6 отзывов оставили туристы

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Рождество в Петербурге

Открыть все праздничные истории и тайны города на веселой рождественской прогулке

4.9
6 отзывов
Нина
Нина – Гид из Санкт-Петербурга
Зимние каникулы — прекрасное время, чтобы отправиться в Петербург! Меланхоличный город 🏙️ хорошеет на глазах: накануне Нового года он словно расправляет плечи и заряжает жителей и приезжих сказочным настроем, погружая каждого в волшебную грезу.

На этой прогулке 👣 я раскрою все праздничные истории 📖 и тайны города.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся от Аничкова дворца к Александринскому театру, заглянем в Елисеевский магазин, где я расскажу необычную историю 📖 изготовления карамельных тросточек.
  • Побываем в армянской, католической и лютеранских церквях, полюбуемся на Казанский собор, и вы узнаете, что пережили они в эпоху атеизма.
  • Я научу вас слышать «голос» Думской башни, покажу секретные проходы с шумного Невского к тихим нарядным улочкам, а также скрытые от глаз туристов уютные кафе.
  • Абсолютно каждый участник получит рождественский презент.

В ходе нашей рождественской прогулки я расскажу:

  • кто ввел обычай празднования Нового года и что значит выражение «идти под елку»;
  • почему Александр Дюма, прибывший в Петербург в 1858-ом, назвал Невский проспект улицей «веротерпимости»;
  • как отмечают Рождество в разных странах;
  • как появились Дед Мороз и Снегурочка;
  • что такое «коммунистическое Рождество»;
  • чем опасны медиумы и почему нежелательны, но так притягательны гадания в разгар Рождественского поста.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии 🧭 указана за группу до 3 человек, цена за каждого последующего участника — 480 рублей
  • По желанию экскурсия ⛳ может быть проведена на автомобиле 🚘 седан премиум-класса. В этом случае стоимость увеличивается на 900 руб. /час.
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге
Рождество в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
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6 отзывов оставили туристы

4 января 2020
Снова мы гуляем по Петербургу и наслаждаемся рассказами Нины! Экскурсия именно рождественская, очень тёплая и душевная. Обычно я мало что запоминаю по окончании экскурсий, но только не у Нины. Она настоящая волшебница и умеет рассказать много интересных историй с привязкой к месту и людям. Надеюсь, ещё не раз погулять по Петербургу и послушать новые захватывающие истории, которые яркими картинками останутся в моей памяти)
1 января 2020
Очень интересно и познавательно. Были с сыном 7 лет, всем понравилось. Спасибо.
31 декабря 2019
Нина-энергичный и увлеченный гид, очень умный, тонко чувствующий потребности и настроение аудитории. Это не сумма фактов, честно сваливающаяся на голову слушателей, но умение ненавязчиво направить собственную фантазию аудитории в необходимое русло и даже активизировать то, что уже знаем. А результат:Петербург под проливным промозглым дождем(погода нам не благоволила) менялся для нас, преобретая облик праздничного рождественского города прежних эпох. Ниночка, спасибо!
10 января 2019
Экскурсия очень понравилась! Посмотрели на город с необычных точек, прошли через классные сквозные дворы, увидели сохранившиеся дореволюционные здания изнутри, что было особенно круто )) Спасибо Нине, два часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за рекомендации кафе, было очень вкусно ))
26 декабря 2017
Нина большой энтузиаст своего прекрасного города, рассказала и показала множество малоизвестных, но очень интересных фактов и мест Петербурга (моя 14-летняя дочь осталась в полном восторге). Обязательно воспользуемся ее рекомендациями!
Светлана
8 января 2017
Прекрасно проведённое время в компании отличного рассказчика. Для познания ДРУГОГО Петербурга самое то. Подростки очень просили следующий раз обязательно с Ниной. Так что до новых встреч на других маршрутах.

Нина проводит ещё 5 экскурсий

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