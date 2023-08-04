Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде.

Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины. Проедете по Дамбе — комплексу защитных сооружений, который оберегает Петербург от наводнений.

Весь путь вы проделаете на комфортабельном автобусе туристического класса в сопровождении опытного гида-экскурсовода. Экскурсионная программа: 9:00 — Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3).

9:00–9:45 — экскурсия «Балтийский щит», по дороге в Кронштадт

10:00 — Экскурсия по Кронштадту и форту Константин. С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка. Уникальный остров — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город удивительных открытий.

14:30 — экскурсия «Город Петра»

15:00 — Нижний парк Петергофа: малые дворцы Петергофа, каскады и фонтаны Петергофа. Величественнный променад по идеальному регулярному парку. Фонтаны Петергофа не оставляют равнодушными — это произведения искусства и инженерной мысли!

19:00 — Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3)

Что включено:

трансфер на комфортабельном автобусе,

две путевые экскурсии от нашего гида («Город Петра» и «Балтийский щит»),

экскурсия по Кронштадту, экскурсия по форту Константин,

обзорная экскурсия по Петергофу, прогулка по Нижнему парку Петергофа, посещение Верхнего сада Петергофа (по возможности).

Что не включено:

Обед.

Входные билеты в парки и музеи.

Входной билет в Форт Константин: 50 руб. — взрослые, дети до 7 лет — бесплатно.

Входной билет в Нижний парк Петергофа: 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст: 450 руб. /чел. — учащиеся от 14 до 18 лет, учащиеся от 7 до 14 лет — бесплатно, дети до 7 лет — бесплатно, 1200 руб. /чел. — иностранные граждане

Входной билет в Большой Петергофский дворец: 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст: 450 руб. /чел. — учащимся от 14 до 18 лет, Дети до 14 лет — бесплатно, 1500 руб. /чел. — иностранные граждане.