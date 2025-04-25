Квест
до 1 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
18 мая в 16:00
29 мая в 10:45
5500 ₽ за экскурсию
Квест
Квест-экскурсия по Петропавловской Крепости
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Завтра в 10:00
10 мая в 10:00
от 1200 ₽ за человека
Квест
до 1 чел.
Экскурсия-квест с зайцем по Петропавловской крепости для детей в чат-боте
Начало: Иоанновский мостик
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 апреля 2025Спасибо огромное Татьяне!!! Великолепно! размеренно, доступно, в игровой форме с призами! Спасибо за карту крепости, открытки и сладкие подарочки!!!
- ЮЮлия17 апреля 2025Прекрасная интересная экскурсия! Дети остались очень довольны! Спасибо Яне!
- ТТатьяна9 апреля 2025Были с детьми от 8 до 11 лет и прекрасный экскурсовод Татьяна заинтересовала детей. Дети с интересом слушатели историю Петропавловской крепости, разгадывали загадки, выполняли задания и получили призы. Было интересно и взрослым. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловская крепость для детей»
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