Мастер-класс по живописи в таинственном подвале петербургского дома
Рисуем акварелью там, где великий композитор рисовал мелодиями
Проходите, пожалуйста, и будьте внимательны — вдохновение подстерегает вас на каждом шагу.
Вы окажетесь в атмосферном арт-пространстве, где чувствуется творческая энергия Петербурга — когда-то здесь жил и творил композитор Николай Римский-Корсаков. А сегодня будем творить мы — акварельные открытки или картину, полные цвета и эмоций.
Описание мастер-класса
Всё готово к вашему приходу — акварельные краски, кисти, бумага для открыток и вдохновляющие примеры.
Сначала — небольшой рассказ об истории дома и о том, как здесь жил и создавал шедевры Римский-Корсаков.
На фоне — музыка. Атмосферу Петербурга 19 века создадут произведения композитора — «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане».
Вы — в творческом процессе. Шаг за шагом создадите несколько акварельных открыток — можно выбрать городской пейзаж, абстракцию или придумать свой сюжет. Или целую картину — на ваш выбор.
А мы поддержим. Даже если вы впервые держите кисть, мы подскажем простые приёмы — и у вас точно всё получится.
Красивый финал — открытки или картину вы подпишете и заберёте домой.
Кому будет интересно
Взрослым и детям от 10 лет — даже без художественного опыта.
Организационные детали
Все материалы включены в стоимость
Дополнительные расходы — по желанию: отправка открыток вашим друзьям и близким из Петербурга — 350 ₽ за письмо
С вами будет один из мастеров нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Загородном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Зоя — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — творческая студия в центре Петербурга, где путешественники могут не только увидеть город, но и стать его частью.
Наши мастер-классы — это живой опыт. Мы умеем превращать любое занятие в читать дальше
маленькое приключение — с атмосферой Петербурга, лёгким общением и дружеской поддержкой.
Мы верим, что лучший сувенир из города — это то, что вы сделали сами. Приглашаем вас присоединиться к нашим занятиям и создать свою уникальную историю в Петербурге.