1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Побывать в местах громких политических убийств и покушений
Начало: На улице Гороховая
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
В уютном ресторане послушать размышления о трагической судьбе поэта Серебряного века
Начало: У гостиницы «Англетер»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
От лёгкой эротики до непотребств: яркая лекция о самых дерзких поэтах Ленинграда
Начало: В Arts Square Gallery (Итальянская ул., 5)
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Экскурсия очень интересная. Алексей очень доступно и подробно все рассказал. Узнали интересные факты истории.
- ДДарья27 мая 2024Спасибо Алексею за отличную экскурсию! Я с интересом послушала лекцию о жизни Гумилева, о контексте того времени. Было здорово узнать адреса
- ЕЕвгения14 апреля 2024С большим интересом отношусь к личности и творчеству Николая Гумилева. Просто не могла пройти мимо такой лекции-экскурсии. Рекомендую всем, кто
- ММирослав29 января 2024Очень доволен, что трипстер предложил мне такой способ провести время, особенно в компании ребят, у которых я неоднократно брал экскурсии. В
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Лекции»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Лекции" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Лекции», 4 ⭐ отзыва, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август