На экскурсии мы выйдем за рамки сухих образов из учебников. Обсудим, тяжело ли было считаться представителем дома Романовых.
Вы узнаете, с какими известными фамилиями породнилась династия и что скрывали дети от своих именитых родителей.
Поговорим о неравных браках и зове сердца, а также о деяниях Петра I, которые доставили Романовым немало проблем.
Вы узнаете, с какими известными фамилиями породнилась династия и что скрывали дети от своих именитых родителей.
Поговорим о неравных браках и зове сердца, а также о деяниях Петра I, которые доставили Романовым немало проблем.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
- Дворцовая площадь. Поговорим о петровской идее города, Елизавете Петровне — преемнице Петра I во всех его идеях — и фаворитах императрицы.
- Сад Зимнего дворца. Вспомним о пожаре и неравных браках.
- Дворцовая набережная, Эрмитажный комплекс и Эрмитажный театр. Обсудим Зимний дворец Петра Великого.
- Владимирский дворец. Расскажу про одного из сыновей Александра II.
- Ново-Михайловский дворец. Поделюсь семейной историей усмирителя Кавказа и несколькими тайнами его детей.
- Миллионная улица. Выясним секреты её известных жителей.
- Новый Эрмитаж. Вы узнаете о знаменитых атлантах и создании первого художественного музея страны.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Рада приветствовать вас! Меня зовут Ксения. На моих экскурсиях я расскажу, как строился Санкт-Петербург, почему это харАктерный город, как раскрывается его душа, чем он живёт и дышит. Я ни вЗадать вопрос
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