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Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»

4.8
6 отзывов
Гаврил Е.
Гаврил Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Кто сказал, что поход в музей 🖼 – это скучно? На время квеста вы превратитесь в следователей, в руки которых попала переписка преступников, планирующих ограбление музея.

Ваша задача – расшифровать письмо и разобраться, что, и главное, когда планируют похитить из экспозиции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕵️Квест
  • 🖼Музеи
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 6 800 ₽ за экскурсию

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Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»

Что вы увидите

  • Все самые известные экспонаты Русского музея
За 2, 5 часа вы увидите самые интересные экспонаты музея и поможете предотвратить кражу одного из них.
Квест в музее - как раз то, что вам нужно, если обычно вы там только зеваете.
Как это проходит?
18 загадок приводят к самым известным экспонатам музея, исследовав которые вам нужно ответить на 18 вопросов. В конце собрать итоговую фразу.
Что входит
  • Проведение квеста
  • Раздаточные материалы
Что не входит
  • Входные билеты в музей (приобретаются самостоятельно: взрослые - 350 рублей, дети - 170 рублей)
Начало и место завершения
🚩 Инженерная, 2
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гаврил Е.
Гаврил Е.
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6 отзывов оставили туристы

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