Магия новогодних огней Петербурга

Увидеть самые красивые локации и погрузиться в историю праздничных традиций
Мы погуляем по грандиозной Исаакиевской площади, проедем пару остановок на общественном транспорте и окажемся на Биржевой площади. Побываем и у главной новогодней локации Петербурга, которую вы при желании посетите самостоятельно. Полюбуемся сиянием огней и, конечно, обсудим самые интересные праздничные темы!
Описание экскурсии

Вы увидите места с истинно петербургской новогодней атмосферой — как очень популярные, так и те, где совсем немного людей.

Побываем там, где должен был быть центр города по замыслу его основателя – и я расскажу, центром чего в итоге стало это место.

Я поделюсь адресами локаций, которые можно посетить после прогулки и расскажу, где продаются самые красивые новогодние игрушки.

А ещё

  • Я раскрою вам секрет грандиозных размеров самого широкого моста в городе
  • Поговорим о том, как отмечали зимние праздники в Петербурге на протяжении веков
  • Обсудим историю строительства одного из самых больших соборов мира
  • Вы узнаете, почему главный символ Нового года можно было купить в кондитерской

И не только!

Организационные детали

  • Часть пути мы проедем на общественном транспорте (чтобы не сильно устать и не замёрзнуть). Проезд оплачивается дополнительно: 80 ₽ при оплате банковской картой, 60 ₽ при оплате «Подорожником»
  • Экскурсия может длиться чуть дольше двух часов
  • В середине прогулки мы зайдём в кафе — заказ напитка оплачивается вами самостоятельно

ежедневно в 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Исаакиевской площадью
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 418 туристов
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации —
читать дальше

вот что ожидает вас на моих экскурсиях. Вместе мы обойдём город со всех сторон и откроем для себя его многоликость. Если вам нужен хороший проводник, человек, который «бережно возьмёт вас за руку», проведёт по городу и как фокусник будет доставать из шляпы интересные истории, то вам ко мне.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

