в будние дни в 14:00

Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги

Исследовать один из самых небанальных районов города и отыскать в нем архитектурные жемчужины

Аристократичная, непосредственная и фактурная: Литейная часть соединяет в себе немало противоречий — и немало удивительных историй.

Вы откроете для себя один из самых модных районов царского Петербурга: увидите особняк Кельха и секретный дом Романовых, заглянете во дворы-колодцы, разгадаете символы на фасадах.

И конечно, сохраните интересные детали города на фото.
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги

Что вас ожидает

По проспекту Чернышевского — вслед за историей.

Наш маршрут пройдет по той части Петербурга, которая в царскую эпоху считалась один из самых модных и фешенебельных районов столицы. Среди аристократичных фасадов проспекта Чернышевского мы обсудим историю возникновения Литейной слободы, поговорим о жизни виднейших меценатов, политиков и дворян того времени. Разберемся, что такое доходные дома, по каким признакам их разделяли и по каким правилам в них жили.

Места притяжения Литейной слободы

Вы увидите дом, где обитал Маяковский, тайные владения семьи Романовых и дворец Ганнибалов-Нарышкиных. Не обойдем вниманием и особняк Кельха — вы узнаете о головокружительных интерьерах дома, откроете секрет его асимметричности и поймете, почему барон Кельх, владевший золотыми приисками, стал торговать папиросками на улице. Пройдете через двор-курдонер и дворы-колодцы, отыщете оригинальные двери 18 века. А еще разгадаете символику деталей фасадов — от атлантов и ветвей до голов животных.

Организационные детали

  • Во время прогулки я с удовольствием сделаю для вас фотографии на ваш телефон
  • Мы пройдем около 3 километров. Прогулка проходит в спокойном темпе, мы можем останавливаться на кофе-брейк.
  • На маршруте есть арт-пространство в бывшей Лютеранской церкви, при желании можно зайти туда, вход оплачивается дополнительно — 300 руб. /чел.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 5000 руб. за 1-4 человек

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в будние дни в 14:00

Тася
Тася
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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