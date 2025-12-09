Прикоснуться к романтическим страницам прошлого северной столицы
А давайте посмотрим на Петербург через призму любви! Ведь сама история этого города началась с любви — к Неве, к свету, к великой мечте. Мы будем говорить о дамах и кавалерах, балеринах, поэтах, аристократах и обычных людях. Увидим как известные достопримечательности, так и атмосферные, романтические уголки. Город раскроется перед вами как старинный альбом воспоминаний.
Описание экскурсии
Дворцовая площадь
Главная площадь Петербурга, которую украшают не только архитектурные шедевры, но и романтические легенды Зимнего дворца.
Большая Морская улица
«Золотая миля» Петербурга, которая примечательна нарядными фасадами особняков. Около дома Салтыковой вы услышите захватывающий сюжет об аристократке, которую выиграли в карты.
Университетская набережная и сад Академии Художеств
Мы полюбуемся классическими постройками, обсудим удивительную колонну. А ещё я расскажу о перипетиях женитьбы барона Клодта — автора коней на Аничковом мосту.
Стрелка Васильевского острова
Спустимся по пандусам к Неве, откуда открывается дивный вид на город. Стоя здесь, так и хочется воскликнуть: «Люблю тебя, Петра творенье!»
Шереметевский дворец и сад
Жемчужина петербургской архитектуры и просто атмосферное место. Кажется, здесь где до сих пор живут духи прошлого или хотя бы герои сказки. И я расскажу об одной героине — петербургской Золушке.
Улица Зодчего Росси
Она построена по принципу золотого сечения. Думаю, вы догадываетесь, почему стёкла балетных классов затемнены и почему воспитанниц возили в закрытых каретах. Я раскрою вам некоторые подробности жизни в аристократических особняках.
Площадь Искусств
Вы оцените петербургскую классику, шедевры Карла Росси и Александра Брюллова, услышите о любви Анны Павловой и попробуете найти изображение балерины.
А также на нашем маршруте: Дворец Шуваловых-Нарышкиных, Семимостье, Мариинский дворец, Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь и многое другое.
Вы узнаете:
исторические факты в контексте романтических любовных сюжетов
некоторые подробности личной жизни русских императоров, аристократов, поэтов и других замечательных личностей 18–20 веков
мистические случаи, связанные с египетскими сфинксами
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Chery Tiggo Pro или Mercedes-Benz Sprinter. На маршруте будет несколько остановок и прогулки по 5–15 минут
Рекомендуемый возраст 10+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 196 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, создала больше 15 авторских экскурсий. Сценарист на телевидении по теме «История одного шедевра». Работала в отделе редких книг Академии Художеств. Петербурженка во втором поколении. Работаю с детьми и взрослыми, люблю придумывать новые темы. Есть большой опыт работы с особыми детьми.