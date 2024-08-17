Н Нэнси Евгений, спасибо вам за экскурсию! Я была уже третий раз и каждый раз узнаю что-то новое, видно что, вы постоянно работаете над материалом и углубляете его. Вообще тема серебряного очень глубокая и далеко не раскрыта, поэтому 2 исследования, объединяющие несколько культурных пластов той эпохи, на мой взгляд будут ещё очень востребованы. Жду новых интересных маршрутов!

E Elena Спасибо большое за экскурсию, впечатления, эмоции! Было очень увлекательно и потрясающе! Рекомендую Всем!

A Anastasiia Евгений, спасибо большое за экскурсию! У меня историческое образование (забытое, но любимое) и поэтому в двойне было приятно вспомнить давно ушедшие из воспоминаний события и личностей. Мне понравилось как организована экскурсия: визуальное сопровождение, переходы от здания к зданию, что можно было задавать вопросы и вы всегда делились знаниями. Плюс, это загадочная и захватывающая тема. Обязательно приду на другие экскурсии

П Павел В эти выходные нам наконец-то удалось побывать на экскурсиях у Евгения! Было невероятно интересно! Обязательно вернёмся и привезём друзей! Спасибо!