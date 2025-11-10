Экскурсия-квест по Петропавловской крепости — это уникальная возможность познакомиться с историей города в интерактивной и увлекательной форме. Вы не только узнаете много нового о городе, но и сможете проявить свою смекалку и находчивость. Это мини-путешествие отлично подойдет для всей семьи или для детского праздника.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание квеста
Знакомство с городом через игру — что может быть лучше? Эту экскурсию-квест мы придумали для наших детей, на них же тестировали, проводили для их классов. Пока дети росли, у нас сформировались задания квеста на разный возраст. Для 6-леток это будет один квест, а для 13-14 лет – другой. В ходе квеста вы узнаете, что Петропавловская крепость – это не только знаменитый золотой шпиль, но и склады, коридоры, тайные ходы… Здесь можно залезть на «крышу» и в бинокль (гид возьмет его с собой) разглядывать здания, окна и шпили. Дети увидят «модельку» кораблика – любимой игрушки Петра I, научатся ориентироваться по картам, в игровой форме познакомятся с историей. Увидят милый талисман острова и загадают желание. Самое главное и самое секретное: квест поможет детям найти настоящий клад с сокровищами? (Но об этом мы им пока не скажем). Для детей, которые уже умеют писать, мы включаем в экскурсию посещение тюрьмы Петропавловки и изучение тюремного алфавита. Экскурсия-квест идеально подойдет:
Как обучающая экскурсия для школьников • Для семейной прогулки на выходных • Как развлечение на детский праздник • Семьям с детьми для первого знакомства с городом Мы проводим квесты больше 10 лет несколько раз в неделю, но каждый раз дети удивляют и радуют нас своей любознательностью, увлеченностью и нестандартными решениями. Для нас – удовольствие работать с детьми! Будем рады вам. Важная информация: Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной\день знаний\день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях.
Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Открытая территория Петропавловской крепости
- Петропавловский собор
- Тюрьма Трубецкого Бастиона
- Комендантский дом
- Модель кораблика Петра I
- Видовой маршрут Невская панорама
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит для квеста
Что не входит в цену
- Призы для детей (400р//чел)
- Входные билеты
- Трансфер
Место начала и завершения?
Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной/день знаний/день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
