Готовы ли вы проверить свое обоняние? Приглашаем на ароматный мастер-класс, на котором вы узнаете, как правильно подбирать индивидуальный аромат, узнаете, как запах влияет на обоняние и как парфюмеры соединяют ноты, а после приготовите собственный амулет.
Ближайшие даты:
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
окт
26
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЭтот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры «слышат» ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой.
Важно знать:
- Длительность мастер-класса — 45 минут.
- Арома-амулет, сделанный вами на мастер-классе, можно забрать с собой.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс
- Арома-амулет
- Место начала и завершения?
- Галерная ул. , 20-22
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Для пенсионеров
Необычные
Мастер-классы
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
2.5 часа
Петербург полусумасшедших: групповая экскурсия по Коломне
Исследовать неоднозначный район и узнать город через ароматы в парфюмерной лаборатории
в районе метро «Спасская»
Сегодня
22 окт
25 окт
27 окт
900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Невидимый Петербург
Заглянуть в «непарадный» центр города и узнать, как, кем и почему менялся его облик
у метро «Площадь Восстания»
Сегодня
23 окт
24 окт
25 окт
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтика Павловска
По договоренности
Сегодня
Завтра
22 окт
23 окт
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании