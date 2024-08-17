На экскурсии мы будем двигаться в хронологическом порядке — от 1900 до 1937 года.
Вы узнаете причину расцвета тайных обществ при императоре Николае II, чем отличаются масоны от мартинистов и розенкрейцеров, их идеи, и для чего им Таро. На планшете вы увидите старые виды Петрограда, портреты героев и их творчество.
Вы узнаете причину расцвета тайных обществ при императоре Николае II, чем отличаются масоны от мартинистов и розенкрейцеров, их идеи, и для чего им Таро. На планшете вы увидите старые виды Петрограда, портреты героев и их творчество.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
На экскурсии мы будем двигаться в хронологическом порядке — от 1900 до 1937 года. Вы узнаете:
- чем отличаются Масоны от Мартинистов и Розенкрейцеров, их идеи и для чего им Таро;
- причину расцвета тайных обществ при императоре Николае II;
- о том, какой «Орден» влиял на царскую семью;
- где проходили ритуалы и гипнотические сеансы;
- где находилась библиотека "Ордена";
- где жили ключевые участники этих тайных орденов и каково их влияние на культуру.
В любой день и любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Где открылся первый
- Институт Мозга «и первый» Театр Станиславского
- Дом архитектора В.А. Косякова (дом с ангелами)
- Дом «Магистра Ложи Астрея»
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Марата, 24А, музей Арктики и Антарктики
Завершение: 5-я Советская ул., 3/13
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нэнси
17 авг 2024
Евгений, спасибо вам за экскурсию! Я была уже третий раз и каждый раз узнаю что-то новое, видно что, вы постоянно работаете над материалом и углубляете его. Вообще тема серебряного очень глубокая и далеко не раскрыта, поэтому 2 исследования, объединяющие несколько культурных пластов той эпохи, на мой взгляд будут ещё очень востребованы. Жду новых интересных маршрутов!
E
Elena
17 авг 2024
Спасибо большое за экскурсию, впечатления, эмоции! Было очень увлекательно и потрясающе! Рекомендую Всем!
A
Anastasiia
17 июн 2024
Евгений, спасибо большое за экскурсию! У меня историческое образование (забытое, но любимое) и поэтому в двойне было приятно вспомнить давно ушедшие из воспоминаний события и личностей. Мне понравилось как организована экскурсия: визуальное сопровождение, переходы от здания к зданию, что можно было задавать вопросы и вы всегда делились знаниями. Плюс, это загадочная и захватывающая тема. Обязательно приду на другие экскурсии
П
Павел
17 июн 2024
В эти выходные нам наконец-то удалось побывать на экскурсиях у Евгения! Было невероятно интересно! Обязательно вернёмся и привезём друзей! Спасибо!
N
Natal
17 июн 2024
Благодарю, маэстро, за новые впечатления! Захватывающе провели 20-69 полёт сквозь время и пространство)! Действительно после снились новые сны)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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