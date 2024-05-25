1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Рисуем с художником на крыше: вид на Исаакиевский собор
Погрузитесь в мир искусства на крыше в центре Петербурга. Создайте уникальный скетч с профессиональным художником
Начало: На Исаакиевской площади
9 июня в 14:30
10 июня в 12:00
от 4 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
14 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником
Погрузиться в искусство, раскрыть тайны знаменитых полотен и сохранить впечатления в своих рисунках
Начало: У входа в выбранный музей
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мастер-класс по росписи шопперов в Петербурге (в мини-группе)
Расписать шоппер своими руками под чутким руководством профессионального художника
Начало: в районе метро Приморская
9 июня в 17:00
23 июня в 17:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Написать картину акрилом с бокалом вина и пиццей
Вдохновиться и испытать яркие эмоции на душевном мастер-классе (мини-группа)
Начало: На Невском проспекте
9 июня в 16:00
15 июня в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Со вкусом Петербурга»: лекция по живописи + мастер-класс
Узнать о шедеврах мировой живописи и создать своё произведение
Завтра в 11:30
10 июня в 18:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 мая 2024Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге! Ольга замечательно рассказывает как рисовать 👌 Время пролетает незаметно, просто чудесное мероприятие!
- ННиколай11 мая 2024Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!
- ТТатьяна8 мая 2024Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!
- ЕЕлена21 апреля 2024Все было просто замечательно. Спасибо большое.
- ННина15 апреля 2024Все понравилось! Ольга прекрасный художник. И я даже умудрилась приобщиться) без какого то напряга, тихо гармонично!!
- ООльга17 марта 2024Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание
- ННаталь16 марта 2024Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый
- ЮЮлия28 января 2024Огромное спасибо Марине за мастер-класс! Все просто великолепно. Боялась что ничего не получится, так как рисовать я не умею совсем,
- ААлла.24 января 2024Интересный опыт, прекрасная, интеллигентная Марина провела нам замечательный мастеркласс. Это новый опыт. Я очень довольна!
- ММария20 января 2024Потрясающе интересные люди и Мастера, осуществили буквально мою мечту с рисунком, мы с сыном попали в удивительную мастерскую, будто где-то вне времени и географии. Спасибо за внимание, терпение, атмосферу, рассказы, сын тоже в восторге, обязательно будем советовать друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мастер-классы по рисованию»
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