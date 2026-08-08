Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, и какой, наоборот, расслабиться. Что вас ждет:В игровом арома-лото попробуем тренировать своё обоняние и угадать 14 источников аромата. А также на память о музее у вас останется арома-амулет (мы выдадим вам фигурку из глины, обожжённой на низких температурах, чтобы задерживать аромат на долгий срок. На эту фигурку мы нанесём эфирное масло). Важно знать:• Длительность мастер-класса — 45 минут.

Арома-амулет можно забрать с собой. А также доступны выгодные комбо-программы со скидками до 15%:• Комбо: Арома мастер-класс + Интерактивная экскурсия • Комбо: Экскурсия + Два мастер-класса: «Шоколадные конфеты» и «Угадай аромат».