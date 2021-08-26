Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+

Совместить прогулку с малышом и познавательную экскурсию по городу

5
2 отзыва
Наш проект не даст заскучать в декрете! В компании родителей с колясками и детьми постарше вы исследуете разные грани Петербурга.

Пока дети общаются и играют, вы услышите рассказ об истории и архитектуре города, его жителях.

Для удобства мы выдадим вам радиогид, а наш фотограф сделает репортажные снимки на память об этом приключении.
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+
Мамаход по Петербургу: экскурсии для взрослых с детьми 0+

Что вас ожидает

Прогулка для детей и экскурсия для родителей

2 недели, 3, 5 лет и старше — в нашей группе встречаются ребята самых разных возрастов. Одни — отдыхают, общаются друг с другом, играют, изучают мир вокруг; другие — спят в колясках (мы адаптировали под этот транспорт наши маршруты). Все родители и дети старше 7 лет получают радио-гид: даже если вам понадобится отлучиться с ребёнком, вы не пропустите важные детали из экскурсии. Также с вами будет организатор, — он поможет, если возникнут сложности. А фотограф проведёт репортажную съёмку на фоне декораций города.

Петербург с новой стороны

Наш харизматичный гид раскроет взрослым гостям историю того или иного района, укажет на архитектурные особенности домов. С юмором, с любопытными деталями расскажет, кто здесь жил, и поделится смешными или трогательными фактами.
Каждый раз у нас новый маршрут — выбирайте удобную дату и отправляйтесь с нами раскрывать грани Петербурга.

Расписание маршрутов:

02.10 суббота — Семейный Мамаход вокруг Таврического сада
07.10 четверг — Мамаход по уютной Коломне
13.10 среда — Мамаход по следам героев Достоевского
16.10 суббота — Мамаход по Каменному острову
21.10 четверг — Мамаход в Петропавловский собор
27.10 среда — Мамаход вокруг Никольского собора
30.10 суббота — Мамаход к Новой Голландии

Организационные детали

  • На экскурсии с вами будут лицензированный гид, фотограф и организатор-помощник
  • Взрослым и детям старше 7 лет выдаются радио-гиды; если ваш ребёнок младше 7 лет захочет послушать экскурсию, вы сможете на месте заказать для него радио-гид
  • Во время прогулки ведётся репортажная съемка всех участников. В течение 2-х недель после экскурсии вы получите ссылку на снимки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
меняется в зависимости от выбранной даты
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии и туры для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии мы приглашаем топовых гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям — так как они встречают много друзей и им можно вести себя на экскурсии непринужденно. Тайминг экскурсии и маршрут удобен для прохождения с коляской, самокатом. С нами всегда фотограф, а также радио-оборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 настоящих отзыва от туристов

О
26 авг 2021
Все очень понравилось. И гид, и маршрут, и атмосфера и организация. И мамы с детьми) спасибо большое! Обязательно приму участие в следующих мамоходах, когда буду в Питере.
А
3 авг 2021
Была с детками на экскурсии 28.07 всё прошло отлично. Организация и работа гида была на 5.
И с детками погуляла и узнала для себя много нового в отличной компании.
Спасибо!

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