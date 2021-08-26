Что вас ожидает

Прогулка для детей и экскурсия для родителей

2 недели, 3, 5 лет и старше — в нашей группе встречаются ребята самых разных возрастов. Одни — отдыхают, общаются друг с другом, играют, изучают мир вокруг; другие — спят в колясках (мы адаптировали под этот транспорт наши маршруты). Все родители и дети старше 7 лет получают радио-гид: даже если вам понадобится отлучиться с ребёнком, вы не пропустите важные детали из экскурсии. Также с вами будет организатор, — он поможет, если возникнут сложности. А фотограф проведёт репортажную съёмку на фоне декораций города.

Петербург с новой стороны

Наш харизматичный гид раскроет взрослым гостям историю того или иного района, укажет на архитектурные особенности домов. С юмором, с любопытными деталями расскажет, кто здесь жил, и поделится смешными или трогательными фактами.

Каждый раз у нас новый маршрут — выбирайте удобную дату и отправляйтесь с нами раскрывать грани Петербурга.

Расписание маршрутов:

02.10 суббота — Семейный Мамаход вокруг Таврического сада

07.10 четверг — Мамаход по уютной Коломне

13.10 среда — Мамаход по следам героев Достоевского

16.10 суббота — Мамаход по Каменному острову

21.10 четверг — Мамаход в Петропавловский собор

27.10 среда — Мамаход вокруг Никольского собора

30.10 суббота — Мамаход к Новой Голландии

Организационные детали