Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Масоны Петербурга
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 🥰Романтическая
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Масоны Петербурга
Масоны Петербурга

Что вы увидите

  • Что мы увидим:
  • Собор иконы Казанской Божией Матери
  • Воронцовский дворец
  • Михайловский замок
  • Площадь Суворова
  • Домик Петра 1
  • Стрелка ВО
  • Дворец Меншикова
  • Андреевский Собор (7 линия ВО)
  • Академия Художеств
  • Адмиралтейство
  • Елагинский Дворец на Елагином острове
Масоны появились в Российском Царстве при Петре. Первая еще протомасонская организация называлась Навигацкая школа, которая переместилась из Сухаревой башни в Москве в Адмиралтейство Петербурга.
Расцвет масонских дел обычно связывают с Екатериной Алексеевной. Да, это так, но только до Французской Революции. Потом все изменилось. Гильотина в Париже очень ее испугала.
Что происходило при Павле ? Кого из масонов он вернул из ссылки, куда Екатерина отправила их подальше от греха? Отдельно здесь история 📖 Казанского Собора. Павел 1, Строганов А. С и архитектор Андрей Воронихин – все три славных масона, которые Собор и построили. Сам Кутузов, похороненный в Соборе носил масонский псевдоним «Зеленеющий Лавр».
Александр 1 – масон со своим «Негласным комитетом» ? А кто такой Сперанский ? Николай 1 заморозил любые свободные идеи. При Александре 2-м (Освободителе) масонство получило приток и воздуха и сил.
Преимущественно пешеходная экскурсия ⛳. Передвижение между точками маршрута осуществляется на нашем автомобиле/
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Площадь Искусств, д. 2
    Масоны Петербурга
    Масоны Петербурга
    Масоны Петербурга
    Масоны Петербурга
    Масоны Петербурга

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Максим Д.
    Максим Д.
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    Максим Д. проводит ещё 1 экскурсию

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