Добро пожаловать на Васильевский остров! Приглашаю вас посмотреть на него с изнанки: отыскать секретные проходные дворы, обнаружить старинные артефакты в парадных, разгадывая загадки квеста.
Описание квестаПриглашаю вас почувствовать себя настоящими островитянами! В первой точке маршрута вам вручат квест-книгу в формате А5. Разгадывая задание за заданием, перелистывая страницу за страницей, вы откроете самые тайные места острова. Будьте готовы к настоящему приключению! Вы увидите Васильевский остров не таким, как на классических экскурсиях. Путешествие проходит в индивидуальном темпе, с возможностью зайти в кафе за ароматным кофе или задержаться на локации для удачного кадра! Что раскроет квест: - Места из кино. Вы узнаете, где снимались культовые фильмы и сериалы, а QR-коды тут же покажут знакомые сцены. - Секреты домов. Заглянете в парадные и чёрные лестницы — там кипит особая жизнь. - Мифы и легенды. Выясните, почему один дом называют «Франкенштейном», какие романтические тайны хранит остров и как с ним связан Леонардо да Винчи. На выбор есть два маршрута. Пожалуйста, укажите при бронировании, какой маршрут вы выбрали: 1. Полный маршрут (7 км). Для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, и готов на это выделить от 3,5 до 5 часов. Его нужно проходить, никуда не торопясь, закладывая время на перекус и отдых. А также освободив память на телефоне для необъятного количества новых фотографий:) 2. Сокращённый маршрут (3 км). Менее ёмкий, но не менее захватывающий! В среднем его проходят за 2-2,5 часа, в зависимости от темпа и с учётом остановок. Подойдёт в случае, если время ограничено или вы не любитель длинных прогулок. Или когда в городе типично петербургская погода. Важная информация: - Квест проходит без гида. В точке старта вы получаете книгу формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём. - Во время прохождения квеста его автор будет на связи — можно обратиться за подсказкой в затруднительных моментах. - При желании прохождение квеста можно разбить на несколько дней.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый большой остров Петербурга с лицевой стороны и его изнанку
- Парадные с артефактами прошлых веков
- Проходные дворики, дворы-колодца и особенно редкие световые дворы
- Места, где снимались популярные фильмы и сериалы
Что включено
- Квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Репина, дом 10
Завершение: Станция метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Квест проходит без гида. В точке старта вы получаете книгу формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём
- Во время прохождения квеста его автор будет на связи - можно обратиться за подсказкой в затруднительных моментах
- При желании прохождение квеста можно разбить на несколько дней
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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