Мастер-классы по рисованию – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Мастер-классы по рисованию» в Санкт-Петербурге, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500 за человека
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Групповая
3 часа
6 отзывов
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500 за человека
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника
Начало: в районе метро Приморская
9 июня в 17:00
23 июня в 17:00
3 000 за человека
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Мини-группа
3.5 часа
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа)
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 16:00
15 июня в 16:00
3 500 за человека
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Индивидуальная
2 часа
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Узнать о шедеврах мировой живописи и создать своё произведение
Завтра в 11:30
10 июня в 18:00
7 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
    Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге! Ольга замечательно рассказывает как рисовать 👌 Время пролетает незаметно, просто чудесное мероприятие!
    Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге!
  • Н
    Николай
    11 мая 2024
    Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
    Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!
    Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
    Все было просто замечательно. Спасибо большое.
  • Н
    Нина
    15 апреля 2024
    Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
    Все понравилось! Ольга прекрасный художник. И я даже умудрилась приобщиться) без какого то напряга, тихо гармонично!!
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание
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    входит во время экскурсии, чтобы все заранее планировали свои посещения и учитывали эти риски. Мне пришлось перекраивать свои планы и в итоге я не успела туда куда планировала. У экскурсовода нет инструментов и нет задачи воспитывать гостей.

  • Н
    Наталь
    16 марта 2024
    Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
    Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый
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    человек. И по Эрмитажу погуляли, и порисовать получилось. Несмотря на то, что рисовать я не умею- скетч получился, сохранила себе на память. P.S. Дарья, спасибо за рекомендацию- мы попали вечером на выставку Никиты Кульнева в музее Эрарта, очень понравилось.

    Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный
  • Ю
    Юлия
    28 января 2024
    Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
    Огромное спасибо Марине за мастер-класс! Все просто великолепно. Боялась что ничего не получится, так как рисовать я не умею совсем,
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    но держу в руках расписанную мной кружку и прямо радуюсь. Очень атмосферная мастерская, небольшая группа и Маринино мастерство педагога творят чудеса. Еще раз спасибо за такой интересный опыт. Надеюсь когда-нибудь прийти еще раз и составить пару моей чашке.

  • А
    Алла.
    24 января 2024
    Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
    Интересный опыт, прекрасная, интеллигентная Марина провела нам замечательный мастеркласс. Это новый опыт. Я очень довольна!
    Интересный опыт, прекрасная, интеллигентная Марина провела нам замечательный мастеркласс. Это новый опыт. Я очень довольна!
  • М
    Мария
    20 января 2024
    Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
    Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в удивительную мастерскую, будто где-то вне времени и географии. Спасибо за внимание, терпение, атмосферу, рассказы, сын тоже в восторге, обязательно будем советовать друзьям!
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы по рисованию»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор
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  3. Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мастер-классы по рисованию" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 500 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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