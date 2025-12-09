А давайте посмотрим на Петербург через призму любви! Ведь сама история этого города началась с любви — к Неве, к свету, к великой мечте. Мы будем говорить о дамах и кавалерах, балеринах, поэтах, аристократах и обычных людях. Увидим как известные достопримечательности, так и атмосферные, романтические уголки. Город раскроется перед вами как старинный альбом воспоминаний.

Описание экскурсии

Дворцовая площадь

Главная площадь Петербурга, которую украшают не только архитектурные шедевры, но и романтические легенды Зимнего дворца.

Большая Морская улица

«Золотая миля» Петербурга, которая примечательна нарядными фасадами особняков. Около дома Салтыковой вы услышите захватывающий сюжет об аристократке, которую выиграли в карты.

Университетская набережная и сад Академии Художеств

Мы полюбуемся классическими постройками, обсудим удивительную колонну. А ещё я расскажу о перипетиях женитьбы барона Клодта — автора коней на Аничковом мосту.

Стрелка Васильевского острова

Спустимся по пандусам к Неве, откуда открывается дивный вид на город. Стоя здесь, так и хочется воскликнуть: «Люблю тебя, Петра творенье!»

Шереметевский дворец и сад

Жемчужина петербургской архитектуры и просто атмосферное место. Кажется, здесь где до сих пор живут духи прошлого или хотя бы герои сказки. И я расскажу об одной героине — петербургской Золушке.

Улица Зодчего Росси

Она построена по принципу золотого сечения. Думаю, вы догадываетесь, почему стёкла балетных классов затемнены и почему воспитанниц возили в закрытых каретах. Я раскрою вам некоторые подробности жизни в аристократических особняках.

Площадь Искусств

Вы оцените петербургскую классику, шедевры Карла Росси и Александра Брюллова, услышите о любви Анны Павловой и попробуете найти изображение балерины.

А также на нашем маршруте: Дворец Шуваловых-Нарышкиных, Семимостье, Мариинский дворец, Исаакиевский собор, Исаакиевская площадь и многое другое.

Вы узнаете:

исторические факты в контексте романтических любовных сюжетов

некоторые подробности личной жизни русских императоров, аристократов, поэтов и других замечательных личностей 18–20 веков

мистические случаи, связанные с египетскими сфинксами

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Chery Tiggo Pro или Mercedes-Benz Sprinter. На маршруте будет несколько остановок и прогулки по 5–15 минут