Морской собор святителя Николая Чудотворца – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 34 экскурсии в категории «Морской собор святителя Николая Чудотворца» в Санкт-Петербурге, цены от 1 050 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
54 отзыва
Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
Путешествие в Кронштадт на комфортабельном автобусе. Посещение Морского собора, прогулка по парку «Остров фортов» и исторические рассказы о фортах
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19901 095 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
35 отзывов
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 900 за человека
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
29 отзывов
Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
История и достопримечательности главного морского защитника Северной столицы
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 500 за человека
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Из Петербурга в Кронштадт на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
112 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
199 отзывов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
В Кронштадт на авто бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
96 отзывов
Кронштадт: эксклюзивная поездка на авто бизнес-класса
Исследуйте Кронштадт в комфорте автомобиля бизнес-класса, погружаясь в историю морской славы и архитектурные шедевры
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Понять величие Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Понять величие Кронштадта
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт - война и мир
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кронштадт - война и мир
Автомобильная экскурсия в город-крепость с гидом - русским офицером
Начало: В Кронштадте, на улице Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
10 680 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Узнать о подвигах острова Котлин и перенестись в его героическое прошлое
Начало: В Кронштадте, на ул. Восстания
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
Посетить легендарный город-крепость на острове Котлин и погулять по форту «Константин»
Начало: У м. Нарвская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Путешествие на остров Котлин
Услышать историю города с героической судьбой и увидеть его ключевые памятники
Начало: в центе города (напишите, пожалуйста, адрес вашего...
18 июня в 16:00
19 июня в 14:00
13 900 за всё до 4 чел.
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340 за человека
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000 за человека
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
52 отзыва
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600 за человека
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
Осмотреть памятники города, раскрыть его героическую историю и совершить морскую прогулку
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Кронштадт: автобусная экскурсия в город-крепость
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
5 часов
8 отзывов
Кронштадт: автобусная экскурсия в город-крепость
История и главные памятники 300-летнего стража Петербурга - в путешествии группой до 50 человек
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
15001 050 за человека
Морской Собор - сердце Кронштадта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
Начало: В Кронштадте
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Кронштадт: на страже морских границ
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Кронштадт: на страже морских границ
Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
9 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 7 000 за всё до 5 чел.
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 000 за человека
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место согласовывается с гостями
13 июня в 12:00
17 июня в 14:00
17 340 за всё до 6 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест из Петербурга для детей и взрослых
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Квест
5 часов
15 отзывов
Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга
Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
10 отзывов
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города
Начало: В районе метро Невский Проспект/Гостиный двор
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
37003 330 за человека
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
2 700 за человека
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Большой тур в Кронштадт: Морской собор, форт Риф и полевая кухня
Познакомиться с прошлым и настоящим города фортов на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000 за человека
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990 за человека
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
Осмотреть город-крепость и весь остров от киля до клотика
Начало: У вашего отеля или дома
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
8 часов
Кронштадтский рейс: групповая военно-историческая экскурсия
Увидеть город, исследовать форт и по желанию прокатиться на теплоходе
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
3 999 за человека
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Кронштадт + форт «Риф»: групповая экскурсия
Прогуляться по главным достопримечательностям города и памятнику фортификационного искусства
Начало: на площади Островского
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
4 000 за человека
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
🚌 На автобусе
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100 за человека
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Изучить достопримечательности города, посетить аутентичные батареи и погулять в природном заказнике
12 июня в 15:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Khatuna
    6 июня 2024
    Кронштадтские хроники: экскурсия из Петербурга
    Игорь прекрасный гид! Прекрасный рассказчик. Экскурсия была очень интересной. Следующие экскурсии только с ним! ❤️
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Выражаем благодарность Владимиру за экскурсию в Крондштат. Это было очень комфортное, увлекательное путешествие. Владимир очень эрудированный человек, хороший экскурсовод и интересный рассказчик. Рекомендуем выбирать экскурсии с Владимиром!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
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    Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!

    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатораЯ не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
    Добрый день, были на экскурсии в Кронштадте с Александрой. Очень эрудированный гид, профессионал своего дела! Однозначно туда надо ехать с гидом. У нас все прошло замечательно, комфортная поездка на авто, мини группа 3 человека.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Автомобильное путешествие из Петербурга в Кронштадт
    Нам очень понравилась поездка!!! Александр прекрасный рассказчик!!! Вся экскурсия была наполнена интересными фактами, датами, историческими событиями и иллюстрациями. Экскурсия началась прям
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    от Нарвской. Машина в идеальном состоянии. Отличное вождение!!! Безопасное и комфортное. Приятная атмосфера всей поездки без спешки и суеты. В общем: РЕКОМЕНДУЮ ДАННУЮ ЭКСКУРСИЮ И ГИДА! Александр! Спасибо!!! 🙏❤️ Обязательно с Вами поедем в Выборг!!! ❤️❤️

  • A
    Artem
    3 июня 2024
    Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
    Хорошо организовано: без задержек. Минивэн отдичный. Экскурсовод не навязчивый

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Морской собор святителя Николая Чудотворца»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора
  2. Петергоф и Кронштадт: два города за один день
  3. Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
  4. Кронштадт - в город фортов на микроавтобусе
  5. Кронштадт - хранитель морского флота
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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