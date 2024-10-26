Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Меня вдохновляют реальные судьбы людей. Я познакомлю вас с невыдуманными персонажами — так, будто это мои друзья.



Гуляя по набережным и атмосферным кварталам, вы погрузитесь в истории любви, которые происходили 200–300 лет назад. Они были и романтичны, и трагичны. Таков уж старый Петербург, восхитительный в своих контрастах.