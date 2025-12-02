В ресторане, фотостудии, кофейне — мы встретимся там, где вы захотите. В уютной обстановке поговорим, кто привил нам празднование Рождества с хвойными деревьями, какие обычаи были в стране в разные эпохи, когда Щелкунчик завладел сердцами россиян и как народные гадания помогали дворянкам выбирать мужа.

Описание экскурсии

Мы встретимся в удобном для вас месте Петербурга — я могу организовать интерьерную фотостудию, можем пойти в ваш любимый ресторан или другое место на ваш выбор.

Уютно разместившись, вы мысленно перенесётесь на тысячи лет назад и узнаете об истоках зимних праздничных циклов. А потом окажетесь в 19 веке и с помощью воображения заглянете в императорский дворец и крестьянские избы.

И узнаете:

Почему не сразу прижилось на Руси празднование Рождества с хвойными растениями

Какие обычаи принесли нам немецкие принцессы, ставшие русскими императрицами

Как ёлочные украшения вызывали резонансные пожары в богатейшем доме крупного страхового общества и пожарной части

Правда ли, что на бал в главный царский дворец мог попасть любой житель страны

Как нашёл место в сердцах россиян персонаж сказки Гофмана «Кукла господин Щелкушка», сегодня известный как Щелкунчик

Организационные детали