Любить в Петербурге

Увидеть и почувствовать город через призму романтических историй 18-20 веков (в группе)
Кто нашёл любовь всей своей жизни в доме напротив? Где началась одна из самых безумных любовных историй 19 века? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на экскурсии! Мы прогуляемся по Невскому проспекту, отыщем дом Анны Ахматовой, побываем в сердце города — на Дворцовой площади. Я покажу вам другой Петербург — поэтичный, романтичный, безумный.
5
6 отзывов
Любить в Петербурге
Любить в Петербурге
Любить в Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Невский проспект — визитная карточка Петербурга.
  • Фонтанный дом — место, где на протяжении 30 лет жила Анна Ахматова.
  • Площадь Искусств — великолепный архитектурный ансамбль, созданный Карлом Росси.
  • Дворцовая площадь — главная площадь города. На ней находятся ключевые достопримечательности: Зимний дворец, здание Главного штаба, Александровская колонна.

В ходе нашей экскурсии мы обратим внимание главным образом на людей. Их имена вне всяких сомнений вам знакомы. Ведь это известные всему миру писатели, поэты, художники, скульпторы, балерины, политики и представители известных аристократических фамилий. Во время прогулки мы познакомимся с их личной жизнью.

Вы узнаете:

  • Как любили, страдали, а подчас и умирали во имя любви герои нашей экскурсии
  • Где находится дом, в котором молодой начинающий поэт встретил свою и музу, и любовь
  • Где произошла встреча, положившая начало самой безумной любовной истории второй половины 19 века
  • Кто переехал в Петербург из далёкой Франции ради любви
  • Как одна балерина спасла возлюбленного от тюрьмы, а из-за второй должны были стреляться одновременно 4 человека

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Если будет больше 5 участников, я раздам аудиогиды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 050 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры735 ₽
Школьники735 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
М
13 мая 2024
Спасибо большое Алексею за интересную и не банальную экскурсию. Про любовь известных нам людей и про их трагичность. Время пролетело на одном дыхании. Однозначно рекомендую посетить данную экскурсию.
О
13 мая 2024
Чудесная экскурсия! Узнала много любопытных и малоизвестных деталей про события в любовной сфере (и не только), которые случались в жизни жителей и гостей города. Понравилась легкость и в то же
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время содержательность повествования Алексея, а так же то, как истории были встроены в наш маршрут. Несмотря на длительность прогулки и не самую приветливую погоду, до последней минуты рассказ был увлекателен и иттересен. Жду продолжения цикла данных экскурсий!

Н
1 мая 2024
Обязательно советуем посетить эту экскурсию. Очень интересная информация из жизни известных людей. Гид изложил материал очень грамотно и доходчиво. Мы прошли весь центр города от Площади Восстания до Дворцовой площади. Огромное спасибо Алексею за положительные эмоции и яркие впечатления. При следующем приезде в Питер с удовольствием посетим его новую экскурсию.
И
24 апр 2024
Экскурсия была замечательная. Думаю, будет интересна и тем кто впервые, и тем, кто уже был в Петербурге. Очень много увлекательного материала, дорога удобная и красивая. Алексей - отличный рассказчик, может погрузить в каждую историю. Эта экскурсия - идеальный способ необычно познакомиться с историей города!
Ирина
21 апр 2024
Выражаю благодарность гиду Смирнову Алексею за экскурсию. Это было замечательно и бесподобно! Истории любви наших поэтов, танцовщиц, скульпторов и многое другое нам рассказал Алексей. Было так интересно почувствовать то время и жизнь этих людей. Спасибо за экскурсию. Советую всем. Гид супер! Доходчиво и понятно всё донес своим рассказом и показом. Советую всем. Желаю удачи
Выражаю благодарность гиду Смирнову Алексею за экскурсию. Это было замечательно и бесподобно! Истории любви наших поэтов,Выражаю благодарность гиду Смирнову Алексею за экскурсию. Это было замечательно и бесподобно! Истории любви наших поэтов,
Irina
21 апр 2024
Потрясающий гид и очень интересная экскурсия! Алексей преподносит материал так легко и захватывающе, что не хотелось пропускать ни одного слова. Рассказал 8 историй, среди которых были неожиданные. Увидела Питер изнутри.
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Места где мы побывали теперь ожили для меня. Хотелось чтобы экскурсия не прекращалась! Не заметила как пролетело время. Была на экскурсии вместе с мамой, которая тоже в восторге. Думаю, у Алексея в запасе еще много есть что рассказать, жду его новых экскурсий.

Потрясающий гид и очень интересная экскурсия! Алексей преподносит материал так легко и захватывающе, что не хотелосьПотрясающий гид и очень интересная экскурсия! Алексей преподносит материал так легко и захватывающе, что не хотелосьПотрясающий гид и очень интересная экскурсия! Алексей преподносит материал так легко и захватывающе, что не хотелосьПотрясающий гид и очень интересная экскурсия! Алексей преподносит материал так легко и захватывающе, что не хотелосьПотрясающий гид и очень интересная экскурсия! Алексей преподносит материал так легко и захватывающе, что не хотелось

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