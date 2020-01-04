6 отзывов оставили туристы

Я журналист, пишу о кино, театре и путешествиях, а также о том, куда пойти и что посмотреть с ребенком в Санкт-Петербурге. Мой главный критик в «деле о детях» — девятилетний сын, который не сидит на месте и готов бесконечно придумывать свои истории о жизни города.
Снова мы гуляем по Петербургу и наслаждаемся рассказами Нины! Экскурсия именно рождественская, очень тёплая и душевная. Обычно я мало что запоминаю по окончании экскурсий, но только не у Нины. Она настоящая волшебница и умеет рассказать много интересных историй с привязкой к месту и людям. Надеюсь, ещё не раз погулять по Петербургу и послушать новые захватывающие истории, которые яркими картинками останутся в моей памяти)
Инга
1 января 2020
Очень интересно и познавательно. Были с сыном 7 лет, всем понравилось. Спасибо.
Юлия
31 декабря 2019
Нина-энергичный и увлеченный гид, очень умный, тонко чувствующий потребности и настроение аудитории. Это не сумма фактов, честно сваливающаяся на голову слушателей, но умение ненавязчиво направить собственную фантазию аудитории в необходимое русло и даже активизировать то, что уже знаем. А результат:Петербург под проливным промозглым дождем(погода нам не благоволила) менялся для нас, преобретая облик праздничного рождественского города прежних эпох. Ниночка, спасибо!
Ирина
10 января 2019
Экскурсия очень понравилась! Посмотрели на город с необычных точек, прошли через классные сквозные дворы, увидели сохранившиеся дореволюционные здания изнутри, что было особенно круто )) Спасибо Нине, два часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за рекомендации кафе, было очень вкусно ))
Ольга
26 декабря 2017
Нина большой энтузиаст своего прекрасного города, рассказала и показала множество малоизвестных, но очень интересных фактов и мест Петербурга (моя 14-летняя дочь осталась в полном восторге). Обязательно воспользуемся ее рекомендациями!
Светлана
8 января 2017
Прекрасно проведённое время в компании отличного рассказчика. Для познания ДРУГОГО Петербурга самое то. Подростки очень просили следующий раз обязательно с Ниной. Так что до новых встреч на других маршрутах.