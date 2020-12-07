Описание экскурсииМасоны появились в Российском Царстве при Петре. Первая еще протомасонская организация называлась Навигацкая школа, которая переместилась из Сухаревой башни в Москве в Адмиралтейство Петербурга. Расцвет масонских дел обычно связывают с Екатериной Алексеевной. Да, это так, но только до Французской Революции. Потом все изменилось. Гильотина в Париже очень ее испугала. Что происходило при Павле? Кого из масонов он вернул из ссылки, куда Екатерина отправила их подальше от греха? Отдельно здесь история Казанского Собора. Павел 1, Строганов А. С и архитектор Андрей Воронихин – все три славных масона, которые Собор и построили. Сам Кутузов, похороненный в Соборе носил масонский псевдоним «Зеленеющий Лавр». Александр 1 – масон со своим «Негласным комитетом»? А кто такой Сперанский? Николай 1 заморозил любые свободные идеи. При Александре 2-м (Освободителе) масонство получило приток и воздуха и сил. Преимущественно пешеходная экскурсия. Передвижение между точками маршрута осуществляется на нашем автомобиле.
ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что мы увидим:
- Собор иконы Казанской Божией Матери
- Воронцовский дворец
- Михайловский замок
- Площадь Суворова
- Домик Петра 1
- Стрелка ВО
- Дворец Меншикова
- Андреевский Собор (7 линия ВО)
- Академия Художеств
- Адмиралтейство
- Елагинский Дворец на Елагином острове
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Место начала и завершения?
Площадь Искусств, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Hochu vas poblagodarit za uvlekatel’nuyu segodnyashnyuyu progulku, rada ochen’ znakomstvu! Nadeyus esche poluchitsya vstretitsya!
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L
Hochu vas poblagodarit za uvlekatel’nuyu segodnyashnyuyu progulku, rada ochen’ znakomstvu! Nadeyus esche poluchitsya vstretitsya!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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