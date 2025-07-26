Каждый проезд и переулок Васильевского острова хранит в себе множество историй и тайн.
Вы узнаете об архитекторах и местных жителях, увидите парадные с дореволюционным убранством и ощутите колорит этих мест. А мы расскажем, какую роль сыграл Васильевский остров в развитии города.
Вы узнаете об архитекторах и местных жителях, увидите парадные с дореволюционным убранством и ощутите колорит этих мест. А мы расскажем, какую роль сыграл Васильевский остров в развитии города.
Описание экскурсии
На прогулке вы:
- заглянете во дворы-колодцы и секретные парадные
- пройдёте по самой узкой мощёной улице Петербурга и узнаете историю её появления
- увидите самый маленький двор-колодец (двор духов)
- посетите парадную со «спящими львами»
А ещё отыщете сохранившуюся рекламу магазина «Папиросы» 19 века и старейшие дома Петербурга в петровском стиле.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По запросу прогулку можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) — обсудите это в переписке
ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1300 ₽
|Школьники
|1300 ₽
|Студенты
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 237 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 июл 2025
Благодаря гиду Алексею, экскурсия получилась,нескучная, содержательная, было интересно.
Виктория
1 июл 2025
Спасибо за экскурсию! Было интересно и познавательно!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Петербурга: дворы и парадные
Отыскать интересные здания и проникнуть в места, где царит особая питерская атмосфера
Начало: У метро «Владимирская»
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
5605 ₽
5900 ₽ за всё до 3 чел.
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
999 ₽
1998 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 25 чел.
Секретные места Васильевского острова: дворы, парадные и легенды
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
1044.90 ₽
1161 ₽ за человека