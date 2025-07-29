Мы отправимся в культовые места, связанные с андеграундом и рок-музыкой в Ленинграде и Санкт-Петербурге.
От свидетеля рок-событий и сертифицированного гида вы узнаете самые интересные и краеугольные события в неформальной среде города на Неве. Охватим период с 60-х по 90-е годы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Наш рок-маршрут
- Улица Джона Леннона
- Музей Битлз Коли Васина
- Ленинградский рок-клуб
- Здание издательства газеты «Ленинградская правда»
- TaM-tAm — бывший клуб на Васильевском острове
- Клуб-музей «Котельная Камчатка»
Мы проедем по Невскому проспекту, побываем в Центральном и Адмиралтейском районах, на Васильевском острове и на Петроградской стороне, пересечём несколько раз Неву и увидим весь центр города и мосты.
Погружение в рок-прошлое Петербурга
Вы узнаете много интересных фактов и историй из рок-жизни города от участников событий, которые происходили когда-то в Ленинграде. Мы погрузим вас 60–90-е годы, обсудим:
- Что привело к росту неформальной культуры здесь
- Как и почему рок-музыка была запрещена, а потом разрешена
- Как проходили подпольные концерты и фестивали Ленинградского рок-клуба
- Что такое «климат» и «замок», «труба» и «треугольник»
- Почему именно на «ЛенРокКлуб» ориентировалась вся рок-тусовка
- Как появились известные группы и почему они так называются
- И многое другое
А также увидите тематические артефакты из моей коллекции:
— газету «Ленинградская правда» 1978 года с заметкой, чтение которой за малым не привело к рок-революции в городе летом того же жаркого года
— билеты на концерты группы «Кино» (1988 г.) и «Алиса» (1987 г.)
— пластинки и книги рок-музыкантов с автографами
— билет на премьерный показ фильма «Игла» в 1988 году
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Билет в Музей Битлз Коли Васина приобретается отдельно и по желанию — 300 ₽
- Клуб «Котельная Камчатка» может быть закрыт
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2449 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Павел
29 июл 2025
Экскурсия для тех, кому интересен рок, история российского рока и для тех, кто просто любит и интересуется Питером. Андрей приятный рассказчик, который болеет темой рока и любит музыку. Он заряжает вас своим позитивом и эмоцией. Те кто любят дух свободы и драйва, вам точно сюда. Те, кому хочется залов, картин, и монотонную лекцию экскурсавода, посмотрите что-то альтернативное.
Юрий
6 июн 2025
Андрей - свидетель развития Русского рока в Санкт-Петербурге, полный небезразличия, ходячая музыкальная энциклопедия и просто колоритная интересная личность:) Пристегните ремни и в путь! Высший бал, и спасибо!
