Билет на экскурсию из Санкт-Петербурга: Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Экскурсия 2 в 1: всего за один день мы увидим самые необычные пригороды Петербурга. Сначала мы отправимся в лаконичный военный город Кронштадт. Прогуляемся по его уютному центру, увидим боевые корабли и форты, которые защищают Петербург. А потом — в Петергоф с его роскошными фонтанами и дворцами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Петергоф
- Кронштадт
- Нижний парк Петергофа
- Верхний сад Петергофа (находится на реконструкции)
- Морской собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде.
Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины. Проедете по Дамбе — комплексу защитных сооружений, который оберегает Петербург от наводнений.
Весь путь вы проделаете на комфортабельном автобусе туристического класса в сопровождении опытного гида-экскурсовода. Экскурсионная программа: 9:00 — Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3).
9:00–9:45 — экскурсия «Балтийский щит», по дороге в Кронштадт
10:00 — Экскурсия по Кронштадту и форту Константин. С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка. Уникальный остров — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город удивительных открытий.
14:30 — экскурсия «Город Петра»
15:00 — Нижний парк Петергофа: малые дворцы Петергофа, каскады и фонтаны Петергофа. Величественнный променад по идеальному регулярному парку. Фонтаны Петергофа не оставляют равнодушными — это произведения искусства и инженерной мысли!
19:00 — Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 3)
Что включено:
трансфер на комфортабельном автобусе,
две путевые экскурсии от нашего гида («Город Петра» и «Балтийский щит»),
экскурсия по Кронштадту, экскурсия по форту Константин,
обзорная экскурсия по Петергофу, прогулка по Нижнему парку Петергофа, посещение Верхнего сада Петергофа (по возможности).
Что не включено:
- Обед.
- Входные билеты в парки и музеи.
- Входной билет в Форт Константин: 50 руб. — взрослые, дети до 7 лет — бесплатно.
Входной билет в Нижний парк Петергофа: 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст: 450 руб. /чел. — учащиеся от 14 до 18 лет, учащиеся от 7 до 14 лет — бесплатно, дети до 7 лет — бесплатно, 1200 руб. /чел. — иностранные граждане
Входной билет в Большой Петергофский дворец: 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст: 450 руб. /чел. — учащимся от 14 до 18 лет, Дети до 14 лет — бесплатно, 1500 руб. /чел. — иностранные граждане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Две путевые экскурсии от нашего гида («Город Петра» и «Балтийский щит»)
- Экскурсия по Кронштадту
- Экскурсия по форту Константин
- Обзорная экскурсия по Петергофу
- Прогулка по Нижнему парку Петергофа
- Посещение Верхнего сада Петергофа (по возможности)
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты в парки и музеи
- Входной билет в Форт Константин
- 150 руб. — взрослые
- Дети до 7 лет — бесплатно.
- Входной билет в Нижний парк Петергофа (бесплатно по 22.04.2023)
- 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
- При предъявлении билета учащегося/справки из школы или документа, подтверждающего возраст:
- 450 руб. /чел. — учащиеся от 14 до 18 лет
- Учащиеся от 7 до 14 лет — бесплатно
- Дети до 7 лет — бесплатно
- 1200 руб. /чел. — иностранные граждане
- Входной билет в Большой Петергофский дворец
- 600 руб. /чел. — взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
- 450 руб. /чел. — учащимся от 14 до 18 лет
- Дети до 14 лет — бесплатно
- 1500 руб. /чел. — иностранные граждане
- Место начала и завершения?
- пл. Искусств, 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
- Важная информация
- Если вас 3 и более человека и вы выбрали оплату на месте, то заказ необходимо оплатить не менее чем за 48 часов до отправления.
- Организатор пришлет вам письмо со ссылкой на оплату.
- За день придёт смс с именем, телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления
- Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
- По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
- Обратите внимание, что программа и условия могут быть изменены.
- Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
- При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии
- Внимание! Нет необходимости покупать входные билеты заранее, время посещения музейных локаций может меняться – зависит от погодных, дорожных и организационных особенностей в каждую конкретную дату (при этом объем оказываемых услуг сохраняется). Возврат билетов в музеях - процесс затруднительный, наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Также обращаем внимание, что необходимо уточнять актуальную стоимость билетов на официальных сайтах музеев – ситуация с разными категориями билетов подвижна, постоянно меняется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 3810 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
4 авг 2023
Суперпрофессиональный гид Ирина сделала всё, чтобы каждый турист максимально был заинтересован в материале экскурсионного маршрута. Спасибо!
С
Сергей
4 авг 2023
М
Мария
4 авг 2023
Экскурсия - восторг! Отличный экскурсовод Юлия! Большое спасибо за интересный рассказ и тактичное отношение! Кронштадт и Петергоф просто сказка! Советую приобретать билеты в Нижний парк заранее, поскольку около парка плохо ловит интернет
D
Daxmani
4 авг 2023
Ю
Юлия
4 авг 2023
Спасибо большое за интересную, организованную и насыщенную экскурсию. Гид Игорь очень интересно рассказывает. Экскурсия продумана до мелочей. Времени на все хватило. Заказывайте экскурсию у этого оператора и останетесь довольны!
Л
Людмила
4 авг 2023
Очень понравился сам парк и дворец Петергоф, но очень зависима экскурсия от погоды, так что это лотерея
Н
Нугуманова
4 авг 2023
М
Мария
4 авг 2023
Необыкновенно красивые места, не смотря на длительность экскурсии усталости не замечали. Комфортный автобус, внимательный водитель и конечно же нереально классный, интересный гид Игорь, рассказывал все очень интересно!
Приобретение через Sputnik удобно, безопасно и комфортно!
Приобретение через Sputnik удобно, безопасно и комфортно!
Е
Елизавета
4 авг 2023
Игорь, потрясающий экскурсовод! Очень интересно рассказывает! Огромное спасибо Вам! Водитель Владимир, огромное спасибо за безопасное путешествие!
Экскурсия хорошая, мне лично понравилось! Так как были с ребенком и на форте «Константин» было не совсем интересно ребенку, так как он не понимает о чем речь, мы зашли в интерактивный музей) простите что отстали от группы) а так срастается организацию!
Экскурсия хорошая, мне лично понравилось! Так как были с ребенком и на форте «Константин» было не совсем интересно ребенку, так как он не понимает о чем речь, мы зашли в интерактивный музей) простите что отстали от группы) а так срастается организацию!
О
Оганес
4 авг 2023
Т
Татьяна
3 авг 2023
Ю
Юлия
3 авг 2023
К
Коновалова
3 авг 2023
Было очень здорово, все понравилось
Л
Лариса
3 авг 2023
Е
Евгений
3 авг 2023
Ещё 3795 отзывов
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