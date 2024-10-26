Меня вдохновляют реальные судьбы людей. Я познакомлю вас с невыдуманными персонажами — так, будто это мои друзья.
Гуляя по набережным и атмосферным кварталам, вы погрузитесь в истории любви, которые происходили 200–300 лет назад. Они были и романтичны, и трагичны. Таков уж старый Петербург, восхитительный в своих контрастах.
Гуляя по набережным и атмосферным кварталам, вы погрузитесь в истории любви, которые происходили 200–300 лет назад. Они были и романтичны, и трагичны. Таков уж старый Петербург, восхитительный в своих контрастах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Пройдёмся по берегу Невы, Английской набережной и Сенатской площади. Погуляем в окрестностях Исаакиевской площади и напитаемся атмосферой старинных кварталов.
- Выясним, почему наследница огромного состояния выходила замуж в домашнем платье, а на церемонии не было именитых гостей.
- Окунёмся в трагичную историю любви и верности жён декабристов.
- Поговорим о том, что бывает, когда проигрываешь жену в карты.
- И как так получилось, что внучку Екатерины II бросили у алтаря.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Галерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 52 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, чтоЗадать вопрос
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