Готовы ли вы проверить свое обоняние? Приглашаем на ароматный мастер-класс, на котором вы узнаете, как правильно подбирать индивидуальный аромат, узнаете, как запах влияет на обоняние и как парфюмеры соединяют ноты, а после приготовите собственный амулет.
Описание мастер-класса
Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, и какой, наоборот, расслабиться. Что вас ждет:В игровом арома-лото попробуем тренировать своё обоняние и угадать 14 источников аромата. А также на память о музее у вас останется арома-амулет (мы выдадим вам фигурку из глины, обожжённой на низких температурах, чтобы задерживать аромат на долгий срок. На эту фигурку мы нанесём эфирное масло). Важно знать:• Длительность мастер-класса — 45 минут.
Арома-амулет можно забрать с собой. А также доступны выгодные комбо-программы со скидками до 15%:• Комбо: Арома мастер-класс + Интерактивная экскурсия • Комбо: Экскурсия + Два мастер-класса: «Шоколадные конфеты» и «Угадай аромат».
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Арома-амулет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шпалерная улица, 26
Завершение: Ул. Шпалерная, 26, литера А, пом. 14-H
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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