в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

«На недельку, до второго…» — многие знают о существовании поселка по песенке 80-х. Но за его названием стоит гораздо большее. Вы услышите о великих деятелях культуры, которые здесь жили, дружили, общались, спорили, творили. Познакомитесь с самыми разными образцами старинных дач. А также посетите некрополь, где похоронена Ахматова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Большая прогулка по дачным улочкам

Вы узнаете историю этого места до строительства ж/д станции Келломяки и после. Осмотрите старинные дачи, которые здесь сохранились в изобилии. Особое внимание уделим чудесной даче Шляпужникова. Также вы увидите загородные дома Литфонда, где отдыхали поэты и писатели, и узнаете, кто из известных людей побывал здесь в недавнем прошлом.

Комаровский некрополь

Знаменитые люди были похоронены на небольшом местном кладбище, среди соснового бора. В эпоху СССР здесь нашли упокоение художники, музыканты, архитекторы, писатели, артисты кино и ученые. Центральное же место занимает могила Анны Ахматовой.

Озеро Щучье

В завершение программы при хорошей погоде прогуляемся до природного заказника. Это не только живописное место, но и образец традиционного для Карельского перешейка таёжного леса. Он окружает озеро неправильной формы, напоминающее о леднике.

В нашей программе: дача Шляпужникова, дом Перонена, участок Хиетанена и другие примеры дореволюционных дач, церковь в честь Сошествия Святого Духа, необычная выставка инсталляций под открытым небом ParcArt, дачи Литфонда (в том числе, и Анны Ахматовой), Комаровский некрополь (могила А. Ахматовой, Д. Лихачева, Н. Бехтеревой, Ж. Алферова, И. Ефремова, А. Краско и др.), озеро Щучье.

После завершения программы вы можете при желании самостоятельно посетить музей «Келломяки-Комарово».

В музее вы познакомитесь с воссозданным дачным бытом 50-70-х годов и посетите экспозиционные залы, где представлено три периода в истории поселка: Серебряный век, Финский эмигрантский период и советское время. А на «выставочной площадке» под открытым небом увидите интересные инсталляции на ветках деревьев и поймете, что и сегодня Комарово не утратило своей творческой атмосферы.

Гид сориентирует вас относительно расположения музея.

Ориентировочное время окончания прогулки — в 15:30 у Комаровского некрополя.

Организационные детали