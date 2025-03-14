Раньше этот загадочный код на улицах Северной столицы был доступен лишь посвящённым — членам ложи.
На увлекательной прогулке по центру вы отыщете множество масонских артефактов в архитектуре и самой геометрии улиц. Узнаете о философии вольных каменщиков, прочитаете на стенах зданий их послания. И поймёте, как тайные ложи формировали культурный и политический ландшафт Петербурга.
На увлекательной прогулке по центру вы отыщете множество масонских артефактов в архитектуре и самой геометрии улиц. Узнаете о философии вольных каменщиков, прочитаете на стенах зданий их послания. И поймёте, как тайные ложи формировали культурный и политический ландшафт Петербурга.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
В поисках масонских символов мы побываем на Марсовом поле, Дворцовой площади, пройдём по Невскому и Малой Садовой и заглянем в Александровский сад. Найдём послания членов ложи в архитектуре самых известных зданий: Казанского собора, Михайловского замка, храма Спаса на Крови, Конюшенной церкви, костёла Святой Екатерины и дома Зингера. Я расскажу, где искать и как правильно «читать» эти эмблемы.
Вы узнаете:
- Кто такие масоны и зачем они образовали тайное общество
- Кто из известных людей входил в него
- Где проходили их секретные встречи и какие ритуалы на них совершались
- Почему они зашифровывали свои знаки в архитектуре. И как подлинные символы отличить от ложных
- Как масонство влияло на мир торговли и коммерции в Петербурге
- Что члены ордена сделали для просвещения и развития культуры
- При чем тут циркуль и линейка. И что означала «великая дельта»
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36825 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
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