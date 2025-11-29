Мои заказы

Мастер-класс по живописи в таинственном подвале петербургского дома

Рисуем акварелью там, где великий композитор рисовал мелодиями
Проходите, пожалуйста, и будьте внимательны — вдохновение подстерегает вас на каждом шагу.

Вы окажетесь в атмосферном арт-пространстве, где чувствуется творческая энергия Петербурга — когда-то здесь жил и творил композитор Николай Римский-Корсаков. А сегодня будем творить мы — акварельные открытки или картину, полные цвета и эмоций.
Мастер-класс по живописи в таинственном подвале петербургского дома© Зоя
Описание мастер-класса

Всё готово к вашему приходу — акварельные краски, кисти, бумага для открыток и вдохновляющие примеры.

Сначала — небольшой рассказ об истории дома и о том, как здесь жил и создавал шедевры Римский-Корсаков.

На фоне — музыка. Атмосферу Петербурга 19 века создадут произведения композитора — «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане».

Вы — в творческом процессе. Шаг за шагом создадите несколько акварельных открыток — можно выбрать городской пейзаж, абстракцию или придумать свой сюжет. Или целую картину — на ваш выбор.

А мы поддержим. Даже если вы впервые держите кисть, мы подскажем простые приёмы — и у вас точно всё получится.

Красивый финал — открытки или картину вы подпишете и заберёте домой.

Кому будет интересно

Взрослым и детям от 10 лет — даже без художественного опыта.

Организационные детали

  • Все материалы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы — по желанию: отправка открыток вашим друзьям и близким из Петербурга — 350 ₽ за письмо
  • С вами будет один из мастеров нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Загородном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — творческая студия в центре Петербурга, где путешественники могут не только увидеть город, но и стать его частью. Наши мастер-классы — это живой опыт. Мы умеем превращать любое занятие в
читать дальше

маленькое приключение — с атмосферой Петербурга, лёгким общением и дружеской поддержкой. Мы верим, что лучший сувенир из города — это то, что вы сделали сами. Приглашаем вас присоединиться к нашим занятиям и создать свою уникальную историю в Петербурге.

