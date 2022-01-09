Людмила проводит ещё 3 экскурсии

Маршрут пройдет вдоль Невского проспекта до сияющей Дворцовой площади с главной елкой, и по дороге всем не будет скучно: в программе хоровод, бенгальские огни, танцы, стихи и, конечно, подарки от Деда Мороза.
Описание экскурсии
Преобразившийся Петербург
И взрослым, и детям понравится новогодний облик Санкт-Петербурга: яркая иллюминация, сказочные витрины, запах глинтвейна и мандаринов создадут атмосферу волшебного праздника. Любуясь зимней Северной столицей, вы пройдете по Невскому проспекту и величественной Площади Искусств, посмотрите на храм Спаса на Крови с канала Грибоедова, найдете секретный вход на Дворцовую площадь, увидите Дом Зингера, Конюшенную площадь и другие значимые уголки центра.
История и традиции Нового года
Ребята поближе познакомятся с «биографией» любимого праздника и узнают много нового о том, что кажется таким изученным. Я расскажу, как появился Новый год и как его празднуют в разных странах мира. Путешествовать мы будем не только в пространстве, но и во времени: вы узнаете, как провожали старый год и встречали новый в царской России и в Советском Союзе.
Праздничные развлечения
Узнавать новое дети будут, участвуя в традиционных праздничных забавах. Какой же Новый год без танцев, чтения стихов и горячего чая? Мы поводим хоровод вокруг елки, зажжём бенгальские огни и по-настоящему повеселимся! А еще ребят ждут ребусы и загадки. В конце, конечно же, будут подарки от самого Деда Мороза!
Кому подойдет прогулка
Детям 5-12 лет и всем взрослым, которые хотят вспомнить детство и погрузиться в новогоднюю атмосферу.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет. Чай с сушками и маленький сувенир для детей от меня.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
Дополнительные опции
- Экскурсию можно провести для школьного класса или группы детского сада. Стоимость за группу — 10 000 ₽ + 150 ₽ за каждого ребенка на чай и сувенир.
- Стоимость экскурсии указана за группу до 5 человек, цена за каждого последующего участника — 500 ₽
- По желанию, данную программу можно включить в тематическую обзорную экскурсию на автомобиле. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Наш гид, Анастасия, настоящий профессионал, Всё рассказывала, показывала, отвечала на вопросы. Для детей был квест- в поисках подарка, они с большим удовольствием искали подсказки- ключи, с открытым ртом слушали. Нам взрослым были загадки и вопросы, игры с детьми.
Очень порадовали: сувениры- за правильные ответы, вкусный чай и перекус.
Экскурсия- квест достаточно насыщенная и интересная.