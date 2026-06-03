На выставке «Екатерина I» и в парадных покоях Эрмитажа поговорим о браках по любви и расчёту, тайных венчаниях, верности и драматических расставаниях.
Через личные истории монархов, дворцовые интерьеры и редкие экспонаты увидим, какой была жизнь императорского двора за пределами официальных портретов.
Через личные истории монархов, дворцовые интерьеры и редкие экспонаты увидим, какой была жизнь императорского двора за пределами официальных портретов.
Описание билета
- Рассмотрим роскошную коронационную карету и узнаем историю её создания.
- Полюбуемся великолепными парадными костюмами Петра I и его домашними нарядами и выясним, был ли он модником.
- Узнаем, какой свадебный подарок Пётр изготовил для Екатерины своими руками и что он обозначал.
- Рассмотрим брабантские кружева, туфельки и дамские аксессуары и поговорим о невероятных подарках европейских монархов.
- Совершим прогулку по великолепным интерьерам Зимнего дворца и увидим знаменитую Малахитовую гостиную, где одевали невест.
- Посетим «квартиру» Николая II и Александры и поговорим об их романе, полном нежности и заботы.
- Рассмотрим спальню и будуар Марии Александровны, поражающие своей роскошью, и узнаем о её непростой семейной жизни с Александром II.
Темы
- Поговорим о невероятной истории знакомства и любви Петра I и Марты Скавронской.
- Узнаем, о чём писали друг другу Пётр и Екатерина и какими были их семейные отношения.
- Выясним, какой император поселил возлюбленную в Зимнем дворце, а спустя 40 дней после смерти законной жены тайно обвенчался с ней.
- Поговорим о романе Александры и Николая II — истории любви, не угасшей до самой смерти.
- Разберёмся, чем может пожертвовать женщина, чтобы помочь любимому мужчине.
- Выясним, какими достоинствами должна обладать настоящая подруга государя.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет в Эрмитаж на каждого участника.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 1089 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе — Петербурге. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а
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