6 отзывов оставили туристы

Зимние каникулы — прекрасное время, чтобы отправиться в Петербург! Меланхоличный город хорошеет на глазах: накануне Нового года он словно расправляет плечи и заряжает жителей и приезжих сказочным настроем, погружая каждого в волшебную грезу. На этой прогулке я раскрою все праздничные истории и тайны города.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся от Аничкова дворца к Александринскому театру, заглянем в Елисеевский магазин, где я расскажу необычную историю изготовления карамельных тросточек.
- Побываем в армянской, католической и лютеранских церквях, полюбуемся на Казанский собор, и вы узнаете, что пережили они в эпоху атеизма.
- Я научу вас слышать «голос» Думской башни, покажу секретные проходы с шумного Невского к тихим нарядным улочкам, а также скрытые от глаз туристов уютные кафе.
- Абсолютно каждый участник получит рождественский презент.
В ходе нашей рождественской прогулки я расскажу:
- кто ввел обычай празднования Нового года и что значит выражение «идти под елку»;
- почему Александр Дюма, прибывший в Петербург в 1858-ом, назвал Невский проспект улицей «веротерпимости»;
- как отмечают Рождество в разных странах;
- как появились Дед Мороз и Снегурочка;
- что такое «коммунистическое Рождество»;
- чем опасны медиумы и почему нежелательны, но так притягательны гадания в разгар Рождественского поста.
Организационные детали
- По договоренности с гидом можно увеличить размер вашей группы. Доплата за каждого нового участника сверх максимального количества, указанного на сайте – 1200 рублей. При оформлении заказа напишите гиду о том, сколько человек хочет прийти на экскурсию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2226 туристов
Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нина-энергичный и увлеченный гид, очень умный, тонко чувствующий потребности и настроение аудитории. Это не сумма фактов, честно сваливающаяся на голову слушателей, но умение ненавязчиво направить собственную фантазию аудитории в необходимое русло и даже активизировать то, что уже знаем. А результат:Петербург под проливным промозглым дождем(погода нам не благоволила) менялся для нас, преобретая облик праздничного рождественского города прежних эпох. Ниночка, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Снова мы гуляем по Петербургу и наслаждаемся рассказами Нины! Экскурсия именно рождественская, очень тёплая и душевная. Обычно я мало что запоминаю по окончании экскурсий, но только не у Нины. Она
Вам был полезен этот отзыв?
Прогулка очень понравилась, рассказ гида интересный и насыщенный. Нине удалось передать праздничную атмосферу, ради которой и шли на эту экскурсию. Единственный минус-толпы туристов в центре, но тут, понятно, к организатору претензий нет. И этот минус она постаралась исправить, меняя маршрут, находя не менее интересные и красивые локации в стороне от толпы. Данную прогулку всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вчера были с семьёй на экскурсии « Рождество в Петербурге». Нина прекрасный рассказчик, увлечённый историей города. Маршрут построен грамотно, дворцы сменялись Пассажем, Елисеевским магазином, церквями разных конфессий. Очаровательные питерские дворики позволили взглянуть на город под особым углом. Надеемся, что сможем с Ниной встретиться и на других столь же интересных маршрутах.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия очень понравилась! Посмотрели на город с необычных точек, прошли через классные сквозные дворы, увидели сохранившиеся дореволюционные здания изнутри, что было особенно круто)) Спасибо Нине, два часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за рекомендации кафе, было очень вкусно))
Вам был полезен этот отзыв?
О
Нина большой энтузиаст своего прекрасного города, рассказала и показала множество малоизвестных, но очень интересных фактов и мест Петербурга (моя 14-летняя дочь осталась в полном восторге). Обязательно воспользуемся ее рекомендациями!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Рождество в Петербурге»
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайные общества Петербурга до и после 1917 года
Исследуйте загадочные общества Петербурга и их влияние на историю. Увлекательное путешествие по знаковым местам города ждёт вас
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Завтра в 09:00
9 авг в 09:30
от 7070 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Петербург - город мистики и тайн?
Пройти через квартал призраков-двойников, отыскать нехорошую квартиру и увидеть следы масонов
Начало: На Невском проспекте
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 15:00
9 авг в 15:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Петербурга: детский маршрут для самых маленьких
Посмотреть знаменитые места и памятники, или бродилки-находилки для детей 5-9 лет
Начало: В районе метро Гостиный Двор
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 8800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 6800 ₽ за всё до 2 чел.
от 20 000 ₽ за экскурсию