Мы любим ароматы, но воспринимаем их по-разному. Вы убедитесь в этом, посетив нашу лабораторию и послушав Кунсткамеру — коллекцию отвратительно-притягательных запахов. А также познакомитесь с ремеслом парфюмера и собранием из более 800 душистых веществ. Некоторые из них вам понадобятся, чтобы создать аромат своими руками по заданной рецептуре.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Вы попадёте в нашу лабораторию и познакомитесь с рабочим местом парфюмера, а затем — с коллекцией из более 800 душистых веществ, которые используются для создания ароматов во всём мире.

Послушаете Кунсткамеру запахов — парадоксы парфюмерного искусства, 15 отвратительно-притягательных ароматов, которые используют для создания композиций. Кунсткамера запахов вызывает абсолютно разную эмоциональную реакцию у разных людей.

С помощью Кунсткамеры вы научитесь различать отдельные душистые вещества в готовых композициях. А затем самостоятельно воссоздадите аромат по начальной рецептуре, попробовав себя в роли парфюмера.

С вами будет один из мастеров нашей команды.