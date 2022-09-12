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Процесс становления деловых связей и отношений, судьбы великих финансистов и промышленников, торговцев и ювелиров. С нами читать дальше уменьшить вы совершите увлекательное погружение в «Деловой Петербург». Его расцвет, крушение и восстановление.



Получите массу незабываемых эмоций и впечатлений! Собирайте компанию друзей из 6-7 человек и получите индивидуальный экскурс в прошлое Великой страны! Узнать историю своей страны. Переломные моменты, революционные события, которые навсегда изменили облик и сознание людей.Процесс становления деловых связей и отношений, судьбы великих финансистов и промышленников, торговцев и ювелиров. С нами 5 4 отзыва

Go2Spb Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 200 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 3 часа 1-7 человек На автомобиле, автобусе, микроавтобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Увлекательнейший рассказ о жизни толстосумов того времени вы сможете узнать на Авторской экскурсии по Санкт-Петербургу с нашими гидами. Современная деловая жизнь достаточно сильно отличается от той, которая была в Царское время. Денежные средства были сосредоточены в руках небольшого круга знати, которые управляли ими и распоряжались по своему усмотрению. И именно в Северной столице был сосредоточен весь капитал. Переселенные из Москвы купцы и служащие, открывали здесь банки и сдавали в аренду жилье, строили особняки. Начинаем повествование… Путешествие начинается со встречи с гидом и водителем на оговоренном заранее месте. Вам не придется через весь город добираться до точки отправления. Наш мини автобус приедет за вами в нужное время. Удобный, с кондиционером, отапливаемый зимой транспорт сразу позволит погрузиться в удобные кресла и слушать только повествование сопровождающего вас экскурсовода. Во время поездки мы посетим знаковые места, связанные с деловой жизнью города. Банки, фабрики, торговые дома, заводы. К концу 19 столетия в Питере насчитывалось более 500 предприятий различной направленности. Однако революционные события начала ХХ века, затем Первая мировая война кардинально изменили ситуацию. Но не будем забегать вперед! Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу начинается с рассказа о купцах. Столичные дома В Царской России существовала иерархия людей, занимающихся торговлей. Они делились на гильдии. Купцы первой гильдии могли быть собственниками фабрик и заводов, могли вести торговлю за границей, свободно передвигаться по стране и были освобождены от телесных наказаний. Отстроенные ими дома были настоящими произведениями искусства. Знаменитый мастер-ювелир Кейбель А. Ю. выстроил доходный дом, выделяющийся своей башней-эркером. Дом Елисеева П. Е. основателя знаменитой династии купцов, владельцев «Торгового дома». Практически все члены семьи были почетными гражданами города и занимались благотворительностью. Ну и какое же знакомство с деловым городом без знаменитого дома компании «Зингер». Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу продолжается рассказом об истории строительства этого великолепного шедевра в стиле модерн. Возведение его относится к началу ХХ века специально для компании Зингер в России. Несколько лет это было самое высотное здание в городе, высота построек в котором определялась размером Зимнего дворца. Однако обойти ограничение удалось, так как оно относилось к фасаду. Превосходство было достигнуто за счет мансарды. Сейчас это строение невозможно не заметить, проезжая по Невскому проспекту. Государственный банк Российской империи Центральный банк был впервые учрежден указом императора Александра ll в мае 1860 года. Основным функционалом нового органа был учет векселей, продажа и покупка ценных металлов, государственных бумаг, банковских билетов, выдача ссуд и прием вкладов. Первым управляющим банком был барон А. Л. Штиглиц. Вплоть до 1900 велась активная деятельность, экономика империи активно развивалась. Однако в результате изменений в мировой структуре экономики, произошел спад операций и инвестиционных активностей в России. Начало ХХ века ознаменовалось кризисом практически в всех отраслях и последовавшем за этим депрессией. Русско-японская война, революции, Первая мировая война разрушили остатки былой империи. Все знаковые органы деловой жизни Царской России располагались в Северной столице. К ним можно отнести и старейшую биржу в стране. Учрежденная еще при Петре l, она не сразу получила толчок для развития. Более 100 лет она не пользовалась популярностью, до реорганизации ее министром финансов Е. Ф. Канкрином уже во время правления Николая l. Затем следует рассвет биржевой активности, который был прерван революционными событиями 1917 года, когда все они были закрыты. И это лишь небольшой список интереснейших объектов, о которых будет рассказано во время Авторской экскурсии по Питеру.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Профессиональный гид проведет вас по улицам и кварталам

В которых чуть больше ста лет назад кипела деловая жизнь Петербурга

И покажет вам здания

Где раньше располагались торговые биржи

Банки

Доходные дома. Гуляя по торговым местам прошлых лет

Вы сможете ощутить дух делового Петербурга того времени и узнаете многое об укладе жизни горожан Что включено Транспорт

Услуги гида и водителя. Что не входит в цену Билеты в парки/дворцы. Место начала и завершения? Ваш отель/удобный адрес Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.