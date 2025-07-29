Мы отправимся в культовые места, связанные с андеграундом и рок-музыкой в Ленинграде и Санкт-Петербурге. От свидетеля рок-событий и сертифицированного гида вы узнаете самые интересные и краеугольные события в неформальной среде города на Неве. Охватим период с 60-х по 90-е годы.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Наш рок-маршрут

Улица Джона Леннона

Музей Битлз Коли Васина

Ленинградский рок-клуб

Здание издательства газеты «Ленинградская правда»

TaM-tAm — бывший клуб на Васильевском острове

Клуб-музей «Котельная Камчатка»

Мы проедем по Невскому проспекту, побываем в Центральном и Адмиралтейском районах, на Васильевском острове и на Петроградской стороне, пересечём несколько раз Неву и увидим весь центр города и мосты.

Погружение в рок-прошлое Петербурга

Вы узнаете много интересных фактов и историй из рок-жизни города от участников событий, которые происходили когда-то в Ленинграде. Мы погрузим вас 60–90-е годы, обсудим:

Что привело к росту неформальной культуры здесь

Как и почему рок-музыка была запрещена, а потом разрешена

Как проходили подпольные концерты и фестивали Ленинградского рок-клуба

Что такое «климат» и «замок», «труба» и «треугольник»

Почему именно на «ЛенРокКлуб» ориентировалась вся рок-тусовка

Как появились известные группы и почему они так называются

И многое другое

А также увидите тематические артефакты из моей коллекции:

— газету «Ленинградская правда» 1978 года с заметкой, чтение которой за малым не привело к рок-революции в городе летом того же жаркого года

— билеты на концерты группы «Кино» (1988 г.) и «Алиса» (1987 г.)

— пластинки и книги рок-музыкантов с автографами

— билет на премьерный показ фильма «Игла» в 1988 году

Организационные детали