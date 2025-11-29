Проходите, пожалуйста, и будьте внимательны — вдохновение подстерегает вас на каждом шагу. Вы окажетесь в атмосферном арт-пространстве, где чувствуется творческая энергия Петербурга — когда-то здесь жил и творил композитор Николай Римский-Корсаков. А сегодня будем творить мы — акварельные открытки или картину, полные цвета и эмоций.

Описание мастер-класса

Всё готово к вашему приходу — акварельные краски, кисти, бумага для открыток и вдохновляющие примеры.

Сначала — небольшой рассказ об истории дома и о том, как здесь жил и создавал шедевры Римский-Корсаков.

На фоне — музыка. Атмосферу Петербурга 19 века создадут произведения композитора — «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане».

Вы — в творческом процессе. Шаг за шагом создадите несколько акварельных открыток — можно выбрать городской пейзаж, абстракцию или придумать свой сюжет. Или целую картину — на ваш выбор.

А мы поддержим. Даже если вы впервые держите кисть, мы подскажем простые приёмы — и у вас точно всё получится.

Красивый финал — открытки или картину вы подпишете и заберёте домой.

Кому будет интересно

Взрослым и детям от 10 лет — даже без художественного опыта.

Организационные детали