За 2, 5 часа вы увидите самые интересные экспонаты музея и поможете предотвратить кражу одного из них.

Квест в музее - как раз то, что вам нужно, если обычно вы там только зеваете.

Как это проходит?

18 загадок приводят к самым известным экспонатам музея, исследовав которые вам нужно ответить на 18 вопросов. В конце собрать итоговую фразу.