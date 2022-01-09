Людмила проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаю детей и взрослых отметить любимый праздник в сказочном Санкт-Петербурге! Гуляя по нарядным улицам города, ребята познакомятся с историей Нового года, вспомнят традиции и самостоятельно разгадают тематические загадки. Маршрут пройдет вдоль Невского проспекта до сияющей Дворцовой площади с главной елкой, и по дороге всем не будет скучно: в программе хоровод, бенгальские огни, танцы, стихи и, конечно, подарки от Деда Мороза.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Преобразившийся Петербург

И взрослым, и детям понравится новогодний облик Санкт-Петербурга: яркая иллюминация, сказочные витрины, запах глинтвейна и мандаринов создадут атмосферу волшебного праздника. Любуясь зимней Северной столицей, вы пройдете по Невскому проспекту и величественной Площади Искусств, посмотрите на храм Спаса на Крови с канала Грибоедова, найдете секретный вход на Дворцовую площадь, увидите Дом Зингера, Конюшенную площадь и другие значимые уголки центра.

История и традиции Нового года

Ребята поближе познакомятся с «биографией» любимого праздника и узнают много нового о том, что кажется таким изученным. Я расскажу, как появился Новый год и как его празднуют в разных странах мира. Путешествовать мы будем не только в пространстве, но и во времени: вы узнаете, как провожали старый год и встречали новый в царской России и в Советском Союзе.

Праздничные развлечения

Узнавать новое дети будут, участвуя в традиционных праздничных забавах. Какой же Новый год без танцев, чтения стихов и горячего чая? Мы поводим хоровод вокруг елки, зажжём бенгальские огни и по-настоящему повеселимся! А еще ребят ждут ребусы и загадки. В конце, конечно же, будут подарки от самого Деда Мороза!

Кому подойдет прогулка

Детям 5-12 лет и всем взрослым, которые хотят вспомнить детство и погрузиться в новогоднюю атмосферу.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет. Чай с сушками и маленький сувенир для детей от меня.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

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