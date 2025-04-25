Спасибо огромное Татьяне!!! Великолепно! размеренно, доступно, в игровой форме с призами! Спасибо за карту крепости, открытки и сладкие подарочки!!!

Т Татьяна

Были с детьми от 8 до 11 лет и прекрасный экскурсовод Татьяна заинтересовала детей. Дети с интересом слушатели историю Петропавловской крепости, разгадывали загадки, выполняли задания и получили призы. Было интересно и взрослым. Спасибо!!!