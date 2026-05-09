Мы соберёмся за общим столом, словно участники купеческого чаепития начала 20 века, и через неспешный разговор погрузимся в историю семьи Брусницыных, дома и его тайн.
Поговорим о повседневной жизни хозяев, легендах особняка, зеркале Дракулы и событиях, что оборвали привычный уклад в 1917 году.
Поговорим о повседневной жизни хозяев, легендах особняка, зеркале Дракулы и событиях, что оборвали привычный уклад в 1917 году.
Описание экскурсии
Пройдёмся по особняку — и увидим:
- парадную лестницу, украшенную мрамором и кариатидами
- гостиную с мраморным камином
- изящный лепной декор потолка, где виден вензель семьи Брусницыных
- зимний сад и вход в оранжерею, где супруга Брусницына выращивала тропические растения
- Белый зал в стиле Людовика XV с камином, на котором стоят целующиеся путти — символы любви и гармонии
- кальянную комнату в мавританском стиле с декоративными арками
За красиво сервированным столом с ароматным чаем и изысканными десертами обсудим такие темы:
- купеческий быт конца 19 — начала 20 века: как жили, принимали гостей и вели дела
- история семьи Брусницыных: путь от кожевенного производства к богатству и статусу
- особняк как отражение характера владельцев: зачем нужны были разные стили интерьеров
- потайные двери и скрытые пространства дома: что они рассказывали о жизни хозяев
- легенда о зеркале Дракулы: мифы, версии и городские слухи
- 1917 год: почему владельцы покинули дом и что происходило с особняком дальше
- Петербург купеческий и мистический: где проходит грань между историей и легендой
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- В особняке нет уборной комнаты
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию и лекцию проведёт один из гидов нашей команды
- Программа не подойдёт участникам до 12 лет и лицам с ограниченными возможностями
Как оплатить экскурсию полностью
После внесения предоплаты на Трипстере нужно внести доплату нам переводом на расчётный счет — ссылку на оплату мы пришлём в чат Трипстера. Затем мы сформируем билет и отправим вам его на почту или в мессенджер. Билет невозвратный.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5740 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1448 туристов
Мы — туристическая компания в Петербурге. Организуем речные круизы — обзорные, гастрономические, танцевальные и тематические, экскурсии и лекции. Приглашаем вас полюбоваться Северной столицей с воды — и не только.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Лекция и чаепитие в особняке Брусницыных»
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Брусницыных
Погрузитесь в атмосферу 19 века, посетив уникальный особняк Брусницыных с его роскошными интерьерами и интересной историей владельцев
Начало: На Васильевском острове
Завтра в 16:30
11 мая в 16:00
3995 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Особняк купцов Брусницыных - групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя уникальный особняк купцов Брусницыных. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны семьи
Начало: Возле входа в особняк
11 мая в 16:00
13 мая в 12:00
4000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Расписание: По выходным в указанные даты на сайте:)
3600 ₽
4000 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
990 ₽ за человека
5740 ₽ за человека