Погрузитесь в захватывающее приключение на Васильевском острове! Разгадайте тайны, исследуйте скрытые уголки и почувствуйте себя настоящим искателем приключений
Захватывающий квест на Васильевском острове ждёт любителей приключений! Вас встретят агенты и вручат книгу-квест. Каждый шаг маршрута - новое задание, которое откроет секреты острова.
Узнайте, где снимались культовые фильмы, исследуйте парадные
и чёрные лестницы, откройте мифы и легенды. Два маршрута на выбор: полный (7 км) и сокращённый (3 км). Подходит для тех, кто хочет путешествовать в своём ритме и без гида. Не упустите шанс стать настоящим островитянином
В засекреченной точке вас встретят наши агенты и вручат книгу-квест. С этого момента всё зависит от вас!
Каждая точка маршрута — это новое задание, которое укажет путь дальше. Будьте готовы к настоящей одиссее, в которой достаточно загадок, историй и открытий.
Вы увидите Васильевский остров не таким, как на классических экскурсиях. Маршрут удивит даже коренных петербуржцев!
Что раскроет квест
Места из кино. Вы узнаете, где снимались культовые фильмы и сериалы, а QR-коды тут же покажут знакомые сцены
Секреты домов. Заглянете в парадные и чёрные лестницы — там кипит особая жизнь
Мифы и легенды. Выясните, почему один дом называют «Франкенштейном», какие романтические тайны хранит остров и как с ним связан Леонардо да Винчи
Предлагаем на выбор два маршрута:
1. Полный маршрут (7 км). Для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, и готов на это выделить от 4 до 6 часов. Его нужно проходить, никуда не торопясь, закладывая время на перекус и отдых. А также освободив память на телефоне для необъятного количества новых фотографий:)
2. Сокращённый маршрут (3 км). Менее ёмкий, но не менее захватывающий! В среднем его проходят за 2,5-3 часа, в зависимости от темпа и с учётом остановок. Подойдёт в случае, если время ограничено или вы не любитель длинных прогулок. Или когда в городе типично петербургская погода.
Организационные детали
Если удобная вам дата или время заняты – просто напишите нам об этом и мы найдём для вас свободный слот!
Пожалуйста, напишите нам перед бронированием, какой маршрут для прохождения вы выбрали
Квест проходит без гида. В точке старта вы получаете книгу формата А5 с содержанием квеста и необходимым инвентарём
Автор квеста будет на связи — к нему можно обратиться за подсказкой в затруднительных моментах
При желании прохождение квеста можно разбить на несколько дней, чтобы вы могли путешествовать в комфортном для себя темпе
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 71179 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра.
Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Н
Наталия
5 ноя 2025
Прекрасный квест, сделанный с любовью к городу. Нам было трое: двое взрослых и один подросток 13-ти лет. Все остались в восторге! Первую половину квеста мы ходили под дождем, но даже читать дальше
не замечали непогоду, так было интересно разгадывать задания. Отдельное огромное спасибо за возможность зайти внутрь закрытых парадных, чтобы полюбоваться витражами и необыкновенным внутренним устройством лестниц и переходов… Если остальные квесты такие же интересные - точно куплю все)) до новых встреч))
Татьяна
29 окт 2025
Нас было трое с двумя детьми 16 лет. Это не первый наш квест по улицам Питера, только район другой. По мне так не хватает живой бумажной карты с улицами, мы читать дальше
смотрели в телефоне в навигаторе. Еще хочется искать не просто улицы и дома, а какие-то интересные предметы на этих улицах или надписи, или тайники с подсказками. В этом же вся суть интересного квеста. Погуляли хорошо, все задания выполнили.
М
Михаил
27 окт 2025
Квест супер, очень удобный формат, с ключами от всех дверей и возможностью заглянуть в скрытую от туристов жизнь петербуржцев
Э
Элина
24 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Можно полюбоваться тайными улочками Питера) Интересно написаны исторические справки)
В
Вероника
23 окт 2025
Дети выбрали короткий маршрут. Проходили в свое удовольствие, никуда не торопясь, что позволило полюбоваться маленькими улочками Питера. Увидели неизвестную для нас ягоду, Яндекс подсказал нам, что это малина😁не пробовали. Спасибо организатору за кучу положительных эмоций. Подросткам очень понравилось (13 и 15 лет). Решили в следующий раз брать полный маршрут.
А
Алена
20 окт 2025
Участвовали ученики 11 класса и родители (в отдельной команде), ребятам очень понравилось, взрослым тоже. Интересно, разнообразно, любопытно, познавательно. И очень-очень "по Питерски". Я лично получила удовольствие от квеста. А мне есть с чем сравнивать
Т
Татьяна
19 окт 2025
Очень понравилось. Рекомендую.
Татьяна
19 окт 2025
Первый раз прохожу экскурсию в таком формате, прикольно и интересно. Не большие запинки были по некоторым заданиям, ну совсем мне было не понятно как найти объект, приходилось обращаться к организатору)) читать дальше
и еще момент минусовой, искала начальную точку встречи, немного заблудилась, позвонила гиду, не ответил, хорошо был 2й телефон организатора, Ольга сориентировала, спасибо, и всегда была на связи. В целом, мне понравилось. Если захочу еще на экскурсию, выберу только формат Квеста.
Д
Дарья
15 окт 2025
Интересный квест, все очень понравилось, рекомендую
У
Ульяна
15 окт 2025
Квест интересный и увлекательный
р
рина
15 окт 2025
отличный квест, очень интересный, узнали много нового
В
Вадим
15 окт 2025
Было интересно, понравилось, советую
А
Александр
14 окт 2025
Квест проходил с тремя детьми, по книге откадывали маршрут, интересно. Повезло с погодой
Елена
7 окт 2025
Интересный квест! Мы забронировали в последний момент, поэтому не был доступен длинный маршрут, но и короткий хорош. Осталось некоторое чувство незавершенности, но в следующий раз уж точно на длинный попадем) Короткий маршрут подойдет и семьям с детьми, загадки вполне доступны лет с 8-9. Будем советовать друзьям!
Е
Елена
29 сен 2025
Брали квест полную версию, время пролетело незаметно. Нам понравилось, даже дети подростки проявили интерес. Здорово увидеть улочки и дворики, узнать историю. Надеемся, что будут ещё подобные квесты. Спасибо авторам и организаторам.