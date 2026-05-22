в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

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Лесная сторона Комарово: от дач до «будки» Ахматовой

Открыть историю роскошных дореволюционных домов и приюта творческой интеллигенции советского времени
«На недельку, до второго…» — многие знают о существовании поселка по песенке 80-х. Но за его названием стоит гораздо большее. Вы услышите о великих деятелях культуры, которые здесь жили, дружили, общались, спорили, творили. Познакомитесь с самыми разными образцами старинных дач. А также посетите некрополь, где похоронена Ахматова.
4.5
72 отзыва
Лесная сторона Комарово: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарово: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарово: от дач до «будки» Ахматовой

Описание экскурсии

Большая прогулка по дачным улочкам

Вы узнаете историю этого места до строительства ж/д станции Келломяки и после. Осмотрите старинные дачи, которые здесь сохранились в изобилии. Особое внимание уделим чудесной даче Шляпужникова. Также вы увидите загородные дома Литфонда, где отдыхали поэты и писатели, и узнаете, кто из известных людей побывал здесь в недавнем прошлом.

Комаровский некрополь

Знаменитые люди были похоронены на небольшом местном кладбище, среди соснового бора. В эпоху СССР здесь нашли упокоение художники, музыканты, архитекторы, писатели, артисты кино и ученые. Центральное же место занимает могила Анны Ахматовой.

Озеро Щучье

В завершение программы при хорошей погоде прогуляемся до природного заказника. Это не только живописное место, но и образец традиционного для Карельского перешейка таёжного леса. Он окружает озеро неправильной формы, напоминающее о леднике.

В нашей программе: дача Шляпужникова, дом Перонена, участок Хиетанена и другие примеры дореволюционных дач, церковь в честь Сошествия Святого Духа, необычная выставка инсталляций под открытым небом ParcArt, дачи Литфонда (в том числе, и Анны Ахматовой), Комаровский некрополь (могила А. Ахматовой, Д. Лихачева, Н. Бехтеревой, Ж. Алферова, И. Ефремова, А. Краско и др.), озеро Щучье.

После завершения программы вы можете при желании самостоятельно посетить музей «Келломяки-Комарово».
В музее вы познакомитесь с воссозданным дачным бытом 50-70-х годов и посетите экспозиционные залы, где представлено три периода в истории поселка: Серебряный век, Финский эмигрантский период и советское время. А на «выставочной площадке» под открытым небом увидите интересные инсталляции на ветках деревьев и поймете, что и сегодня Комарово не утратило своей творческой атмосферы.
Гид сориентирует вас относительно расположения музея.

Ориентировочное время окончания прогулки — в 15:30 у Комаровского некрополя.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в музей — 200 руб. (ориентировочно).
    Внимание! Музей может быть закрыт в связи с болезнью сотрудника.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /чел.
  • Рекомендуем взять с собой перекус, подстилку для сидения и палки для скандинавской ходьбы (по желанию). Для прогулки надевайте удобную обувь.

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д платформы в Комарове
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5484 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
4
3
6
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3
1
1
А
Спасибо за чудесную экскурсию - прогулку! Мы открыли для себя Комарово с новой стороны. Раньше, приезжая сюда, ограничивались исключительно прибрежной территорией. На экскурсии прогулялись вглубь поселка, узнали историю его появления,
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названия, посмотрели старые дачи, узнали кто там жил, постепенно за рассказами дошли до Щучьего озера, где экскурсия плавно завершилась, и у нас осталось свободное до электрички время погулять там, посидеть, насладиться природой и неспешно вернуться обратно. Организована экускурсия прекрасно. Гид Ольга нас встретила около железнодорожной платформы в обозначенное время, сориентировала по программе экскурсии, времени, погоде. Свой рассказ сопровождала иллюстрациями, стихами. Было интересно и познавательно. Рекомендуем к посещению.

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Е
Посёлок интересный. Гид встретила на станции.
Хотелось бы более плавной речи без эээ, зависаний и запинок. Я первые минут 10 думала, что человек заикается. Слушать очень тяжело.
Маршрут при этом живописный, мы
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просто стали не с гидом идти, а подальше и сняли наушник.
И купленные наушники (180 р) мы отдали гиду, т. к. она сказала, что с неё спрашивают. Берите лучше свои с 3.5 разъёмом - сэкономите

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О
Интересная, познавательная экскурсия.
Время пролетело незаметно, т. к. рассказ увлекательный, а на все вопросы Елена давала подробные ответы.
Рекомендуем!
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Е
Прекрасная экскурсия - прогулка. Все совпало и погода(хоть и пугали дождем), и рассказ, и прекрасное Комарово. Рекомендую👍
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Ю
Спасибо Глебу за чудесную экскурсию.
Время пролетело незаметно, но с пользой 🤗
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Марина
Приятная и познавательная прогулка. Спасибо Глебу, он замечательный экскурсовод!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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