Мы погуляем по грандиозной Исаакиевской площади, проедем пару остановок на общественном транспорте и окажемся на Биржевой площади. Побываем и у главной новогодней локации Петербурга, которую вы при желании посетите самостоятельно. Полюбуемся сиянием огней и, конечно, обсудим самые интересные праздничные темы!

Описание экскурсии

Вы увидите места с истинно петербургской новогодней атмосферой — как очень популярные, так и те, где совсем немного людей.

Побываем там, где должен был быть центр города по замыслу его основателя – и я расскажу, центром чего в итоге стало это место.

Я поделюсь адресами локаций, которые можно посетить после прогулки и расскажу, где продаются самые красивые новогодние игрушки.

А ещё

Я раскрою вам секрет грандиозных размеров самого широкого моста в городе

Поговорим о том, как отмечали зимние праздники в Петербурге на протяжении веков

Обсудим историю строительства одного из самых больших соборов мира

Вы узнаете, почему главный символ Нового года можно было купить в кондитерской

И не только!

Организационные детали