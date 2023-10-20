Мастер-класс «Угадай аромат»

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Готовы ли вы проверить свое обоняние? Приглашаем на ароматный мастер-класс, на котором вы узнаете, как правильно подбирать индивидуальный аромат, узнаете, как запах влияет на обоняние и как парфюмеры соединяют ноты, а после приготовите собственный амулет.
Мастер-класс «Угадай аромат»
Мастер-класс «Угадай аромат»
Мастер-класс «Угадай аромат»
Мастер-класс «Угадай аромат»
Мастер-класс «Угадай аромат»
Мастер-класс «Угадай аромат»
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ждет

Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры «слышат» ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой.

Важно знать:

  • Длительность мастер-класса — 45 минут.
  • Арома-амулет, сделанный вами на мастер-классе, можно забрать с собой.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс
  • Арома-амулет
Место начала и завершения?
Галерная ул. , 20-22
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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