Индивидуальная экскурсия «Масонский Петербург» на минивене

Стараясь подражать модной в Петровские времена Европе

5
3 отзыва
Стараясь подражать модной в Петровские времена Европе, многие представители знати в Санкт-Петербурге интересовались масонством. Это тайное общество хранителей сакральных знаний.

Все что было с ним связано, было окутано завесой тайны и мистики, поэтому неизменно привлекало умы обывателей.

Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу «Масонский Петербург» поведает увлекательнейшие факты из жизни представителей общества и позволит посмотреть иначе на знаменитые исторические объекты.
Индивидуальная экскурсия «Масонский Петербург» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Масонский Петербург» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Масонский Петербург» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Масонский Петербург» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Масонский Петербург» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Масонский Петербург» на минивене

Что вас ожидает 🤩

  • Михайловский замок
  • Спасо-Конюшенная церковь
  • Мраморный дворец
  • Всадник Апокалипсиса
  • Марсово поле
  • Другие достопримечательности города, связанные с масонами!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Казанский собор

Культурная столица считалась колыбелью масонства в России. Наиболее ярким объектом, связанным с обществом, является Казанский собор. Возведение сооружения относится к началу 19 века. Символом «Всевидящего ока» украшены все портики сооружения. Масоны связывали глаз в треугольнике из лучей с присутствием Великого Архитектора Вселенной. О связи собора с масонами говорит и отношение к строительству графа Строгонова А. и архитектора Воронихина А., которые были членами тайного общества.

Михайловский замок

Пожалуй, самым таинственным и овеянным мифами объектом является Михайловский замок. Именно про него и пойдет речь в продолжение Авторской экскурсии по Санкт-Петербургу. Место строительства выбрано не случайно. По легенде, однажды дежурному явился Архангел Михаил. В честь святого и был назван замок. Идея закладки принадлежит императору Павлу l, который на протяжении 12 лет продумывал планировку помещений. К моменту начала стройки была целая папка с чертежами. Властитель тщательно спланировал потайные входы и выходы, скрытые комнаты, ниши и тоннели. Его связь с Масонами была известна всему окружению. Убийство Павла в стенах Михайловского замка вскоре после заселения только добавило мистики объекту.

Спасо-Конюшенная церковь

Первоначально это была деревянная постройка. По указу Анны Иоанновны был привезен Образ Спаса Нерукотворного, икона Знамение и Плащаница. Спустя девять лет храм был перестроен в камень. Именно сюда было доставлено тело императора Александра l. Строение связано с еще одной знаменитой личностью. Здесь отпевали А. С. Пушкина в 1837 году. Отношение поэта с орденом масонов началось с самого детства и продолжалось всю жизнь. Он был членом ложи в Кишиневе. Все его окружение, родные и близкие состояли в тайном обществе. Его становление как личности происходило под влиянием их идей. Поэтому Спасо-Конюшенная церковь является одним из пунктов Авторской экскурсии «Масонский Петербург».

Мраморный дворец

Одним из масонов был и фаворит императрицы Екатерины Великой Г. Орлов. В качестве прощального подарка своему возлюбленному властительница подарила дворец, возведенный напротив Петропавловской крепости. Проект будущего сооружения принадлежит самой императрице. Строительством руководил архитектор Ринальди. При отделке использовалось более тридцать видов мрамора. Однако фавориту так и не удалось пожить во дворце. Он скончался в то время, когда шли отделочные работы. По слухам, внутри множество тайных ходов и тайных комнат.

Всадник Апокалипсиса

Медный всадник многие коренные жители считали всадником апокалипсиса. По их мнению, он нес на город разрушения, затопления, блокады и голод. Но обратимся к его истокам. Стоит медное изваяние на Гром-камне, огромном булыжнике, отколовшемся от скалы во время удара молнии. Зимой камень перетащили на Сенатскую площадь, а на его месте образовался пруд. Петр l верхом на коне взгромоздился на постаменте, молчаливо взирая на Васильевский остров. Однако, во время наводнения, в котором погибли тысячи граждан он не пострадал и был омыт водами Невы.

Марсово поле

Авторская экскурсия по Питеру завершается на Марсовом поле. Мистика и колдовство связано еще с болотами, на которых построена площадь. После осушения на поляне проводились парады и массовые гуляния. Поэтому изначально называли Потешным полем. Затем здесь построили дворец для Екатерины l. Но старинные сказания о шабашах отпугнули суеверную императрицу. В 1805 году со стороны Невы был воздвигнут памятник Суворову А. В. в образе бога войны и наконец место получило свое нынешнее название – Марсово поле. Во время революций это было местом массовых захоронений. По легендам жителей здесь в темноте бродят тени и бесследно исчезают беспечные зеваки.
Увлекательное путешествие завершается. Но есть много интересных направлений и других историй. Комфортабельный автобус, приветливая и отзывчивая команда профессионалов ждет только Вас!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя
Что не входит
  • Билеты в парки/дворцы
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Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
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Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
26 сен 2022
Впервые побывали на такой экскурсии. Подросток был в восторге, родители не меньше были заинтересованы в теме данной экскурсии. Спасибо
М
21 сен 2022
Экскурсия прошла на высшем уровне, водитель приехал вовремя к отелю, экскурсия пролетела незаметно. Гид Елена - мастер своего дела. После экскурсии, нашу группу любезно вернули к отелю. Спасибо
А
6 сен 2022
Гид Елена,выше всяких похвал. Комфортный микроавтобус,Елена професиональный гид,все понравилось.

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