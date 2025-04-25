Петропавловская крепость для детей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Петропавловская крепость для детей» в Санкт-Петербурге, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Пешая
1 час 24 минуты
124 отзыва
Квест
до 1 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
18 мая в 16:00
29 мая в 10:45
5500 ₽ за экскурсию
Квест-экскурсия по Петропавловской Крепости
Пешая
2 часа
Квест
Квест-экскурсия по Петропавловской Крепости
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Завтра в 10:00
10 мая в 10:00
от 1200 ₽ за человека
Экскурсия-квест с зайцем по Петропавловской крепости для детей в чат-боте
Пешая
1 час
Квест
до 1 чел.
Экскурсия-квест с зайцем по Петропавловской крепости для детей в чат-боте
Начало: Иоанновский мостик
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1200 ₽ за экскурсию

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловская крепость для детей»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петропавловская крепость для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 5500. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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