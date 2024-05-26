Мастер-классы для двоих – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для двоих» в Санкт-Петербурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
Попробовать азиатскую кухню, выучить несколько фраз и узнать основы этикета на прогулке с японистом
Начало: У метро «Площадь восстания»
9 июня в 08:30
15 июня в 13:30
от 8 000 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 8 чел.
В Питере лепить
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    26 мая 2024
    Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
    Гастротур для любителей и ценителей японской культуры, очень много узнал про особенности японской кухни и культуры приема пищи, экскурсовод долго проживала в Японии и много нового рассказала об особенностях их культуры, Саке и Мочи особенно понравились) Мана спасибо))
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
    Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге! Ольга замечательно рассказывает как рисовать 👌 Время пролетает незаметно, просто чудесное мероприятие!
    Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге!
  • М
    Максим
    19 мая 2024
    Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
    Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее объяснение. Мария - опытный кондитер. Тортик получился очень классный
    Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее
  • Н
    Николай
    11 мая 2024
    Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
    Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!
    Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
  • Н
    Нина
    15 апреля 2024
    Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
    Все понравилось! Ольга прекрасный художник. И я даже умудрилась приобщиться) без какого то напряга, тихо гармонично!!
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание
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    входит во время экскурсии, чтобы все заранее планировали свои посещения и учитывали эти риски. Мне пришлось перекраивать свои планы и в итоге я не успела туда куда планировала. У экскурсовода нет инструментов и нет задачи воспитывать гостей.

  • Н
    Наталь
    16 марта 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый
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    человек. И по Эрмитажу погуляли, и порисовать получилось. Несмотря на то, что рисовать я не умею- скетч получился, сохранила себе на память. P.S. Дарья, спасибо за рекомендацию- мы попали вечером на выставку Никиты Кульнева в музее Эрарта, очень понравилось.

    Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы для двоих»

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  1. Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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