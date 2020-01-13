7 отзывов оставили туристы

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Огни новогоднего Петербурга и подарки!

Рассмотреть дворцы и проспекты в праздничном убранстве и узнать о зимних традициях царской России

4.6
7 отзывов
Филипп
Филипп – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Приглашаем вас прокатиться на автобусе 🚌 по новогоднему Петербургу, окутанному гирляндами, чудесами и старинными легендами! Вы увидите украшенные к празднику Невский проспект, Дворцовую площадь и Стрелку Васильевского острова, прикоснетесь к старинным новогодним традициям, загадаете желание у красавицы-елки и поучаствуете в розыгрыше.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 120 ₽ за человека

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Огни новогоднего Петербурга и подарки!
Огни новогоднего Петербурга и подарки!

Что вас ожидает

Проспекты и площади праздничного Петербурга
Маршрут нашего путешествия охватит главные новогодние декорации Северной столицы ⭐️. Вы увидите наряженные елки, сверкающие огнями набережные и украшенные архитектурные доминанты города: Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Троицкую, Дворцовую и Исаакиевскую площади. В самых эффектных местах парадного Петербурга предусмотрены небольшие прогулки с фото-стопами: вы сделаете красивые 🤩 панорамные фото на Стрелке, загадаете желания у Атлантов возле Зимнего дворца, а в Казанском соборе рассмотрите вертеп и ощутите светлый дух Рождества.

Новый год и Рождество: приметы, традиции и забавы!
Сколько лампочек в гирлянде главной петербургской елки, как готовят настоящий оливье, какие новогодние приметы бытовали в 18 веке — обо всем этом мы поговорим на экскурсии! Вы узнаете, как праздновали Рождество при Петре I и как его празднуют нынешние петербуржцы. Услышите о традициях царской семьи и рождественских подарках в доме Романовых, праздничных застольях и новогодних забавах царской эпохи — например, о катаниях по Неве на коньках. А в конце экскурсии 🧭 всех участников ждет веселый розыгрыш.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортабельном автобусе
  • Указанные остановки могут быть изменены из-за дорожной ситуации
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 — метро Невский проспект
Огни новогоднего Петербурга и подарки!
Огни новогоднего Петербурга и подарки!
Огни новогоднего Петербурга и подарки!
Огни новогоднего Петербурга и подарки!
Огни новогоднего Петербурга и подарки!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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7 отзывов оставили туристы

13 января 2020
Все очень понравилось, Питер - очень красивый город! Обязательно еще раз приедем!
10 января 2020
Большое спасибо за экскурсию Анне! Узнала много нового о новом годе! :))
7 января 2020
Спасибо большое гиду Анне, все было очень интересно, местами с юмором, местами с историей, было нескучно и познавательно.
7 января 2020
Все супер, спасибо большое, очень понравилась экскурсия. Отличный гид, много интересного узнали. Выиграл палку для селфи!;)
5 января 2020
Ставлю 3 только из-за того, что при выходе из автобуса рядом с Эрмитажа экскурсовод Анна не дождалась всех выходящих, и половина группы осталась сама по себе. Минут через 10-15 удалось дозвониться до Анны. Потеряно и время и желание на дальнейший осмотр достопримечательностей.
5 января 2020
Из 3 часов экскурсия была 1. 5 часа. Остальное время мы гуляли сами по себе или сидели в автобусе, при этом ничего познавательного в это время не узнали. Печаль
5 января 2020
Хорошая содержательная экскурсия, гид Анна профессионально и интересно рассказывала и отвечала на все вопросы. В завершении экскурсии выиграли приятный бонус - селфи палку. Негативных впечатлений нет. Понравилось и то, что всё - от заказа, до выполнения было организовано четко, вововремя поступила информация о месте времени автобусе и т. д. Спасибо всей вашей команде.

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