в будние дни в 14:00

Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги
Исследовать один из самых небанальных районов города и отыскать в нем архитектурные жемчужины
Аристократичная, непосредственная и фактурная: Литейная часть соединяет в себе немало противоречий — и немало удивительных историй.
Вы откроете для себя один из самых модных районов царского Петербурга: увидите особняк Кельха и секретный дом Романовых, заглянете во дворы-колодцы, разгадаете символы на фасадах. И конечно, сохраните интересные детали города на фото.
Наш маршрут пройдет по той части Петербурга, которая в царскую эпоху считалась один из самых модных и фешенебельных районов столицы. Среди аристократичных фасадов проспекта Чернышевского мы обсудим историю возникновения Литейной слободы, поговорим о жизни виднейших меценатов, политиков и дворян того времени. Разберемся, что такое доходные дома, по каким признакам их разделяли и по каким правилам в них жили.
Места притяжения Литейной слободы
Вы увидите дом, где обитал Маяковский, тайные владения семьи Романовых и дворец Ганнибалов-Нарышкиных. Не обойдем вниманием и особняк Кельха — вы откроете секрет его асимметричности и поймете, почему барон Кельх, владевший золотыми приисками, стал торговать папиросками на улице. Пройдете через двор-курдонер и дворы-колодцы, отыщете оригинальные двери 18 века. А еще разгадаете символику деталей фасадов — от атлантов и ветвей до голов животных.
Организационные детали
Во время прогулки я с удовольствием сделаю для вас фотографии на ваш телефон
Мы пройдем около 3 километров. Прогулка проходит в спокойном темпе, мы можем останавливаться на кофе-брейк.
Обратите внимание: программа не предполагает посещения особняков, только внешний осмотр
На маршруте есть арт-пространство в бывшей Лютеранской церкви, при желании можно зайти туда, вход оплачивается дополнительно — 300 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 15834 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести читать дальшеуменьшить
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
2
А
Александра
Благодарим Софию за увлекательный рассказ и удивительные маршруты!
Вам был полезен этот отзыв?
Чернова
Отличная и интересная прогулка вышла) Ирина очень приятная девушка🌸 Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альфия
Великолепно!!! Энергично, задорно, красиво, с юмором!! Спасибо - Утро задалось!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Идея и, возможно, оригинальное содержание интересны, но к нам на замену приехала другая девушка, милая и доброжелательная, но совершенно не ориентирующаяся ни в истории, ни в архитектуре. Прошли по маршруту под сбивчивое чтение с мобильного телефона и рассказы глупостей по большей части. Нам это не испортило удовольствия от прекрасного Петербурга, но вопросы к организатору мероприятия огромные…
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
Гид Тася просто "слилась" с проведения данной экскурсии. Я бронировала экскурсию день в день в 11 утра на 14.00, Тася просила передвинуть экскурсию на 15.00, я ответила, что мне не удобно и до 13.00 мне никто не ответил:(. Далее написала трипстеру в службу поддержки. Всю переписку сохранила.
Не профессионально, судари.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Прогулка по Литейной слободе: символы, истории, интриги»