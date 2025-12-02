В ресторане, фотостудии, кофейне — мы встретимся там, где вы захотите.
В уютной обстановке поговорим, кто привил нам празднование Рождества с хвойными деревьями, какие обычаи были в стране в разные эпохи, когда Щелкунчик завладел сердцами россиян и как народные гадания помогали дворянкам выбирать мужа.
Описание экскурсии
Мы встретимся в удобном для вас месте Петербурга — я могу организовать интерьерную фотостудию, можем пойти в ваш любимый ресторан или другое место на ваш выбор.
Уютно разместившись, вы мысленно перенесётесь на тысячи лет назад и узнаете об истоках зимних праздничных циклов. А потом окажетесь в 19 веке и с помощью воображения заглянете в императорский дворец и крестьянские избы.
И узнаете:
- Почему не сразу прижилось на Руси празднование Рождества с хвойными растениями
- Какие обычаи принесли нам немецкие принцессы, ставшие русскими императрицами
- Как ёлочные украшения вызывали резонансные пожары в богатейшем доме крупного страхового общества и пожарной части
- Правда ли, что на бал в главный царский дворец мог попасть любой житель страны
- Как нашёл место в сердцах россиян персонаж сказки Гофмана «Кукла господин Щелкушка», сегодня известный как Щелкунчик
Организационные детали
- Лекцию можно провести в ресторане, фотостудии или другой локации — на ваше усмотрение
- Аренду помещения оплачиваете вы. Если мы идём в ресторан, свои напитки и блюда вы тоже оплачиваете самостоятельно
- Я могу помочь с арендой и снять фотостудию в особняке в центре Петербурга с окнами, выходящими на Мойку. Условия аренды уточняйте в переписке.
- За дополнительную плату организую фотографа — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с
