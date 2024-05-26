Н Никита Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета Гастротур для любителей и ценителей японской культуры, очень много узнал про особенности японской кухни и культуры приема пищи, экскурсовод долго проживала в Японии и много нового рассказала об особенностях их культуры, Саке и Мочи особенно понравились) Мана спасибо))

А Анна Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге! Ольга замечательно рассказывает как рисовать 👌 Время пролетает незаметно, просто чудесное мероприятие!

М Максим Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее объяснение. Мария - опытный кондитер. Тортик получился очень классный

Н Николай Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!

Т Татьяна Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!

Н Нина Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор Все понравилось! Ольга прекрасный художник. И я даже умудрилась приобщиться) без какого то напряга, тихо гармонично!!

О Ольга Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником читать дальше входит во время экскурсии, чтобы все заранее планировали свои посещения и учитывали эти риски. Мне пришлось перекраивать свои планы и в итоге я не успела туда куда планировала. У экскурсовода нет инструментов и нет задачи воспитывать гостей. Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание