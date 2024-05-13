Кто нашёл любовь всей своей жизни в доме напротив? Где началась одна из самых безумных любовных историй 19 века? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на экскурсии! Мы прогуляемся по Невскому проспекту, отыщем дом Анны Ахматовой, побываем в сердце города — на Дворцовой площади. Я покажу вам другой Петербург — поэтичный, романтичный, безумный.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Невский проспект — визитная карточка Петербурга.
- Фонтанный дом — место, где на протяжении 30 лет жила Анна Ахматова.
- Площадь Искусств — великолепный архитектурный ансамбль, созданный Карлом Росси.
- Дворцовая площадь — главная площадь города. На ней находятся ключевые достопримечательности: Зимний дворец, здание Главного штаба, Александровская колонна.
В ходе нашей экскурсии мы обратим внимание главным образом на людей. Их имена вне всяких сомнений вам знакомы. Ведь это известные всему миру писатели, поэты, художники, скульпторы, балерины, политики и представители известных аристократических фамилий. Во время прогулки мы познакомимся с их личной жизнью.
Вы узнаете:
- Как любили, страдали, а подчас и умирали во имя любви герои нашей экскурсии
- Где находится дом, в котором молодой начинающий поэт встретил свою и музу, и любовь
- Где произошла встреча, положившая начало самой безумной любовной истории второй половины 19 века
- Кто переехал в Петербург из далёкой Франции ради любви
- Как одна балерина спасла возлюбленного от тюрьмы, а из-за второй должны были стреляться одновременно 4 человека
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Если будет больше 5 участников, я раздам аудиогиды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 050 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|735 ₽
|Школьники
|735 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Алексей, и я житель Петербурга в третьем поколении. Я аттестованный гид по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участник многих городских, областных и федеральных проектов. А начиналось всё ещё многоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
13 мая 2024
Спасибо большое Алексею за интересную и не банальную экскурсию. Про любовь известных нам людей и про их трагичность. Время пролетело на одном дыхании. Однозначно рекомендую посетить данную экскурсию.
О
Ольга
13 мая 2024
Чудесная экскурсия! Узнала много любопытных и малоизвестных деталей про события в любовной сфере (и не только), которые случались в жизни жителей и гостей города. Понравилась легкость и в то же
Н
Наталья
1 мая 2024
Обязательно советуем посетить эту экскурсию. Очень интересная информация из жизни известных людей. Гид изложил материал очень грамотно и доходчиво. Мы прошли весь центр города от Площади Восстания до Дворцовой площади. Огромное спасибо Алексею за положительные эмоции и яркие впечатления. При следующем приезде в Питер с удовольствием посетим его новую экскурсию.
И
Ирина
24 апр 2024
Экскурсия была замечательная. Думаю, будет интересна и тем кто впервые, и тем, кто уже был в Петербурге. Очень много увлекательного материала, дорога удобная и красивая. Алексей - отличный рассказчик, может погрузить в каждую историю. Эта экскурсия - идеальный способ необычно познакомиться с историей города!
Ирина
21 апр 2024
Выражаю благодарность гиду Смирнову Алексею за экскурсию. Это было замечательно и бесподобно! Истории любви наших поэтов, танцовщиц, скульпторов и многое другое нам рассказал Алексей. Было так интересно почувствовать то время и жизнь этих людей. Спасибо за экскурсию. Советую всем. Гид супер! Доходчиво и понятно всё донес своим рассказом и показом. Советую всем. Желаю удачи
Irina
21 апр 2024
Потрясающий гид и очень интересная экскурсия! Алексей преподносит материал так легко и захватывающе, что не хотелось пропускать ни одного слова. Рассказал 8 историй, среди которых были неожиданные. Увидела Питер изнутри.
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