Мы погуляем по грандиозной Исаакиевской площади, проедем пару остановок на общественном транспорте и окажемся на Биржевой площади. Побываем и у главной новогодней локации Петербурга, которую вы при желании посетите самостоятельно. Полюбуемся сиянием огней и, конечно, обсудим самые интересные праздничные темы!
Описание экскурсии
Вы увидите места с истинно петербургской новогодней атмосферой — как очень популярные, так и те, где совсем немного людей.
Побываем там, где должен был быть центр города по замыслу его основателя – и я расскажу, центром чего в итоге стало это место.
Я поделюсь адресами локаций, которые можно посетить после прогулки и расскажу, где продаются самые красивые новогодние игрушки.
А ещё
- Я раскрою вам секрет грандиозных размеров самого широкого моста в городе
- Поговорим о том, как отмечали зимние праздники в Петербурге на протяжении веков
- Обсудим историю строительства одного из самых больших соборов мира
- Вы узнаете, почему главный символ Нового года можно было купить в кондитерской
И не только!
Организационные детали
- Часть пути мы проедем на общественном транспорте (чтобы не сильно устать и не замёрзнуть). Проезд оплачивается дополнительно: 80 ₽ при оплате банковской картой, 60 ₽ при оплате «Подорожником»
- Экскурсия может длиться чуть дольше двух часов
- В середине прогулки мы зайдём в кафе — заказ напитка оплачивается вами самостоятельно
ежедневно в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Исаакиевской площадью
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 418 туристов
Неустанно поглощая литературу о Петербурге, я очень люблю делиться своими знаниями с каждым, кто пожелает присоединиться ко мне на прогулках сквозь века. Простота изложения, позитивный настрой и море увлекательной информации —
