На этой прогулке мы узнаем удивительные истории человеческих отношений известных нам личностей, ведь Петербург — это не не только про мировые архитектурные шедевры, но ещё и про любовь.
Вы узнаете о верности и предательстве, чести и самопожертвовании, любовных треугольниках и трагических судьбах города.
Время начала: 11:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:30
Описание экскурсииПетербург — это про любовь На этой прогулке мы не будем говорить об архитектурных стилях и мировых шедеврах, чем, собственно, славится Санкт-Петербург. Наш разговор пойдет только любви! Ведь фасады нарядных особняков и самых обыкновенных доходных домов скрывают удивительные истории человеческих отношений. Любовные судьбы Вы узнаете о верности и предательстве, чести и самопожертвовании, любовных треугольниках и трагических судьбах. Вы услышите истории таких известных имён как Анна Павлова, Сергей Есенин, Иосиф Бродский. Мы поговорим о поэтах, режиссёрах, императорах, писателях и, конечно, об их музах и возлюбленных. Важная информация:
- Эта прогулка рассчитана на взрослую аудиторию.
- Одевайтесь по сезону и захватите зонт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Искусств
- Спас на Крови
- Летний сад
- Соляной переулок
- Улицы и проходные дворы Литейной части
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник А.С. Пушкину на площади Искусств
Завершение: Литейный проспект д. 24
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 11:00 или в 15:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
29 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Евгения! Хочется больше таких экскурсий, где открывают необычные темы о любви, дружбе великих и известных людей, которые не написаны в обычных учебниках. Интересны тайны и загадки прошлой и настоящей жизни людей, улиц, домов и районов нашего любимого города на Неве! Ждём следующих встреч! 💕
И
Ирина
16 авг 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Спасибо Евгении нашему гиду! Успехов!
А
Алексей
25 мар 2025
В восторге от экскурсии. Каждая история зацепила и тронула, как сказала жена) захотелось даже ещё больше узнать о героях. Спасибо Евгении за содержательный рассказ и приятную речь. Забронировали ещё одну
