Петербург в историях любви

Прикоснуться к романтическим страницам прошлого северной столицы
А давайте посмотрим на Петербург через призму любви! Ведь сама история этого города началась с любви — к Неве, к свету, к великой мечте. Мы будем говорить о дамах и кавалерах, балеринах, поэтах, аристократах и обычных людях. Увидим как известные достопримечательности, так и атмосферные, романтические уголки. Город раскроется перед вами как старинный альбом воспоминаний.
Описание экскурсии

Дворцовая площадь

Главная площадь Петербурга, которую украшают не только архитектурные шедевры, но и романтические легенды Зимнего дворца.

Большая Морская улица

«Золотая миля» Петербурга, которая примечательна нарядными фасадами особняков. Около дома Салтыковой вы услышите захватывающий сюжет об аристократке, которую выиграли в карты.

Университетская набережная и сад Академии Художеств

Мы полюбуемся классическими постройками, обсудим удивительную колонну. А ещё я расскажу о перипетиях женитьбы барона Клодта — автора коней на Аничковом мосту.

Стрелка Васильевского острова

Спустимся по пандусам к Неве, откуда открывается дивный вид на город. Стоя здесь, так и хочется воскликнуть: «Люблю тебя, Петра творенье!»

Шереметевский дворец и сад

Жемчужина петербургской архитектуры и просто атмосферное место. Кажется, здесь где до сих пор живут духи прошлого или хотя бы герои сказки. И я расскажу об одной героине — петербургской Золушке.

Улица Зодчего Росси

Она построена по принципу золотого сечения. Думаю, вы догадываетесь, почему стёкла балетных классов затемнены и почему воспитанниц возили в закрытых каретах. Я раскрою вам некоторые подробности жизни в аристократических особняках.

Площадь Искусств

Вы оцените петербургскую классику, шедевры Карла Росси и Александра Брюллова, услышите о любви Анны Павловой и попробуете найти изображение балерины.

А также на нашем маршруте: Дворец Шуваловых-Нарышкиных, Семимостье, Мариинский дворец, Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь и многое другое.

Вы узнаете:

  • исторические факты в контексте романтических любовных сюжетов
  • некоторые подробности личной жизни русских императоров, аристократов, поэтов и других замечательных личностей 18–20 веков
  • мистические случаи, связанные с египетскими сфинксами

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Chery Tiggo Pro или Mercedes-Benz Sprinter. На маршруте будет несколько остановок и прогулки по 5–15 минут
  • Рекомендуемый возраст 10+

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 196 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, создала больше 15 авторских экскурсий. Сценарист на телевидении по теме «История одного шедевра». Работала в отделе редких книг Академии Художеств. Петербурженка во втором поколении. Работаю с детьми и взрослыми, люблю придумывать новые темы. Есть большой опыт работы с особыми детьми.

