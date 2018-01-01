16 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.

4.8
16 отзывов
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Большой Павловский дворец – бывшая летняя резиденция императора Павла I, третий по величине дворцово-парковый ансамбль в предместьях Санкт-Петербурга.

В рамках экскурсии 🧭 вы познакомитесь с внутренним убранством дворца, увидите мебель и оригинальные предметы интерьера XVIII-XX веков, прогуляетесь 👣 по пейзажному парку и узнаете интересные факты о гостивших здесь исторических личностях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
Санкт-Петербург, как дорогой бриллиант, имеет достойное обрамление из великолепных пригородов, один из которых это музей-заповедник Павловск. Павловский дворец и парк 🌳 знамениты, роскошны и любимы миллионами туристов..
Павловск - небольшой красивый городок в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Он расположен в 30 км от северной столицы ⭐️, бывшая летняя резиденция императора Павла I и его семьи, напоминает богатую и нарядную итальянскую виллу. Интерьеры залов поражают своей роскошью и великолепной отделкой.
Город Павловск возник на месте бывших охотничьих угодий Екатерины Второй, которые она подарила своему сыну, будущему императору Павлу Первому, по случаю рождения ее внука – будущего императора Александра Первого. Столь щедрый и неожиданный подарок особенно пришелся по сердцу супруге Павла Петровича – Марии Федоровне, вложившей в это имение часть своей души.
Молодая чета путешествовала по Европе. Посещая мастерские известных мастеров, они приобретали и заказывали картины, мебель, бронзовые изделия, шелковые ткани, фарфоровые сервизы, привезли большое количество античной скульптуры из Италии, а также получили подарки от королевских дворов Европы. Так была сформирована богатейшая коллекция летней резиденции.
Мы пройдем по залам Павловского дворца: Тронному, Итальянскому, Греческому залу; увидим Египетский вестибюль, Кавалерский зал, созданный для приема рыцарей Мальтийского ордена, Белую столовую, Танцевальную комнату, Дворцовую церковь ⛪, Картинную галерею, Малиновый кабинет, библиотеку Марии Федоровны, спальни и будуары. Также посетим Ковровый кабинет, в котором особое центральное место занимает подарок французского короля - Людовика XVI Павлу Петровичу - гобелен "Дамы служат Дон-Кихоту". Вы полюбуетесь античной скульптурой Древнего Рима и увидите известные картины Рубенса "Оплакивание Христа"и Карла Ван Лоо "Амур, стреляющий из лука".
Интерьеры самих залов ( их около 30) поражают своей роскошью и великолепной отделкой.
После знакомства с дворцом мы отправимся гулять 👣 по парку Потому что как ни прекрасен Павловский дворец и как ни драгоценны его сокровища, ему не сравниться с Павловским парком. Действительно, Павловский парк уже давно пользуется славой лучшего пейзажного парка в Европе. Поэтичный и бесконечно разнообразный, он, по словам французского писателя начала XIX века Сен-Мора, отвечает "всем вкусам и всем настроениям души".
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт ( легковая машина)
Что не входит
  • Билеты во дворец:
  • взрослые - 500 руб.
  • пенсионеры - 200 руб.
  • Билеты в парк: 150/100 руб.
  • учащиеся (7-18 лет) - 200 руб.
  • Павловский парк - стоимость билетов в 2018 г.
  • В зимний период вход платный только по выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00. В остальное время вход в парк бесплатный
  • взрослые – 100 рублей
  • учащиеся (7-18 лет) и пенсионеры – 50 рублей
  • дети до 7 лет – бесплатно
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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16 отзывов оставили туристы

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