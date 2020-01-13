7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Проспекты и площади праздничного Петербурга

Маршрут нашего путешествия охватит главные новогодние декорации Северной столицы ⭐️. Вы увидите наряженные елки, сверкающие огнями набережные и украшенные архитектурные доминанты города: Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Троицкую, Дворцовую и Исаакиевскую площади. В самых эффектных местах парадного Петербурга предусмотрены небольшие прогулки с фото-стопами: вы сделаете красивые 🤩 панорамные фото на Стрелке, загадаете желания у Атлантов возле Зимнего дворца, а в Казанском соборе рассмотрите вертеп и ощутите светлый дух Рождества.

Новый год и Рождество: приметы, традиции и забавы!

Сколько лампочек в гирлянде главной петербургской елки, как готовят настоящий оливье, какие новогодние приметы бытовали в 18 веке — обо всем этом мы поговорим на экскурсии! Вы узнаете, как праздновали Рождество при Петре I и как его празднуют нынешние петербуржцы. Услышите о традициях царской семьи и рождественских подарках в доме Романовых, праздничных застольях и новогодних забавах царской эпохи — например, о катаниях по Неве на коньках. А в конце экскурсии 🧭 всех участников ждет веселый розыгрыш.

Организационные детали