А Анна Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор Очень понравилось! Дарила подруге на день рождения, она тоже в восторге! Ольга замечательно рассказывает как рисовать 👌 Время пролетает незаметно, просто чудесное мероприятие!

Н Николай Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор Дети довольны, взрослые вспомнили как держать в руке карандаш, и даже уголь! Кайф! Наилучшие рекомендации Дарье!

Т Татьяна Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником Спасибо! Нам понравилась экскурсия и экскурсовод. Были с детьми, Полина сумела их заинтересовать и увлечь! Все замечательно!

Е Елена Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург Все было просто замечательно. Спасибо большое.

Н Нина Рисуем с художником на уютной крыше с видом на Исаакиевский собор Все понравилось! Ольга прекрасный художник. И я даже умудрилась приобщиться) без какого то напряга, тихо гармонично!!

О Ольга Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником читать дальше входит во время экскурсии, чтобы все заранее планировали свои посещения и учитывали эти риски. Мне пришлось перекраивать свои планы и в итоге я не успела туда куда планировала. У экскурсовода нет инструментов и нет задачи воспитывать гостей. Предыдущий гость опоздал на 30 минут и поэтому моя экскурсия также была сдвинута на это время. Предлагаю указать, что опоздание

Н Наталь Рисуем в Эрмитаже или Русском музее с художником читать дальше человек. И по Эрмитажу погуляли, и порисовать получилось. Несмотря на то, что рисовать я не умею- скетч получился, сохранила себе на память. P.S. Дарья, спасибо за рекомендацию- мы попали вечером на выставку Никиты Кульнева в музее Эрарта, очень понравилось. Отличное мероприятие, большое спасибо Дарье -провела замечательную экскурсию. Узнали много нового, получили массу впечатлений. Дарья прекрасный экскурсовод и очень талантливый

Ю Юлия Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом читать дальше но держу в руках расписанную мной кружку и прямо радуюсь. Очень атмосферная мастерская, небольшая группа и Маринино мастерство педагога творят чудеса. Еще раз спасибо за такой интересный опыт. Надеюсь когда-нибудь прийти еще раз и составить пару моей чашке. Огромное спасибо Марине за мастер-класс! Все просто великолепно. Боялась что ничего не получится, так как рисовать я не умею совсем,

А Алла. Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом Интересный опыт, прекрасная, интеллигентная Марина провела нам замечательный мастеркласс. Это новый опыт. Я очень довольна!