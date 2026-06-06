Описание Фото Ответы на вопросы Добро пожаловать на Васильевский остров! Приглашаю вас посмотреть на него с изнанки: отыскать секретные проходные дворы, обнаружить старинные артефакты в парадных, разгадывая загадки квеста.

Ольга Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия -50% 1600 ₽ выгода 800 ₽ 800 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-7 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание квеста Приглашаю вас почувствовать себя настоящими островитянами! В первой точке маршрута вам вручат квест-книгу в формате А5. Разгадывая задание за заданием, перелистывая страницу за страницей, вы откроете самые тайные места острова. Будьте готовы к настоящему приключению! Вы увидите Васильевский остров не таким, как на классических экскурсиях. Путешествие проходит в индивидуальном темпе, с возможностью зайти в кафе за ароматным кофе или задержаться на локации для удачного кадра! Что раскроет квест: - Места из кино. Вы узнаете, где снимались культовые фильмы и сериалы, а QR-коды тут же покажут знакомые сцены. - Секреты домов. Заглянете в парадные и чёрные лестницы — там кипит особая жизнь. - Мифы и легенды. Выясните, почему один дом называют «Франкенштейном», какие романтические тайны хранит остров и как с ним связан Леонардо да Винчи. На выбор есть два маршрута. Пожалуйста, укажите при бронировании, какой маршрут вы выбрали: 1. Полный маршрут (7 км). Для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, и готов на это выделить от 3,5 до 5 часов. Его нужно проходить, никуда не торопясь, закладывая время на перекус и отдых. А также освободив память на телефоне для необъятного количества новых фотографий:) 2. Сокращённый маршрут (3 км). Менее ёмкий, но не менее захватывающий! В среднем его проходят за 2-2,5 часа, в зависимости от темпа и с учётом остановок. Подойдёт в случае, если время ограничено или вы не любитель длинных прогулок. Или когда в городе типично петербургская погода. Важная информация: - Квест проходит без гида. В точке старта вы получаете книгу формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём. - Во время прохождения квеста его автор будет на связи — можно обратиться за подсказкой в затруднительных моментах. - При желании прохождение квеста можно разбить на несколько дней.

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