6 отзывов оставили туристы

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Юлия Нина-энергичный и увлеченный гид, очень умный, тонко чувствующий потребности и настроение аудитории. Это не сумма фактов, честно сваливающаяся на голову слушателей, но умение ненавязчиво направить собственную фантазию аудитории в необходимое русло и даже активизировать то, что уже знаем. А результат:Петербург под проливным промозглым дождем(погода нам не благоволила) менялся для нас, преобретая облик праздничного рождественского города прежних эпох. Ниночка, спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алёна читать дальше уменьшить настоящая волшебница и умеет рассказать много интересных историй с привязкой к месту и людям. Надеюсь, ещё не раз погулять по Петербургу и послушать новые захватывающие истории, которые яркими картинками останутся в моей памяти) Снова мы гуляем по Петербургу и наслаждаемся рассказами Нины! Экскурсия именно рождественская, очень тёплая и душевная. Обычно я мало что запоминаю по окончании экскурсий, но только не у Нины. Она Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Прогулка очень понравилась, рассказ гида интересный и насыщенный. Нине удалось передать праздничную атмосферу, ради которой и шли на эту экскурсию. Единственный минус-толпы туристов в центре, но тут, понятно, к организатору претензий нет. И этот минус она постаралась исправить, меняя маршрут, находя не менее интересные и красивые локации в стороне от толпы. Данную прогулку всем рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Вчера были с семьёй на экскурсии « Рождество в Петербурге». Нина прекрасный рассказчик, увлечённый историей города. Маршрут построен грамотно, дворцы сменялись Пассажем, Елисеевским магазином, церквями разных конфессий. Очаровательные питерские дворики позволили взглянуть на город под особым углом. Надеемся, что сможем с Ниной встретиться и на других столь же интересных маршрутах. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурсия очень понравилась! Посмотрели на город с необычных точек, прошли через классные сквозные дворы, увидели сохранившиеся дореволюционные здания изнутри, что было особенно круто)) Спасибо Нине, два часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за рекомендации кафе, было очень вкусно)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет