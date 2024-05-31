Лекции – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Лекции» в Санкт-Петербурге, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
Побывать в местах громких политических убийств и покушений
Начало: На улице Гороховая
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500 за всё до 3 чел.
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
В уютном ресторане послушать размышления о трагической судьбе поэта Серебряного века
Начало: У гостиницы «Англетер»
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
3 500 за всё до 3 чел.
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
От лёгкой эротики до непотребств: яркая лекция о самых дерзких поэтах Ленинграда
Начало: В Arts Square Gallery (Итальянская ул., 5)
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
    Экскурсия очень интересная. Алексей очень доступно и подробно все рассказал. Узнали интересные факты истории.
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
    Спасибо Алексею за отличную экскурсию! Я с интересом послушала лекцию о жизни Гумилева, о контексте того времени. Было здорово узнать адреса
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    мест, где был поэт, послушать про его отношения с Ахматовой. У экскурсии удобный формат - сначала в кафе Алексей провёл лекцию, показал фото-архивы, а затем была прогулка по району. Очень порадовало, что гид показал мне дом, в котором последние годы жизни провела Ирина Одоевцева - я очень люблю ее книги. Экскурсию рекомендую не только поклонникам поэта, но и всем людям, которые интересуются тем временем. Алексей, большое спасибо!

    Спасибо Алексею за отличную экскурсию!Спасибо Алексею за отличную экскурсию!Спасибо Алексею за отличную экскурсию!
  • Е
    Евгения
    14 апреля 2024
    Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
    С большим интересом отношусь к личности и творчеству Николая Гумилева. Просто не могла пройти мимо такой лекции-экскурсии. Рекомендую всем, кто
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    понимает, что уроки истории повторяются и нужны для того, чтобы человечество усвоило, наконец-то, правильный ответ. Большое спасибо Алексею за мудрость философа, вдумчивость учёного, доброту и ясность ума. И ещё огромное спасибо за эффект погружения в Петербург начала 20-го века, за возможность осмысления и переосмысления нашей истории. Желаю вдохновения для продолжения такой нужной работы!

  • М
    Мирослав
    29 января 2024
    Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
    Очень доволен, что трипстер предложил мне такой способ провести время, особенно в компании ребят, у которых я неоднократно брал экскурсии. В
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    итоге провел чудесные 2 часа с бокалом вина в очень классном месте, высокий уровень организации, все комфортно и приятно. Было очень интересно слушать леутора, была презентация, вопросы, общение, шутки, знакомство с соседями по столику…) Теперь буду регулярно ходить на такой формат лекций, гораздо интереснее, чем обычные лекции, и точно теплее, чем сейчас гулять по улице

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Лекции»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Революционеры или террористы? Экскурсия + лекция
  2. Лекция о жизни Николая Гумилёва (+ экскурсия по желанию)
  3. Лекции с бокалом вина. Хулиганская поэзия Петербурга
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Лекции" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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