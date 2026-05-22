в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Описание экскурсии
Большая прогулка по дачным улочкам
Вы узнаете историю этого места до строительства ж/д станции Келломяки и после. Осмотрите старинные дачи, которые здесь сохранились в изобилии. Особое внимание уделим чудесной даче Шляпужникова. Также вы увидите загородные дома Литфонда, где отдыхали поэты и писатели, и узнаете, кто из известных людей побывал здесь в недавнем прошлом.
Комаровский некрополь
Знаменитые люди были похоронены на небольшом местном кладбище, среди соснового бора. В эпоху СССР здесь нашли упокоение художники, музыканты, архитекторы, писатели, артисты кино и ученые. Центральное же место занимает могила Анны Ахматовой.
Озеро Щучье
В завершение программы при хорошей погоде прогуляемся до природного заказника. Это не только живописное место, но и образец традиционного для Карельского перешейка таёжного леса. Он окружает озеро неправильной формы, напоминающее о леднике.
В нашей программе: дача Шляпужникова, дом Перонена, участок Хиетанена и другие примеры дореволюционных дач, церковь в честь Сошествия Святого Духа, необычная выставка инсталляций под открытым небом ParcArt, дачи Литфонда (в том числе, и Анны Ахматовой), Комаровский некрополь (могила А. Ахматовой, Д. Лихачева, Н. Бехтеревой, Ж. Алферова, И. Ефремова, А. Краско и др.), озеро Щучье.
После завершения программы вы можете при желании самостоятельно посетить музей «Келломяки-Комарово».
В музее вы познакомитесь с воссозданным дачным бытом 50-70-х годов и посетите экспозиционные залы, где представлено три периода в истории поселка: Серебряный век, Финский эмигрантский период и советское время. А на «выставочной площадке» под открытым небом увидите интересные инсталляции на ветках деревьев и поймете, что и сегодня Комарово не утратило своей творческой атмосферы.
Гид сориентирует вас относительно расположения музея.
Ориентировочное время окончания прогулки — в 15:30 у Комаровского некрополя.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в музей — 200 руб. (ориентировочно).
Внимание! Музей может быть закрыт в связи с болезнью сотрудника.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /чел.
- Рекомендуем взять с собой перекус, подстилку для сидения и палки для скандинавской ходьбы (по желанию). Для прогулки надевайте удобную обувь.
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1290 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотелось бы более плавной речи без эээ, зависаний и запинок. Я первые минут 10 думала, что человек заикается. Слушать очень тяжело.
Маршрут при этом живописный, мы
Время пролетело незаметно, т. к. рассказ увлекательный, а на все вопросы Елена давала подробные ответы.
Рекомендуем!
Время пролетело незаметно, но с пользой 🤗