Что вы увидите
- Все самые известные экспонаты Русского музея
За 2, 5 часа вы увидите самые интересные экспонаты музея и поможете предотвратить кражу одного из них.
Квест в музее - как раз то, что вам нужно, если обычно вы там только зеваете.
Как это проходит?
18 загадок приводят к самым известным экспонатам музея, исследовав которые вам нужно ответить на 18 вопросов. В конце собрать итоговую фразу.
Что входит
- Проведение квеста
- Раздаточные материалы
Что не входит
- Входные билеты в музей (приобретаются самостоятельно: взрослые - 350 рублей, дети - 170 рублей)
Начало и место завершения
🚩 Инженерная, 2
Выберите день для проведения квеста
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гаврил Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
6 отзывов оставили туристы
Гаврил Е. проводит ещё 3 экскурсии
Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге