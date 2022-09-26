Казанский собор

Культурная столица считалась колыбелью масонства в России. Наиболее ярким объектом, связанным с обществом, является Казанский собор. Возведение сооружения относится к началу 19 века. Символом «Всевидящего ока» украшены все портики сооружения. Масоны связывали глаз в треугольнике из лучей с присутствием Великого Архитектора Вселенной. О связи собора с масонами говорит и отношение к строительству графа Строгонова А. и архитектора Воронихина А., которые были членами тайного общества.

Михайловский замок

Пожалуй, самым таинственным и овеянным мифами объектом является Михайловский замок. Именно про него и пойдет речь в продолжение Авторской экскурсии по Санкт-Петербургу. Место строительства выбрано не случайно. По легенде, однажды дежурному явился Архангел Михаил. В честь святого и был назван замок. Идея закладки принадлежит императору Павлу l, который на протяжении 12 лет продумывал планировку помещений. К моменту начала стройки была целая папка с чертежами. Властитель тщательно спланировал потайные входы и выходы, скрытые комнаты, ниши и тоннели. Его связь с Масонами была известна всему окружению. Убийство Павла в стенах Михайловского замка вскоре после заселения только добавило мистики объекту.

Спасо-Конюшенная церковь

Первоначально это была деревянная постройка. По указу Анны Иоанновны был привезен Образ Спаса Нерукотворного, икона Знамение и Плащаница. Спустя девять лет храм был перестроен в камень. Именно сюда было доставлено тело императора Александра l. Строение связано с еще одной знаменитой личностью. Здесь отпевали А. С. Пушкина в 1837 году. Отношение поэта с орденом масонов началось с самого детства и продолжалось всю жизнь. Он был членом ложи в Кишиневе. Все его окружение, родные и близкие состояли в тайном обществе. Его становление как личности происходило под влиянием их идей. Поэтому Спасо-Конюшенная церковь является одним из пунктов Авторской экскурсии «Масонский Петербург».

Мраморный дворец

Одним из масонов был и фаворит императрицы Екатерины Великой Г. Орлов. В качестве прощального подарка своему возлюбленному властительница подарила дворец, возведенный напротив Петропавловской крепости. Проект будущего сооружения принадлежит самой императрице. Строительством руководил архитектор Ринальди. При отделке использовалось более тридцать видов мрамора. Однако фавориту так и не удалось пожить во дворце. Он скончался в то время, когда шли отделочные работы. По слухам, внутри множество тайных ходов и тайных комнат.

Всадник Апокалипсиса

Медный всадник многие коренные жители считали всадником апокалипсиса. По их мнению, он нес на город разрушения, затопления, блокады и голод. Но обратимся к его истокам. Стоит медное изваяние на Гром-камне, огромном булыжнике, отколовшемся от скалы во время удара молнии. Зимой камень перетащили на Сенатскую площадь, а на его месте образовался пруд. Петр l верхом на коне взгромоздился на постаменте, молчаливо взирая на Васильевский остров. Однако, во время наводнения, в котором погибли тысячи граждан он не пострадал и был омыт водами Невы.

Марсово поле

Авторская экскурсия по Питеру завершается на Марсовом поле. Мистика и колдовство связано еще с болотами, на которых построена площадь. После осушения на поляне проводились парады и массовые гуляния. Поэтому изначально называли Потешным полем. Затем здесь построили дворец для Екатерины l. Но старинные сказания о шабашах отпугнули суеверную императрицу. В 1805 году со стороны Невы был воздвигнут памятник Суворову А. В. в образе бога войны и наконец место получило свое нынешнее название – Марсово поле. Во время революций это было местом массовых захоронений. По легендам жителей здесь в темноте бродят тени и бесследно исчезают беспечные зеваки.

Увлекательное путешествие завершается. Но есть много интересных направлений и других историй. Комфортабельный автобус, приветливая и отзывчивая команда профессионалов ждет только Вас!