Людмила проводит ещё 3 экскурсии

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Новогодние забавы Петербурга

Узнать историю зимнего праздника и повеселиться на интерактивной детской экскурсии
Приглашаю детей и взрослых отметить любимый праздник в сказочном Санкт-Петербурге! Гуляя по нарядным улицам города, ребята познакомятся с историей Нового года, вспомнят традиции и самостоятельно разгадают тематические загадки.

Маршрут пройдет вдоль Невского проспекта до сияющей Дворцовой площади с главной елкой, и по дороге всем не будет скучно: в программе хоровод, бенгальские огни, танцы, стихи и, конечно, подарки от Деда Мороза.
4.7
6 отзывов
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга
Новогодние забавы Петербурга

Описание экскурсии

Преобразившийся Петербург

И взрослым, и детям понравится новогодний облик Санкт-Петербурга: яркая иллюминация, сказочные витрины, запах глинтвейна и мандаринов создадут атмосферу волшебного праздника. Любуясь зимней Северной столицей, вы пройдете по Невскому проспекту и величественной Площади Искусств, посмотрите на храм Спаса на Крови с канала Грибоедова, найдете секретный вход на Дворцовую площадь, увидите Дом Зингера, Конюшенную площадь и другие значимые уголки центра.

История и традиции Нового года

Ребята поближе познакомятся с «биографией» любимого праздника и узнают много нового о том, что кажется таким изученным. Я расскажу, как появился Новый год и как его празднуют в разных странах мира. Путешествовать мы будем не только в пространстве, но и во времени: вы узнаете, как провожали старый год и встречали новый в царской России и в Советском Союзе.

Праздничные развлечения

Узнавать новое дети будут, участвуя в традиционных праздничных забавах. Какой же Новый год без танцев, чтения стихов и горячего чая? Мы поводим хоровод вокруг елки, зажжём бенгальские огни и по-настоящему повеселимся! А еще ребят ждут ребусы и загадки. В конце, конечно же, будут подарки от самого Деда Мороза!

Кому подойдет прогулка

Детям 5-12 лет и всем взрослым, которые хотят вспомнить детство и погрузиться в новогоднюю атмосферу.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет. Чай с сушками и маленький сувенир для детей от меня.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести для школьного класса или группы детского сада. Стоимость за группу — 10 000 ₽ + 150 ₽ за каждого ребенка на чай и сувенир.
  • Стоимость экскурсии указана за группу до 5 человек, цена за каждого последующего участника — 500 ₽
  • По желанию, данную программу можно включить в тематическую обзорную экскурсию на автомобиле. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 8340 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: педагог-психолог со стажем, гид с аккредитацией и с любовью к путешественникам и своей работе. Моя команда активно работает со школьными группами и с
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индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все наши программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
Н
Очень понравилась экскурсия.
Наш гид, Анастасия, настоящий профессионал, Всё рассказывала, показывала, отвечала на вопросы. Для детей был квест- в поисках подарка, они с большим удовольствием искали подсказки- ключи, с открытым ртом слушали. Нам взрослым были загадки и вопросы, игры с детьми.
Очень порадовали: сувениры- за правильные ответы, вкусный чай и перекус.
Экскурсия- квест достаточно насыщенная и интересная.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
Очень понравилась экскурсия.
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Анастасия
Нам очень понравилась экскурсия. Даже самый младший ребенок был увеличен в игру. Старался отвечать на вопросы, помогал искать памятники. Тамара отличный экскурсовод, отвечала на любые каверзные вопросы дочки, в понятной форме для детей и интересной для родителей рассказывала факты о истории Петербурга. Огромное спасибо Тамаре за замечательно проведенные часы.
Нам очень понравилась экскурсия. Даже самый младший ребенок был увеличен в игру. Старался отвечать на вопросы,
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Т
Несмотря на то, что наша семья часто бывает в северной столице, и ни один приезд не обходится без экскурсии по Санкт-Петербургу, нашему чудесному экскурсоводу Полине без всякого сомнения удалось нас
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заинтересовать своим замечательным, познавательным и в то же время непринуждённым рассказом о великом городе. Казалось бы, столько раз мы уже проходили по знакомым местам Петербурга, но всё равно слушали, затаив дыхание, плавно сменяющие друг друга истории о знаменитых писателях, поэтах, военачальниках, жизнь которых была тесно связана практически с каждым уголком Невского проспекта, ведь основная часть экскурсии проходила именно здесь. Полина виртуозно владеет информацией, и, что немаловажно, талантливо преподносит материал своим большим и маленьким экскурсантам. Нам не очень повезло с погодой, шёл снег с дождем, и мы пару раз конкретно провалились в лужу, но это не имели ни малейшего значения - так мы были увлечены, так хотелось запомнить все те драгоценные факты из жизни великих людей, их отношение к Светлому празднику Рождества Христова и новомодному празднованию Нового года, все детали, которыми Полина так щедро делилась с нами! Хотелось слушать эту удивительную девушку бесконечно, но, к сожалению, всё хорошее очень быстро заканчивается… Когда пришла пора прощаться, Полина подарила нам очень милые, трогательные подарки, которые согрели нас в этот не совсем погожий вечер. Спасибо Вам огромное, Полина, за все те эмоции, которые мы испытали, общаясь с Вами и открывая для себя вновь и вновь самый лучший город на земле! Дальнейших успехов Вам и процветания!

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Светлана
Спасибо большое, нам очень понравилось. Очень интересный формат для детей.
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Ф
Отличная экскурсия
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Л
К сожалению, экскурсия не соответствовала заявленному в описании. Экскурсовод очень старалась, пыталась найти подход к детям, но было видно, что формат экскурсии-квеста ей не знаком.
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Луиза, здравствуйте! Извините, что сама не смогла с вами поработать. Знаю, экскурсовод, действительно, старалась увлечь детей. Было холодно. Наверно, это
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ещё имело место быть. У нас и не заявлен формат квеста. Просто интерактивная программа. Знаю, что гид использует разные приёмы работы с детьми и активности. Ранее были только положительные отзывы. Приезжайте следующий раз ко мне в Пушкин. Вот там у меня именно экскурсия - квест.

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