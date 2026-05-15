Мы любим ароматы, но воспринимаем их по-разному.
Вы убедитесь в этом, посетив нашу лабораторию и послушав Кунсткамеру — коллекцию отвратительно-притягательных запахов. А также познакомитесь с ремеслом парфюмера и собранием из более 800 душистых веществ. Некоторые из них вам понадобятся, чтобы создать аромат своими руками по заданной рецептуре.
Описание мастер-класса
Вы попадёте в нашу лабораторию и познакомитесь с рабочим местом парфюмера, а затем — с коллекцией из более 800 душистых веществ, которые используются для создания ароматов во всём мире.
Послушаете Кунсткамеру запахов — парадоксы парфюмерного искусства, 15 отвратительно-притягательных ароматов, которые используют для создания композиций. Кунсткамера запахов вызывает абсолютно разную эмоциональную реакцию у разных людей.
С помощью Кунсткамеры вы научитесь различать отдельные душистые вещества в готовых композициях. А затем самостоятельно воссоздадите аромат по начальной рецептуре, попробовав себя в роли парфюмера.
Организационные детали
С вами будет один из мастеров нашей команды.
во вторник, пятницу и субботу в 13:00 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворах Капеллы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
Мы занимаемся настоящим волшебством в области создания авторских ароматов. Наша парфюмерная лаборатория — идеальное место для подзарядки творческой энергией и хорошим настроением. Здесь проводятся индивидуальные мастер-классы и творческие вечера. У нас более чем 10-летний опыт работы, накопленный профессиональными мастерами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Н
Посетили экскурсию вдвоем с дочкой 7 лет. Она очень хотела ознакомиться с миром парфюмерии. Было интересно как мне, так и ребенку. Захватывающие ароматы из Кунсткамеры! Парфюм с использованием, казалось бы, отвратительного запаха подвала обособленно, но в композиции с другими ароматами выходят интересные сочетания! Также в конце изготовили флакончики со своим ароматом. Ребенок в восторге) интересный рассказывали и объясняли. Спасибо!
А
Увлекательная экскурсия по кунсткамере ароматов! Узнали много нового о работе парфюмера, открыли для себя много нового, безумно познавательно 👍 В конце экскурсии позволили создать аромат своими руками по готовой рецептуре с понравившимися нотками. остался на память эксклюзивный аромат ❤️
