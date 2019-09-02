36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Незаметное и интересное

Вы уделите внимание деталям, которые невозможно заметить на обычной прогулке. Узнаете, почему зеленая галерея (берсо) разрывается в самом неожиданном месте и как реставраторы изготовили толченый кирпич для украшения половины парадного партера… а для второй половины — не смогли. Увидите единственную в мире «свинцовую грамоту» — послание на металлических табличках, оставленное рабочими XVIII века для потомков. Я объясню, почему французские ландшафтники точно «забраковали» бы регулярный Летний сад, и расскажу об ужасах наводнений: помогут таблички с уровнями воды и единственный уцелевший 300-летний дуб.

Разрушая легенды

Летний сад овеян десятками легенд. Вы найдёте подтверждения или опровержения некоторым из них. Действительно ли в Летнем дворце хранилась отрубленная голова любовника Екатерины I? Правда ли, что под землей сада были катакомбы для содержания особо опасных преступников (а в советское время археологи даже нашли кольца, которыми несчастные узники были прикованы)? Мог ли Пушкин приходить в Летний сад в халате и домашних тапочках, а Крылов — купаться в Лебяжьей канавке? И правда ли, что на ассамблеях Петра I гуляли так долго и шумно, что многим не доводилось дожить до завершения праздника?

Громкие исторические сюжеты

Именно здесь, в Летнем саду, террорист Каракозов выстрелил в Александра II. Кому и как удалось помешать убийству? И почему после этого часть прекрасной ограды разобрали? Как главному садовнику удалось сберечь деревья и цветы во время блокады, когда здесь стояла артиллерийская батарея, и действительно ли сама Ахматова закапывала скульптуры в землю? Вы узнаете, почему флюгер над дворцом — некрасивый на первый взгляд — бережно хранят веками. Героем экскурсии станет и загадочный сподвижник Петра I — Ян Лакоста. Он вел успешным бизнес в Португалии, но прибыл в Россию и стал шутом. В археологическом павильоне с заброшенными чугунными трубами и кирпичными коллекторами я расскажу, почему единственный фонтан с человеческим именем назвали именно в честь Лакосты.

И, конечно, я обращу ваше внимание на самые красивые скульптуры, произведения ландшафтного искусства и фонтанного дела. Как относиться к изменениям последних лет — критиковать их или привыкать? Решать вам. А разобраться в деталях поможет моя экскурсия.