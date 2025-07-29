Мои заказы

Ленинград - город рока (на автомобиле)

Познакомиться с историей андеграунда в Северной столице
Мы отправимся в культовые места, связанные с андеграундом и рок-музыкой в Ленинграде и Санкт-Петербурге.

От свидетеля рок-событий и сертифицированного гида вы узнаете самые интересные и краеугольные события в неформальной среде города на Неве. Охватим период с 60-х по 90-е годы.
5
2 отзыва
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Наш рок-маршрут

  • Улица Джона Леннона
  • Музей Битлз Коли Васина
  • Ленинградский рок-клуб
  • Здание издательства газеты «Ленинградская правда»
  • TaM-tAm — бывший клуб на Васильевском острове
  • Клуб-музей «Котельная Камчатка»

Мы проедем по Невскому проспекту, побываем в Центральном и Адмиралтейском районах, на Васильевском острове и на Петроградской стороне, пересечём несколько раз Неву и увидим весь центр города и мосты.

Погружение в рок-прошлое Петербурга

Вы узнаете много интересных фактов и историй из рок-жизни города от участников событий, которые происходили когда-то в Ленинграде. Мы погрузим вас 60–90-е годы, обсудим:

  • Что привело к росту неформальной культуры здесь
  • Как и почему рок-музыка была запрещена, а потом разрешена
  • Как проходили подпольные концерты и фестивали Ленинградского рок-клуба
  • Что такое «климат» и «замок», «труба» и «треугольник»
  • Почему именно на «ЛенРокКлуб» ориентировалась вся рок-тусовка
  • Как появились известные группы и почему они так называются
  • И многое другое

А также увидите тематические артефакты из моей коллекции:
— газету «Ленинградская правда» 1978 года с заметкой, чтение которой за малым не привело к рок-революции в городе летом того же жаркого года
— билеты на концерты группы «Кино» (1988 г.) и «Алиса» (1987 г.)
— пластинки и книги рок-музыкантов с автографами
— билет на премьерный показ фильма «Игла» в 1988 году

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Билет в Музей Битлз Коли Васина приобретается отдельно и по желанию — 300 ₽
  • Клуб «Котельная Камчатка» может быть закрыт

Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2449 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном
читать дальше

и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.

Задать вопрос

Павел
Павел
29 июл 2025
Экскурсия для тех, кому интересен рок, история российского рока и для тех, кто просто любит и интересуется Питером. Андрей приятный рассказчик, который болеет темой рока и любит музыку. Он заряжает вас своим позитивом и эмоцией. Те кто любят дух свободы и драйва, вам точно сюда. Те, кому хочется залов, картин, и монотонную лекцию экскурсавода, посмотрите что-то альтернативное.
Юрий
Юрий
6 июн 2025
Андрей - свидетель развития Русского рока в Санкт-Петербурге, полный небезразличия, ходячая музыкальная энциклопедия и просто колоритная интересная личность:) Пристегните ремни и в путь! Высший бал, и спасибо!
Андрей - свидетель развития Русского рока в Санкт-Петербурге, полный небезразличия, ходячая музыкальная энциклопедия и просто колоритная интересная личность:) Пристегните ремни и в путь! Высший бал, и спасибо!

