в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой

Открыть историю роскошных дореволюционных домов и приюта творческой интеллигенции советского времени

«На недельку, до второго… » — многие знают о существовании поселка по песенке 80-х.

Но за его названием стоит гораздо большее.

Вы услышите о великих деятелях культуры, которые здесь жили, дружили, общались, спорили, творили.

Познакомитесь с самыми разными образцами старинных дач.

А также посетите душевный музей «Келломяки-Комарово» и некрополь, где похоронена Ахматова.
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой
Лесная сторона Комарова: от дач до «будки» Ахматовой

Что вас ожидает

Большая прогулка по дачным улочкам

Вы узнаете историю этого места до строительства ж/д станции Келломяки и после. Осмотрите старинные дачи, которые здесь сохранились в изобилии. Особое внимание уделим чудесной даче Шляпужникова. Также вы увидите загородные дома Литфонда, где отдыхали поэты и писатели, и узнаете, кто из известных людей побывал здесь в недавнем прошлом.

Музей «Келломяки-Комарово» и современные инсталляции

В музее вы познакомитесь с воссозданным дачным бытом 50-70-х годов и посетите экспозиционные залы, где представлено три периода в истории поселка: Серебряный век, Финский эмигрантский период и советское время. А на «выставочной площадке» под открытым небом увидите интересные инсталляции на ветках деревьев и поймете, что и сегодня Комарово не утратило своей творческой атмосферы.

Комаровский некрополь

Знаменитые люди были похоронены на небольшом местном кладбище, среди соснового бора. В эпоху СССР здесь нашли упокоение художники, музыканты, архитекторы, писатели, артисты кино и ученые. Центральное же место занимает могила Анны Ахматовой.

Озеро Щучье

В завершение программы при хорошей погоде прогуляемся до природного заказника. Это не только живописное место, но и образец традиционного для Карельского перешейка таёжного леса. Он окружает озеро неправильной формы, напоминающее о леднике.

В нашей программе: дача Шляпужникова, дом Перонена, участок Хиетанена и другие примеры дореволюционных дач, церковь в честь Сошествия Святого Духа, музей «Келломяки-Комарово», необычная выставка инсталляций под открытым небом ParcArt, дачи Литфонда (в том числе, и Анны Ахматовой), Комаровский некрополь (могила А. Ахматовой, Д. Лихачева, Н. Бехтеревой, Ж. Алферова, И. Ефремова, А. Краско и др. ), озеро Щучье.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в музей — 400 руб. /взрослого, 250 руб. /пенсионера или учащегося
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ж/д платформы в Комарове
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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