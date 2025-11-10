Знакомство с городом через игру — что может быть лучше? Эту экскурсию-квест мы придумали для наших детей, на них же тестировали, проводили для их классов. Пока дети росли, у нас сформировались задания квеста на разный возраст. Для 6-леток это будет один квест, а для 13-14 лет – другой. В ходе квеста вы узнаете, что Петропавловская крепость – это не только знаменитый золотой шпиль, но и склады, коридоры, тайные ходы… Здесь можно залезть на «крышу» и в бинокль (гид возьмет его с собой) разглядывать здания, окна и шпили. Дети увидят «модельку» кораблика – любимой игрушки Петра I, научатся ориентироваться по картам, в игровой форме познакомятся с историей. Увидят милый талисман острова и загадают желание. Самое главное и самое секретное: квест поможет детям найти настоящий клад с сокровищами? (Но об этом мы им пока не скажем). Для детей, которые уже умеют писать, мы включаем в экскурсию посещение тюрьмы Петропавловки и изучение тюремного алфавита. Экскурсия-квест идеально подойдет:

Как обучающая экскурсия для школьников • Для семейной прогулки на выходных • Как развлечение на детский праздник • Семьям с детьми для первого знакомства с городом Мы проводим квесты больше 10 лет несколько раз в неделю, но каждый раз дети удивляют и радуют нас своей любознательностью, увлеченностью и нестандартными решениями. Для нас – удовольствие работать с детьми! Будем рады вам. Важная информация: Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной\день знаний\день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях.