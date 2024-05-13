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Места где мы побывали теперь ожили для меня. Хотелось чтобы экскурсия не прекращалась! Не заметила как пролетело время. Была на экскурсии вместе с мамой, которая тоже в восторге. Думаю, у Алексея в запасе еще много есть что рассказать, жду его новых экскурсий.