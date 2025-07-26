Мои заказы

Дворы и парадные Васильевского острова

Услышать рассказ о временах, нравах и людях на самом известном острове Петербурга
Каждый проезд и переулок Васильевского острова хранит в себе множество историй и тайн.

Вы узнаете об архитекторах и местных жителях, увидите парадные с дореволюционным убранством и ощутите колорит этих мест. А мы расскажем, какую роль сыграл Васильевский остров в развитии города.
2 отзыва
Дворы и парадные Васильевского острова© Оксана
Дворы и парадные Васильевского острова© Оксана
Дворы и парадные Васильевского острова© Оксана
Время начала: 11:00, 14:30, 17:30

Описание экскурсии

На прогулке вы:

  • заглянете во дворы-колодцы и секретные парадные
  • пройдёте по самой узкой мощёной улице Петербурга и узнаете историю её появления
  • увидите самый маленький двор-колодец (двор духов)
  • посетите парадную со «спящими львами»

А ещё отыщете сохранившуюся рекламу магазина «Папиросы» 19 века и старейшие дома Петербурга в петровском стиле.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • По запросу прогулку можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) — обсудите это в переписке

ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Пенсионеры1300 ₽
Школьники1300 ₽
Студенты1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 237 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
26 июл 2025
Благодаря гиду Алексею, экскурсия получилась,нескучная, содержательная, было интересно.
Благодаря гиду Алексею, экскурсия получилась,нескучная, содержательная, было интересно.
Виктория
Виктория
1 июл 2025
Спасибо за экскурсию! Было интересно и познавательно!
Спасибо за экскурсию! Было интересно и познавательно!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

