Людмила проводит ещё 3 экскурсии

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Новогодние забавы Петербурга

Узнать историю зимнего праздника и повеселиться на интерактивной детской экскурсии

Людмила
Людмила – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаю детей и взрослых отметить любимый праздник в сказочном Санкт-Петербурге! Гуляя по нарядным улицам города, ребята познакомятся с историей 📖 Нового года, вспомнят традиции и самостоятельно разгадают тематические загадки.

Маршрут пройдет вдоль Невского проспекта до сияющей Дворцовой площади с главной елкой, и по дороге всем не будет скучно: в программе хоровод, бенгальские огни, танцы 💃, стихи и, конечно, подарки от Деда Мороза.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 51004 590 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга

Что вас ожидает

Преобразившийся Петербург
И взрослым, и детям понравится новогодний облик Санкт-Петербурга: яркая иллюминация, сказочные витрины, запах глинтвейна и мандаринов создадут атмосферу волшебного праздника. Любуясь зимней Северной столицей ⭐️, вы пройдете по Невскому проспекту и величественной Площади Искусств, посмотрите на храм Спаса на Крови с канала Грибоедова, найдете секретный вход на Дворцовую площадь, увидите Дом Зингера, Конюшенную площадь и другие значимые уголки центра.

История и традиции Нового года
Ребята поближе познакомятся с «биографией» любимого праздника и узнают много нового о том, что кажется таким изученным. Я расскажу, как появился Новый год и как его празднуют в разных странах мира. Путешествовать мы будем не только в пространстве, но и во времени: вы узнаете, как провожали старый год и встречали новый в царской России и в Советском Союзе.

Праздничные развлечения
Узнавать новое дети будут, участвуя в традиционных праздничных забавах. Какой же Новый год без танцев, чтения стихов и горячего чая? Мы поводим хоровод вокруг елки, зажжем бенгальские огни и по-настоящему повеселимся! А еще ребят ждут ребусы и загадки: например, они узнают, как получить письмо из будущего и пройти по ледяному лабиринту. В конце, конечно же, будут подарки от самого Деда Мороза!

Кому подойдет прогулка

Детям 5-12 лет и всем взрослым, которые хотят вспомнить детство и погрузиться в новогоднюю атмосферу.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет. Чай с сушками и маленький сувенир 🎁 для детей от меня.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей профессиональной команды

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести для школьного класса или группы детского сада. Стоимость за группу — 6400 руб. + 150 руб. за каждого ребенка на чай и сувенир.
  • Стоимость экскурсии 🧭 указана за группу до 5 человек, цена за каждого последующего участника — 300 рублей
  • По желанию, данную программу можно включить в тематическую обзорную экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Гостиный Двор
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: 47 лет, педагог-психолог со стажем, экскурсовод с аккредитацией и с любовью к туристам и своей работе. Активно работаю со школьными группами и с индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все мои программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания. До встречи!
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