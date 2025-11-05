Захватывающий квест на Васильевском острове ждёт любителей приключений! Вас встретят агенты и вручат книгу-квест. Каждый шаг маршрута - новое задание, которое откроет секреты острова.Узнайте, где снимались культовые фильмы, исследуйте парадные

и чёрные лестницы, откройте мифы и легенды. Два маршрута на выбор: полный (7 км) и сокращённый (3 км). Подходит для тех, кто хочет путешествовать в своём ритме и без гида. Не упустите шанс стать настоящим островитянином

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание квеста

В засекреченной точке вас встретят наши агенты и вручат книгу-квест. С этого момента всё зависит от вас!

Каждая точка маршрута — это новое задание, которое укажет путь дальше. Будьте готовы к настоящей одиссее, в которой достаточно загадок, историй и открытий.

Вы увидите Васильевский остров не таким, как на классических экскурсиях. Маршрут удивит даже коренных петербуржцев!

Что раскроет квест

Места из кино. Вы узнаете, где снимались культовые фильмы и сериалы, а QR-коды тут же покажут знакомые сцены

Секреты домов. Заглянете в парадные и чёрные лестницы — там кипит особая жизнь

Мифы и легенды. Выясните, почему один дом называют «Франкенштейном», какие романтические тайны хранит остров и как с ним связан Леонардо да Винчи

Предлагаем на выбор два маршрута:

1. Полный маршрут (7 км). Для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, и готов на это выделить от 4 до 6 часов. Его нужно проходить, никуда не торопясь, закладывая время на перекус и отдых. А также освободив память на телефоне для необъятного количества новых фотографий:)

2. Сокращённый маршрут (3 км). Менее ёмкий, но не менее захватывающий! В среднем его проходят за 2,5-3 часа, в зависимости от темпа и с учётом остановок. Подойдёт в случае, если время ограничено или вы не любитель длинных прогулок. Или когда в городе типично петербургская погода.

Организационные детали