16 отзывов оставили туристы

Санкт-Петербург, как дорогой бриллиант, имеет достойное обрамление из великолепных пригородов, один из которых это музей-заповедник Павловск. Павловский дворец и парк 🌳 знамениты, роскошны и любимы миллионами туристов..

Павловск - небольшой красивый городок в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Он расположен в 30 км от северной столицы ⭐️, бывшая летняя резиденция императора Павла I и его семьи, напоминает богатую и нарядную итальянскую виллу. Интерьеры залов поражают своей роскошью и великолепной отделкой.

Город Павловск возник на месте бывших охотничьих угодий Екатерины Второй, которые она подарила своему сыну, будущему императору Павлу Первому, по случаю рождения ее внука – будущего императора Александра Первого. Столь щедрый и неожиданный подарок особенно пришелся по сердцу супруге Павла Петровича – Марии Федоровне, вложившей в это имение часть своей души.

Молодая чета путешествовала по Европе. Посещая мастерские известных мастеров, они приобретали и заказывали картины, мебель, бронзовые изделия, шелковые ткани, фарфоровые сервизы, привезли большое количество античной скульптуры из Италии, а также получили подарки от королевских дворов Европы. Так была сформирована богатейшая коллекция летней резиденции.

Мы пройдем по залам Павловского дворца: Тронному, Итальянскому, Греческому залу; увидим Египетский вестибюль, Кавалерский зал, созданный для приема рыцарей Мальтийского ордена, Белую столовую, Танцевальную комнату, Дворцовую церковь ⛪, Картинную галерею, Малиновый кабинет, библиотеку Марии Федоровны, спальни и будуары. Также посетим Ковровый кабинет, в котором особое центральное место занимает подарок французского короля - Людовика XVI Павлу Петровичу - гобелен "Дамы служат Дон-Кихоту". Вы полюбуетесь античной скульптурой Древнего Рима и увидите известные картины Рубенса "Оплакивание Христа"и Карла Ван Лоо "Амур, стреляющий из лука".

Интерьеры самих залов ( их около 30) поражают своей роскошью и великолепной отделкой.

После знакомства с дворцом мы отправимся гулять 👣 по парку Потому что как ни прекрасен Павловский дворец и как ни драгоценны его сокровища, ему не сравниться с Павловским парком. Действительно, Павловский парк уже давно пользуется славой лучшего пейзажного парка в Европе. Поэтичный и бесконечно разнообразный, он, по словам французского писателя начала XIX века Сен-Мора, отвечает "всем вкусам и всем настроениям души".