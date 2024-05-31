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мест, где был поэт, послушать про его отношения с Ахматовой. У экскурсии удобный формат - сначала в кафе Алексей провёл лекцию, показал фото-архивы, а затем была прогулка по району. Очень порадовало, что гид показал мне дом, в котором последние годы жизни провела Ирина Одоевцева - я очень люблю ее книги. Экскурсию рекомендую не только поклонникам поэта, но и всем людям, которые интересуются тем временем. Алексей, большое спасибо!