Масоны появились в Российском Царстве при Петре. Первая еще протомасонская организация называлась Навигацкая школа, которая переместилась из Сухаревой башни в Москве в Адмиралтейство Петербурга.

Расцвет масонских дел обычно связывают с Екатериной Алексеевной. Да, это так, но только до Французской Революции. Потом все изменилось. Гильотина в Париже очень ее испугала.

Что происходило при Павле ? Кого из масонов он вернул из ссылки, куда Екатерина отправила их подальше от греха? Отдельно здесь история 📖 Казанского Собора. Павел 1, Строганов А. С и архитектор Андрей Воронихин – все три славных масона, которые Собор и построили. Сам Кутузов, похороненный в Соборе носил масонский псевдоним «Зеленеющий Лавр».

Александр 1 – масон со своим «Негласным комитетом» ? А кто такой Сперанский ? Николай 1 заморозил любые свободные идеи. При Александре 2-м (Освободителе) масонство получило приток и воздуха и сил.

Преимущественно пешеходная экскурсия ⛳. Передвижение между точками маршрута осуществляется на нашем автомобиле/