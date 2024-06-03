Экскурсии в Павловский дворец в Санкт-Петербурге

Найдено 17 экскурсий в категории «Павловский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
517 отзывов
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Идиллический Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700 за всё до 2 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
307 отзывов
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:00
9 июня в 11:45
от 2 700 за человека
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Начало: Заберем на минивене откуда нужно
Расписание: Ежедневно, в удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» (билеты включены)
Посетить Павловский дворец и парк, которые хранят дух тихой семейной жизни императоров
Начало: У метро Площадь Восстания
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 300 за человека
Павловск. Тишина и волшебство
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Павловск. Тишина и волшебство
Начало: У отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 11 250 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Павловск - семейное гнездо Павла I
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Павловск - семейное гнездо Павла I
Роскошный дворец, пейзажный парк и кулуары императорской семьи
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 000 за всё до 6 чел.
Павловский дворец - любимая усадьба императора
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
26 отзывов
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»
Начало: у станции метро «Гостиный двор»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
2 500 за человека
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
21 отзыв
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
12 июня в 10:30
2 800 за человека
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Отправиться в один из самых гармоничных дворцово-парковых ансамблей в пригородах Северной столицы
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
13 700 за всё до 7 чел.
Романтика Павловска
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтика Павловска
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 11 000 за всё до 3 чел.
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Увидеть античную сказку на русской земле
Начало: От удобного вам места
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Павловск: Павловский дворец и парк
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Павловск: Павловский дворец и парк
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Павловский дворец»

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  1. По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
  2. Из Петербурга в Царское Село и Павловск
  3. Идиллический Павловск
  4. Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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