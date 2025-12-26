Мои заказы

Махнем, пожалуй, в Павловск: экскурсия по Павловскому парку

Махнем, пожалуй, в Павловск
Приглашаю вас на прогулку по Павловскому парку с осмотром павильонов. У каждого парка есть особая идея, которую творцы заложили в его создание. Павловский парк — не исключение.

Я раскрою вам эту идею и расскажу много интересных историй! После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Павловский дворец.
Описание экскурсии

Павловск — семейное гнездо Екатерина II подарила его своему сыну Павлу Петровичу в благодарность за рождение наследника престола. Затем Павел I передарил его своей жене Марии Федоровне, которая всю жизнь обустраивала Павловск по своему вкусу. Она сажала в парке редкие растения, разводила коров и ставила монументы в память о родных. Особенно хорош Павловск осенью. Архитектор и театральный художник Пьетро Гонзаго создавал произведение искусства, пользуясь вместо кисти топором и заступом, а вместо красок — деревьями и кустами. Холстом ему были луга и рощи, а красками — все оттенки листвы, которые он умело сочетал между собой. Мы прогуляемся по Павловскому парку и увидим:

• Павловский дворец • Храм Дружбы • Колоннаду Аполлона • Вольер • Холодную баню • Круглый зал • Розовый павильон • Пиль-башню • Памятник родителям • Мавзолей супругу-благодетелю Важная информация:

Возьмите с собой паспорта граждан РФ или РБ и документы, подтверждающие льготы участника СВО.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Сбор на проведение экскурсии
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Входные билеты в парк и дворец
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Павловск, Садовая ул., дом 20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорта граждан РФ или РБ и документы
  • Подтверждающие льготы участника СВО
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

