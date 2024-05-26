1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Конничива, Петербург! Гастротур + урок японского языка и этикета
Попробовать азиатскую кухню, выучить несколько фраз и узнать основы этикета на прогулке с японистом
Начало: У метро «Площадь восстания»
9 июня в 08:30
15 июня в 13:30
от 8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс по бенто-тортам в историческом особняке Петербурга
Почувствовать себя кондитером и приготовить модный десерт за 2 часа
Завтра в 18:30
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита26 мая 2024Гастротур для любителей и ценителей японской культуры, очень много узнал про особенности японской кухни и культуры приема пищи, экскурсовод долго проживала в Японии и много нового рассказала об особенностях их культуры, Саке и Мочи особенно понравились) Мана спасибо))
- ААнна25 мая 2024Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге! Ольга замечательно рассказывает как рисовать 👌 Время пролетает незаметно, просто чудесное мероприятие!
- ММаксим19 мая 2024Ходили на мастер-класс по бенто тортам, девушка очень хотела. Нам очень понравилось. Приятная музыка музыка, хорошее объяснение. Мария - опытный кондитер. Тортик получился очень классный
- ННиколай11 мая 2024Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!
- ТТатьяна8 мая 2024Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
- ННина15 апреля 2024Все понравилось! Ольга прекрасный художник. И я даже умудрилась приобщиться) без какого то напряга, тихо гармонично!!
- ООльга17 марта 2024Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание
- ННаталь16 марта 2024Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы для двоих»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мастер-классы для двоих" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Мастер-классы для двоих», 102 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август