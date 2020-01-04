6 отзывов оставили туристы

Снова мы гуляем по Петербургу и наслаждаемся рассказами Нины! Экскурсия именно рождественская, очень тёплая и душевная. Обычно я мало что запоминаю по окончании экскурсий, но только не у Нины. Она настоящая волшебница и умеет рассказать много интересных историй с привязкой к месту и людям. Надеюсь, ещё не раз погулять по Петербургу и послушать новые захватывающие истории, которые яркими картинками останутся в моей памяти)