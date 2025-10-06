в будние дни в 14:00

Аристократичная, непосредственная и фактурная: Литейная часть соединяет в себе немало противоречий — и немало удивительных историй. Вы откроете для себя один из самых модных районов царского Петербурга: увидите особняк Кельха и секретный дом Романовых, заглянете во дворы-колодцы, разгадаете символы на фасадах. И конечно, сохраните интересные детали города на фото.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По проспекту Чернышевского — вслед за историей!

Наш маршрут пройдет по той части Петербурга, которая в царскую эпоху считалась один из самых модных и фешенебельных районов столицы. Среди аристократичных фасадов проспекта Чернышевского мы обсудим историю возникновения Литейной слободы, поговорим о жизни виднейших меценатов, политиков и дворян того времени. Разберемся, что такое доходные дома, по каким признакам их разделяли и по каким правилам в них жили.

Места притяжения Литейной слободы

Вы увидите дом, где обитал Маяковский, тайные владения семьи Романовых и дворец Ганнибалов-Нарышкиных. Не обойдем вниманием и особняк Кельха — вы откроете секрет его асимметричности и поймете, почему барон Кельх, владевший золотыми приисками, стал торговать папиросками на улице. Пройдете через двор-курдонер и дворы-колодцы, отыщете оригинальные двери 18 века. А еще разгадаете символику деталей фасадов — от атлантов и ветвей до голов животных.

Организационные детали