте с Александрой. Очень эрудированный гид, профессионал своего дела! Однозначно туда надо ехать с гидом. У нас все прошло замечательно, комфортная поездка на авто, мини группа 3 человека.
- ТТатьяна3 июня 2024Нам очень понравилась поездка!!! Александр прекрасный рассказчик!!! Вся экскурсия была наполнена интересными фактами, датами, историческими событиями и иллюстрациями. Экскурсия началась прям
- AArtem3 июня 2024Хорошо организовано: без задержек. Минивэн отдичный. Экскурсовод не навязчивый
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Морской собор святителя Николая Чудотворца»
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