Приглашаю вас на прогулку по Павловскому парку с осмотром павильонов. У каждого парка есть особая идея, которую творцы заложили в его создание. Павловский парк — не исключение.
Я раскрою вам эту идею и расскажу много интересных историй! После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Павловский дворец.
Я раскрою вам эту идею и расскажу много интересных историй! После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Павловский дворец.
Описание экскурсии
Павловск — семейное гнездо Екатерина II подарила его своему сыну Павлу Петровичу в благодарность за рождение наследника престола. Затем Павел I передарил его своей жене Марии Федоровне, которая всю жизнь обустраивала Павловск по своему вкусу. Она сажала в парке редкие растения, разводила коров и ставила монументы в память о родных. Особенно хорош Павловск осенью. Архитектор и театральный художник Пьетро Гонзаго создавал произведение искусства, пользуясь вместо кисти топором и заступом, а вместо красок — деревьями и кустами. Холстом ему были луга и рощи, а красками — все оттенки листвы, которые он умело сочетал между собой. Мы прогуляемся по Павловскому парку и увидим:
• Павловский дворец • Храм Дружбы • Колоннаду Аполлона • Вольер • Холодную баню • Круглый зал • Розовый павильон • Пиль-башню • Памятник родителям • Мавзолей супругу-благодетелю Важная информация:
Возьмите с собой паспорта граждан РФ или РБ и документы, подтверждающие льготы участника СВО.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Павловский дворец
- Храм Дружбы
- Колоннада Аполлона
- Вольер
- Холодная баня
- Круглый зал
- Розовый павильон
- Молочня
- Пиль-башня
- Памятник родителям
- Мавзолей супругу-благодетелю
Что включено
- Услуги гида
- Сбор на проведение экскурсии
Что не входит в цену
- Трансфер
- Входные билеты в парк и дворец
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Павловск, Садовая ул., дом 20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорта граждан РФ или РБ и документы
- Подтверждающие льготы участника СВО
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Групповая
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец и парк)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
2295 ₽
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия по Павловскому парку «Обитель муз»
Павловский парк - идеальное место для семейного отдыха. Узнайте больше о его истории, выполните задания и получите призы, наслаждаясь природой
Начало: У входа в Павловский парк
Завтра в 11:30
30 дек в 12:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
14 янв в 10:30
21 янв в 10:30
4750 ₽ за человека