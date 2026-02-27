до мелочей. Вышли на Финский Залив, полюбовались прекрасными видами. Снежные дюны и сосны на берегу Финского Залива нас заворожили! Самостоятельно мы сюда не добрались бы. Подача информации очень интересная в лёгкой и доступной форме (очень грамотная речь). Как же интересно узнать об истории дачных построек, увидеть множество интересных строений-изящные деревянные дачи в стиле модерн. Узнали как эта местность начала застаиваться в конце 19-начале 20 вв. Узнали какие известные люди жили в Сестрорецке и какой вклад они внесли в истории застройки. Также познакомились с курортной зоной, её судьбой на будующее и что произошло в прошлом.

Закончили экскурсию в шалаше Ленина. Побывали на старой границе с Финляндией. Нам поведали где было последнее подполье Ильича, почему и от кого Ильич бежал, с кем он прятался. Где был Сталин и что в то время делал Троцкий, как сложилась судьба рабочих, укрывавших вождя. За интересным рассказом мы неспешно прогуливались, ещё раз посмотрели на "Море" (был закат невероятной красоты!).

Вообщем от души рекомендую Ивана и конечно же посещение данной экскурсии!!!! Иван огромное спасибо! Творческих вам успехов, продолжайте делиться своей любовью к родным краям))))