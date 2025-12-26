Павловск — семейное гнездо Екатерина II подарила его своему сыну Павлу Петровичу в благодарность за рождение наследника престола. Затем Павел I передарил его своей жене Марии Федоровне, которая всю жизнь обустраивала Павловск по своему вкусу. Она сажала в парке редкие растения, разводила коров и ставила монументы в память о родных. Особенно хорош Павловск осенью. Архитектор и театральный художник Пьетро Гонзаго создавал произведение искусства, пользуясь вместо кисти топором и заступом, а вместо красок — деревьями и кустами. Холстом ему были луга и рощи, а красками — все оттенки листвы, которые он умело сочетал между собой. Мы прогуляемся по Павловскому парку и увидим:

• Павловский дворец • Храм Дружбы • Колоннаду Аполлона • Вольер • Холодную баню • Круглый зал • Розовый павильон • Пиль-башню • Памятник родителям • Мавзолей супругу-благодетелю Важная информация:

Возьмите с собой паспорта граждан РФ или РБ и документы, подтверждающие льготы участника СВО.