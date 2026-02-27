Я проведу вас по редкому маршруту, где рядом сосуществуют дачный модерн, заводская жизнь и ключевые революционные места. Это позволит увидеть историю не фрагментами, а как живой процесс. Мы обсудим быт имперской элиты, увидим деревянные дачи эпохи модерна.
И проследим, как революция изменила смыслы и судьбы этих мест, став отправной точкой истории Страны Советов.
Описание экскурсии
Экскурсия построена на архивных фактах, локальных исследованиях и реальных судьбах людей — многие истории связаны с конкретными домами и жителями.
Вы увидите:
- канонерские дачи Сестрорецка: настоящий русский терем — дачу Важеевской, дом архитектора Морского собора России Косякова, виллу Правздика и многие другие. Мы поговорим о дачной культуре: как жили инженеры, чиновники и интеллигенция
- сестрорецкий курзал. Он напомнит о курортной культуре и досуге дореволюционного времени — музыке, прогулках и светской жизни
- берег Финского залива. Мы обсудим, как природный ландшафт стал фоном спокойной жизни имперской элиты и свидетелем исторических потрясений
- сестрорецкий оружейный завод. Вы узнаете о рабочем Петербурге и Сестрорецке, оборонной промышленности и роли заводов в революции
- сарай Емельянова и шалаш Ленина. Они покажут уже другую реальность — подполье, политическую борьбу и места, ставшие символами рождения советского государства
А ещё:
- Я расскажу о времени разлома — когда изящный и внешне спокойный мир Российской империи уже нёс в себе признаки грядущего крушения
- Покажу, как курортная жизнь, промышленность и рабочая среда переплелись с революционными идеями
- Соединю архитектуру, быт и политику в одном рассказе и помогу понять, почему именно в этих тихих местах произошёл один из главных переломов 20 века
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen Polo. Есть детское кресло и бустер
- Пеший маршрут — около 4 км пешком. На экскурсии запланирован кофе-брейк в Сестрорецке — оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала города Сестрорецк
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 181 туриста
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Отзывы и рейтинг
Основано на 4 отзывах
Горячо рекомендую и саму экскурсию, и Ивана как увлеченного и интересующегося экскурсовода и любителя своего края. Мы достаточно искушенные путешественники и это было очень качественное погружение в эпоху, а также сопутствующие события более чем двухвекового периода. С учетом того, что экспурсия специфичная - она больше зайдет подготовленным путешественникам. Очень интересное направление, Иван большой молодец, особенно радостно что он продолжает развиваться!!
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв и такие слова! Очень приятно, что экскурсия показалась вам интересной и глубокой, особенно с вашим большим
Взяла эту экскурсию в поиске необычных впечатлений и не прогадала! Всё прошло с комфортом, неспеша и с кофе-брейком)Наша прогулка началась с жд вокзала Сестрорецк. С погодой ооочччеееннь повезло) Маршрут продуман
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Очень рад, что прогулка подарила вам именно те впечатления, за которыми вы ехали) Спасибо за компанию и интерес к истории Курортного района!
С
Большое спасибо Ивану за интересную экскурсию! Узнали много о Сестрорецке, приятно прогулялись по дачному посёлку, осмотрели музейный комплекс "Шалаш Ленина", построенный на том месте, где в 1917 году Ленин и Зиновьев жили в шалаше, скрываясь от полиции. Всё было чётко организовано, экскурсовод - очень внимательный, вежливый, знающий и влюблённый в свой город и свою работу!
Иван прекрасно и глубоко знает материал, вдохновенный, увлекающий рассказчик, влюбляет в свой город. Получили большое удовольствие, время пролетело незаметно. Большое спасибо!
